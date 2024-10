Podzimní tvoření nemusí být vůbec obtížné

Díky své různorodosti nám dýně poskytují obrovský prostor k vytváření všemožných dekorací. Nemusíte být ani příliš zruční. Dýně totiž vypadají skvěle samy o sobě. Ty drobnější a barevnější udělají parádu jen volně položené v květináči, truhlíku či košíku. V interiéru je pak můžete třeba naskládat do vyšší skleněné vázy či dózy, naaranžovat na tác nebo hlubší mísu, narovnat do prázdné klece po andulce, která vám před lety uletěla, nevyužívaného kulatého akvárka. Záleží jen na vaší fantazii.

DIY Podzimní dekorace z dýně: Možností je spousta

Ti malinko šikovnější se mohou pustit do výroby jen o něco složitějších dekorací. Do tvoření zapojte i děti, uvidíte, že je to bude bavit. Pokud jim nechcete dávat do ruky nůž, půjčte jim třeba jen štětec a barvy. Nebo lepidlo a sesbírané barevné podzimní listí, jemné papíry či ubrousky, flitry, dekorativní kamínky. I pomalované či polepené dýně totiž vypadají úžasně.

Zručnější jedinci pak mohou dýni vydlabat a udělat z ní třeba netradiční vázu, květináč či svícen. Aranžmá doplňte nejlépe přírodními prvky, jako jsou šípky, jeřabiny, listy, šišky a různé větvičky. Použít ale můžete i živé podzimní květiny.

Dekorace na stůl, která vás nadchne

Vyrobte si působivou podzimní dekoraci, která se bude skvěle vyjímat třeba uprostřed stolu nebo na komodě a kterou vám určitě pochválí nejedna návštěva. Zde najdete podrobný návod, co budete na výrobu potřebovat a jak postupovat.

Dýňová polévka: Video se šéfkuchařem

Tvoříte raději v kuchyni? Tuhle dýňovou polévku musíte vyzkoušet. Potěší vaše chuťové buňky a dokonale vás zahřeje. Podívejte se, jak ji vaří šéfkuchař. Naučí to i vás.