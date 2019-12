Štědrovečerní večeře je výjimečný okamžik. Jeden z nejslavnostnějších momentů v roce. Všichni se na něj těšíme, už se nemůžeme dočkat. A to nejen proto, že hned po řízku se salátem chodí Ježíšek. V tento den se u stolu často sejde celá rodina. I proto by měl být nezapomenutelný. Samozřejmostí je slavnostní outfit, upravená vizáž. Neméně důležitá je ale i samotná tabule. Vkusně prostřený stůl totiž umocní tu správnou vánoční náladu.

Štědrovečerní stůl by měl ladit s výzdobou

Je jen na vás, jaký styl zvolíte, štědrovečerní stůl by ale vždy měl ladit s interiérem a další vánoční výzdobou. A to jak barevně, tak i použitými doplňky a dekoracemi. Na servírování použijte to nejlepší nádobí, které jinak máte jen vystavené nebo uložené někde vzadu v kredenci. Nebojte se ani vyndat broušené sklenice po babičce. Chybět by neměly hezky složené ubrousky. Ty mohou být plátěné, ale klidně i papírové.

Svíčky, dekorace, živé květy

Vánoční atmosféru ještě umocní zapálené svíčky. Ať už ty vysoké, usazené v nějakém pěkném svícnu, nebo třeba čajovky, rozmístěné po celé délce stolu. K doladění celé tabule pak použijte třeba smrkové větvičky, šišky, skleněné ozdoby, třpytivé řetězy, různé tematické dekorace. Úžasně vypadají i živé květy. Nezapomeňte však, že méně někdy znamená více. Nejdůležitější ale je, abyste se u prostřeného stolu cítili dobře a spokojeně vy. Pokud stále nevíte, jak tabuli prostřete, inspirujte se v naší galerii.