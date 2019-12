Novoroční přání 2020

Ať se všechna starost zruší, ať zavládne pokoj v duši. Co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí… Krásný celý nový rok, plný lásky, pohody a štěstí přeje

Nový rok přinese ti hrsti plné štěstí! Já věřím v to a držím pěsti! K silvestru nejbližších přátel partičku, koupit kvalitnější lahvičku, trochu rozveselit hlavičku a nerozbít žádnou skleničku!

Do nového roku přeji pevné zdraví, úspěchy a štěstí v lásce. A navzdory politikům a té vládní chásce, přeji taktéž tučné sumy na výplatní pásce.

Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen štěstí, zdraví, láska a přátelství dává smysl našim dnům. Láskyplný rok 2020 přeje

Zvoní zvoní zvonec, že je roku konec. Zvedněme tedy skleničky, připijme na příští rok celičký. Ať štěstí, zdraví nás v něm provází a nic dobrého se nezkazí.

Rozsypej čočku na zápraží,

ať máš peněz dost, ať se ti daří.

Ať nový rok je lepší než ten starý,

máš práci, přátele, a hlavně pevné zdraví.

Do nového roku

pohodu na každém kroku,

ať vaše přání se splní,

oko slzu neuroní,

a když, tak jen slzu štěstí,

mějte se celý rok hezky.

PF 2020

Za dveřmi je Nový rok,

chutné jídlo, skvělý mok.

Dobrou zábavu si přejme,

na alkohol pozor dejme.

Radosti ať hodně máme,

všemu zlému na frak dáme.

Úspěšný rok 2020 přeje

Nový rok přináší opět své poselství

– přejme si navzájem lásku a přátelství!

Ať štěstí a zdraví provází náš každý krok,

přeji vám úspěšný celý příští rok!

Do nového roku přejem hodně radosti,

budete ji potřebovat na ty všední starosti.

Jak to všechno poplatit, rovnováhu neztratit.

Tak Vám přejem hodně síly, taky pevný krok,

ať je dobrý a úspěšný ten nadcházející rok.

Po půlnoční rachejtli posíláme přáníčko,

do nového roku ať slouží hlavně zdravíčko.

Když má člověk zdraví pevné,

žádná blbost s ním už nehne.

Štěstí, radost ze života, to už samo přijde,

hlavně ať ten první krok na jedničku vyjde.

Všechno nej přejí

Všude zní ozvěna vánočního ticha,

odněkud ze tmy mráz do oken dýchá.

Hvězdy v našich očích září,

přišel čas obrátit list ve starém kalendáři.

Vše nej v novém roce

Lásku od milovaných,

přátelství od přátel,

větu od těch, kterých si vážíš,

k tomu kapičku štěstí a moře zdraví

v novém roce 2020 přeje

Posílám Ti zlaté prasátko pro štěstí,

ať obloukem vyhne se Ti smůla a neštěstí,

ať se Ti všechna přání splní a nový rok lepší je

než ten uplynulý.

Nechme stranou starosti, je tu doba radostí.

Odšpuntujme lahvinky, nadělujme pusinky.

A pak ať se zpívá, slaví,

v novém roce štěstí, zdraví přeje

Ať nový rok 2020 splní všechna vaše tajná přání,

ať anděl strážný vaše cesty chrání

a problémy ať se vás straní.

Šťastný nový rok 2020 přeje

Než pozvedneš plnou číši šampíčka, chci Ti popřát v novém roce hodně zdravíčka. Také štěstíčka mít plný ranec a o půl noci tančit z lásky tanec. Zdraví, lásku, štěstí mít, to znamená v novém roce šťastně žít!

Zvoní, zvoní zvonec, že je roku konec. Zvedněme tedy skleničky a připijme na rok celičký. Ať štěstí, zdraví nás v něm provází a nic dobrého se nezkazí.

Recept na novoroční přípitek: 1 hrst lásky, 2 lžíce přátelství, 1 lžička pozitivního myšlení, 10 kapek humoru a 250 g štěstí a litr rumu. Dobře promíchat a ihned podávat. Pěkný nový rok 2020 přeje

Co to bouchá, co to duní? Co by? Nový rok jako vloni… Už zase bouchá šampíčko, proto ti přeji v novém roce pevné zdravíčko!

Než se zraním otvírákem, než se zpiju bavorákem, za střízliva píšu zprávy – hodně štěstí, lásky, zdraví. Vše nejlepší do nového roku 2020 přeje

Silvestrovská noc je krátká, nechejte si zadní vrátka, s pitím to moc nepřehánět, jinak hrozí jater zánět. Jídlo zase škodí břichu, proto raději hodně smíchu. A do nového roku co nejvíce šťastných kroků přeje

V roce, který nadchází, ať vás štěstí a zdraví provází.

Všechno dobré přichází, přátelé a láska ať vám neschází.

Nic ať vás nikdo nerozhází a žijete v klidu bez nesnází.

Do nového roku zbývá jen pár hodinek,

přeji, ať Ti přinese spousty dobrých novinek.

Zdraví, štěstí, lásku a kupu penízků,

ať máš dobrých lidí vždy hodně nablízku.

Nový rok je za dveřmi, oslavuje každý,

přeji, ať jsi veselý, stejně tak už navždy.

S úsměvem jde všechno líp, říká staré rčení,

tak se raduj, usmívej, vždyť na tom nic není.

Je tu Nový rok,

den splněných přání,

tak udělej vpřed krok,

ať sen není jen zdání.

PF 2020

Když rok se s rokem sejde,

nešťastný být nejde.

Ať to pro všechny bez rozdílu platí

a vše, co je špatné, rázem se ztratí,

z celého srdce přeje

Silvestrovský přípitek, ať má ňáký užitek,

ať se smutky a trápení na radost přemění,

ať láska a štěstí každý den jsou k mání,

to je moje novoroční přání.

Nový rok už brzy bude,

tak ať na vás čeká všude

plno věcí nádherných,

štěstí, pohodu a smích

ze srdce přeje

Spoustu krásných věcí

do roku, co přichází,

ze srdce ti popřát chci,

ať ti všechno vychází.

Až nový rok přijde,

ať ti všechno vyjde,

hodně štěstí, pevné zdraví,

ať se stane zázrak pravý.

PF 2020

Do nového roku

zbývá jen pár kroků

a my Vám do něj přejeme

pevné zdraví, moře štěstí,

hodně lásky a žádné vrásky.

V roce 2020 hodně síly,

štěstí, zdraví, také píli.

Hodně lásky, přátelství,

to je moje poselství.

Dobrý pocit kéž Vás hřeje,

to Vám ze srdce přeje

Ať peníze vám dají svobodu,

láska zase domácí pohodu.

Zdraví radost ze života,

štěstí ať se kolem vás motá.

Silvestrovskou náladu po celý rok,

dobří lidé ať provází každičký váš krok.

Až v novém roce budeš mít přání,

ať spadne hvězda znenadání

a do puntíku se ti splní

vše, co se ti jen hlavou honí.

Ať silvestr s vámi

všichni blízcí oslaví

a nový rok bohatě

splní vaše představy.

PF 2020

Přejeme vám do nového roku

mnoho dobrých lidí po vašem boku.

Štěstí a zdraví, pohodu, klid,

starosti za hlavu, zkrátka ať už je vám líp.

Tak jako silvestrovskou nocí starý rok padá,

ať do tvého života jen štěstí si sedá.

Zapomeň na zlobu, bolest a starosti,

užij si další rok v klidu, lásce a radosti.

Ať radost a zábava dnes u vás doma vládne,

ať sníst a vypít plný stůl v pohodě se zvládne.

Po oslavě ať se daří vyjít správným krokem,

ať vás štěstí doprovází celým novým rokem.

Ať na celý příští rok

máte vždycky jistý krok.

Ať vás štěstí doprovází

a zdraví vás neobchází.

PF 2020

Ať všechny starosti se zruší,

ať zavládne klid a pokoj v duši.

Co bolelo, ať se zhojí,

co těšilo, ať se zdvojí.

Aby byly v novém roku

jen slzy štěstí v každém oku.

Ať ti v novém roce vše vychází,

duši ani srdci nic neschází,

svět se v nádhernou pohádku změní,

ve které nic špatného není.

Ať nový rok splní vaše očekávání,

štěstí a zdraví máte na rozdávání,

ať úsměv z vašich rtů nikdy nemizí

a dobrá zábava vám není cizí.

To z celého srdce přeje

Ať vás nový rok překvapí

něčím, co je opravdu milé,

ať čas už tolik nekvapí,

užívejte si každé chvíle.

Nový rok se kvapem blíží,

za chvíli tu bude...

Přejeme vám to nejlepší,

ať pohoda je všude.

PF 2020

Hop a skok,

nový rok

za námi přišel,

tak aby vám vyšel,

ze srdce přeje

