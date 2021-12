Každý z nás má kolem sebe materiál, z něhož může vytvořit originální dárky, které nebudou kýčovité, ale naopak půvabné, decentní a milé. Že se vám to nezdá? Přečtěte si, z čeho všeho můžete tvořit, a prohlédněte si galerii fotek z Pinterestu, kterou jsme dali dohromady pro vaši inspiraci. Nezapomeňte, že fantazii se meze nekladou, takže veškeré nápady můžete dál vylepšovat a dodat jim ještě větší punc originality.

Hledejte v přírodě

Máte-li trochu času na procházku, spojte příjemné s užitečným, vezměte děti a vyrazte na čerstvý vzduch do lesa. S sebou si vezměte tašku a nasbírejte přírodní materiál, z něhož potom budete tvořit: šišky různých jehličnanů, kamínky, suché větvičky, kousky dřeva a chvojí (je škoda a naprosto zbytečné stříhat je ze živých stromů – cestou určitě najdete strom pokácený, vyvrácený nebo jehličí spadané vlivem větru na zem). Pokud bude materiál z lesa mokrý, nechte ho oschnout třeba v kartonové krabici a mezitím si připravte pracovní místo, ostré zahradnické nůžky a další potřebné věci, abyste se mohli pustit do práce. Máte-li doma zásoby dřeva k topení, vyberte si, zda by se některý kousek nehodil pro další úpravy.

Co dům dá: zbytky látek, bavlnky, vlna, filc, knoflíky, provázky, sklenice

Nejen ten, kdo rád šije, najde doma zbytky nejrůznějších látek. Hodí se bavlnky, vlna, také knoflíky. Výborný je filc a stejně tak ponožky určené k vyřazení, oblečení, které nám už dobře nesedí nebo je malé. Potřebný bude i provázek: ať už přírodní (jutový, sisalový, papírový), nebo dekorační (například vánoční, který má červeno-bílou barvu). Porozhlédněte se, zda máte nějaké pěkné sklenice, které by se mohly stát součástí dárku – využijete je. Možná tomu nebudete věřit, ale krásně mohou vypadat i obyčejné zavařovačky! Ostatně – podívejte se sami do naší fotogalerie na svícny z nich vytvořené.

Jedlé dárky

Baví-li vás pečení, máte o dárky postaráno. Buď rovnou něco dobrého upečete (sušenky, perníčky, muffiny…), nebo nachystáte jednotlivé suché přísady spolu s receptem, do jehož realizace se obdarovaný pustí sám, až bude chtít. Obojí vypadá efektně ve vánočně dozdobené sklenici. A kdo si s pečením nerozumí, může připravit některý z vánočních nápojů. Nebo máte ve spíži ořechovku? Jako jedlý dárek se uplatní i domácí marmelády, džemy, kompoty, sirupy, pečený čaj nebo sušené ovoce.

Kosmetika do koupele

Šumivé bomby pravděpodobně znáte. Pokud ne, je nejvyšší čas zjistit, oč se jedná. Kupované mívají nejčastěji tvar koule a přidávají se do relaxačních koupelí. Jsou barevné, voňavé, pomáhají vyživit namáhanou, unavenou pokožku a prospívají i při léčbě kožních problémů. Odstraňují z těla odumřelé části pokožky, pot, mastnotu a pachy. Jejich základem je jedlá soda, která ve spojení s kyselinou citronovou zajišťuje šumivý efekt. Při jejich výrobě využijete suroviny, které běžně máte doma, včetně kukuřičného škrobu (můžete ho nahradit najemno rozemletými ovesnými vločkami), koupelové soli (výborná je z Mrtvého moře), oleje (olivový, arganový, kokosový, mandlový, avokádový…) a vody. Přidat můžete, ale nemusíte pár kapek vonného oleje, sušené bylinky, kousky sušeného ovoce a potravinářské barvivo. Při jejich výrobě se držte osvědčeného návodu.

Dekorace ze samotvrdnoucí hmoty

Začněme tím jednodušším, tedy samotvrdnoucí hmotou. Dá se koupit, ale bez problémů ji vytvoříte i doma – z toho, co máte ve spíži. Vymíchat ji můžete z mouky (1 hrnek hladké mouky, 1/2 hrnku soli a 1/2 hrnku vlažné vody) nebo z kukuřičného škrobu (2 díly sody, 1 díl kukuřičného škrobu a 1 díl vody). Veškeré ingredience dejte na nepřilnavou pánev a na mírném ohni míchejte až do zhoustnutí. Ze vzniklé hmoty vytvarujte kouli, z níž klasicky vyválíte silnější plát. Vykrajujte z něj různé tvary či postavy a potom je nechte důkladně zaschnout. S hmotou také můžete pracovat jako s modelínou.

Dekorace z betonu

Betonové vázy, mističky, podtácky pod hrníčky, zarážky ke dveřím, květináče, lampy, držáky na šperky nebo šperky samotné… Kolik krásných věcích můžete vykouzlit vlastníma rukama! Betonovou hmotu, z níž budete tvořit (vždy v rukavicích, protože cement dráždí pokožku na rukou), můžete koupit už hotovou, prodává se v kutilských obchodech (asi 160 Kč za 500 g) pod názvem kreativní beton, nebo vytvořit. Kupovaná je hladká, ta, kterou si vytvoříte, bude také, pokud smícháte jen vodu s cementem. Pokud chcete raději hrubější strukturu betonu, přidejte do směsi drobné kamínky a (nebo) písek. Jak na to? Standardně se dává 1 díl cementu, 4 díly kameniva, 2 díly písku a 0,75 dílu vody. Vše důkladně promíchejte tak, aby ve směsi nebyly žádné hrudky. Hmota je připravená k tvoření, až získá konzistenci jako puding. Prolistujte si naši galerii nápadů.