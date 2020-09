Podzimní příroda má své nezaměnitelné kouzlo. Přeneste si ho kousek i k vám domů. Je to snadnější, než myslíte. Stačí se jen vypravit na procházku a nasbírat něco z toho, co příroda nabízí. Ať už je to barevné spadané listí, větvičky hlohu, šípku či jeřabin, kvetoucí vřes, uschlé květy, ozdobná malá jablíčka, kaštany, ořechy a oříšky, šišky, žaludy, bukvice, kousky dřeva, kůry, mech, břečťan, dekorativní dýničky a další. Využít se dá skutečně vše. Pokud nevíte jak, podívejte se do galerie, kde najdete padesát fotek, podle kterých snadno vyrobíte třeba podzimní svícen, věnec na dveře, vázu a další krásné dekorace, které zkrášlí interiér vašeho bytu či domu. A nezapomeňte, že v jednoduchosti je krása!

Podzimní svícen ze šišek a barevného listí

Budete potřebovat:

obdélníkový tác (může mít ale klidně jakýkoliv tvar, výzdoba bude o to zajímavější)

zlatou barvu (ve spreji nebo akrylovou)

2 větší a 3 menší svíčky v barvě slonové kosti

oboustrannou lepicí pásku

přírodní provázek

šišky

barevné listí (nejlépe z javoru)

Postup:

1. Tác nastříkejte nebo natřete zlatou barvou a nechte dobře zaschnout. Pokud použijete štětec, barvu nechte hustší, povrch dostane zajímavou strukturu.

2. Na velké svíčky připevněte oboustrannou lepicí páskou hezký vybraný list a svíčku pak ještě obmotejte několikrát kolem dokola provázkem a nakonec uvažte mašličku.

3. Malé svíčky jen několikrát obmotejte provázkem.

4. Nakonec je postavte na tácek a celou dekoraci dozdobte šiškami a barevným listy. Hotový svícen umístěte na určené místo a kolem ještě můžete poházet zbylé listí.