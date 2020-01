vytisknout velikost písma Nechat vánoční stromek v květináči, nebo ho zasadit?

Pokud máte vánoční strom v květináči, na jaře vás čeká důležité rozhodnutí, co sním dál. Vysadíte ho do lesa, na zahradu, nebo přesadíte do většího květináče? Na každý pád ho musíte co nejdříve po Štědrém dnu přemístit do chladnějších prostor. Užitečné rady najdete na videu v úvodu článku.