Kdy a proč se slaví Halloween

Halloween začíná západem slunce 31. října a trvá do východu slunce 1. listopadu. Jeho kořeny lze najít už v pátém století: Keltové se tradičně loučili s létem a slavili příchod nového roku. Věřili, že právě v tuto noc je předěl mezi světem živých a mrtvých nejmenší a že duchové zemřelých mohou dobrým lidem pomáhat a zlým naopak škodit.

Zemřelým měl na cestu posvítit oheň. Ten byl symbolizován hořícími kousky uhlí vloženými do řepy. Později se tato symbolika proměnila do podoby, kterou známe dnes: zapálená svíčka se dává do vydlabané dýně, která bývá umístěna před vchody do domů nebo přímo do oken.

Jak slavit Halloween u vás doma

Pokud chcete alespoň částečně zažít halloweenskou atmosféru, zkuste si tuto dýňovou lucernu vyrobit. Kromě dýně budete potřebovat jen fixu a ostrý nůž. Postup je jednoduchý: nejdříve dýni umyjte a vytřete dosucha. Kolem stopky na ni potom nakreslete kruh.

Ten vyřízněte, získáte tak víko. Velkou lžící postupně vybírejte z otevřeného plodu dužinu i semena tak, aby zbyla asi dvoucentimetrová stěna. Na dýni nakreslete obličej s odpovídající grimasou (zda bude hodný, či zlý, závisí jen na vás) a nožem ho vyřežte. Vyřezané části zlehka vytlačte směrem ven. Může se stát, že nějakou část ulomíte; v tom případě ji připíchněte zpátky na její místo pomocí párátka.

Tykve k dekoraci vs. k snědku

Symbolem Halloweenu jsou bezesporu dýně. Ale jestlipak víte, jakou zeleninu lidový název dýně vlastně označuje? Jedná se o tykev, která dala název čeledi, do níž patří stejně jako ona například i okurky, cukety či melouny. Svůj domov má ve Střední a Jižní Americe, kde ji pěstovaly a zpracovávaly indiánské národy.

Do Evropy se dostala koncem 15. století během španělských kolumbovských výprav. Ne všechny tykve jsou ale jedlé! Ke konzumaci se hodí takzvané zeleninové druhy, mezi něž patří tykev obecná (Cucurbita pepo), velkoplodá (Cucurbita maxima) a muškátová (Cucurbita moschata). Tykve okrasné se používají jako dekorace.

Jak poznat, kdy je dýně zralá, a jak dlouho ji lze skladovat

Různá zbarvení dužniny této jednoleté popínavky způsobuje množství karotenu, přičemž nejvíce ho obsahují dýně oranžové. Pěstitelům začátečníkům občas dělá problém odhadnout správnou dobu sklizně. Při jejím určování se řiďte vzhledem stopky plodu: počkejte, až uschne a zdřevnatí.

Plody dýně, které jste získali, mohou při dobrých podmínkách vydržet čerstvé až čtyři měsíce – minimálně do Vánoc tedy máte vystaráno. Dopřejte jim chladnější prostory s teplotou kolem deseti až patnácti stupňů, kde se vzdušná vlhkost pohybuje od padesáti do pětasedmdesáti procent. Dbejte, aby se jednotlivé tykve vzájemně nedotýkaly.

Tipy na výlety za dýněmi

Pokud se na samostatné tvoření necítíte, možná vám přijde vhod tradiční program Botanické zahrady hlavního města Prahy, který je určen především pro rodiny s dětmi. V neděli 30. října 2022 čeká návštěvníky od 13.00 hodin vlastnoruční dlabání dýní (můžete je zakoupit přímo v zahradě), malování na obličej a opékání špekáčků.

Chybět nebude ani tradiční průvod masek s rozsvícenými dýněmi areálem zahrady (od 18.00 hodin). Masky si můžete přinést s sebou společně s vhodným pracovním oděvem.

Zajímavou akci spjatou s vyvrcholením dýňové sezony chystá také Zoologická zahrada hlavního města Prahy, a to od středy 26. do neděle 30. října: oblíbené dýňové hody u vybraných druhů zvířat. O víkendu si pak návštěvníci budou moci vyslechnout komentovaná krmení.

Dekorace „co příroda dá“

Jestli není vyřezávání dýně vaším šálkem čaje a raději byste si udělali nějakou jednodušší podzimní dekoraci, projděte se do lesa. Nasbírejte různobarevné plody a listí, zkombinujte je s okrasnými tykvičkami a veselé podzimní aranžmá je na světě.

Menší i větší tykvičky seženete v téměř každém květinářství nebo si za nimi můžete udělat výlet třeba na statek u Pipků do Nové Vsi u Leštiny (Dýňový svět na Vysočině), kde pěstují nejrůznější druhy a odrůdy dýní na dekoraci i k vaření. Jejich výstavu, kde si mohou děti hrát, můžete navštívit do 31. října (o víkendu od 10.00 do 18.00 hodin, ve všední dny kromě pondělí a úterý, kdy je zavřeno, od 14.00 do 18.00 hodin).

Věděli jste, že dýně je nejen chutná, ale i zdravá?

Až se dýněmi dostatečně pokocháte, zkuste je zpracovat v kuchyni. Dužnina této zeleniny obsahuje velké množství vody a vlákninu, což příznivě ovlivňuje trávení a vylučování škodlivých látek včetně toxinů z těla.

Z dužniny se dá připravit lecjaká dobrota a nutno dodat, že pokaždé bude prospěšná vašemu organismu. Dýně obsahují vitaminy A, B, C, D a E, bílkoviny, nenasycené kyseliny, cukry, draslík, zinek, hořčík, fosfor, fluor, vápník a železo.

Ke konzumaci jsou vhodná i semínka, jež mají omlazující a regenerační účinky a odborníci je doporučují coby prevenci před rakovinou, a tykvová šťáva, která podporuje látkovou výměnu a odvodňování organismu.

Uvařte si s námi: dýňové menu

Pro inspiraci vám nabízíme tři zajímavé dýňové recepty: začneme polévkou, pokročíme přes pečené měsíčky a nakonec se dostaneme k džusu.

Dýňová polévka

Ingredience

1 lžíce másla nebo oleje

1 velká cibule

1 kg dýně

1 lžička papriky

troška mouky

voda

sůl

pepř

troška muškátového oříšku

zakysaná smetana

pár kapek citronové šťávy

kopr

Postup

Oloupejte a na kostky nakrájejte cibuli a dýni. Cibuli nechte na tuku zesklovatět, a jakmile dostane barvu, přisypte k ní dýni a papriku. Směs krátce orestujte a zaprašte moukou. Po chvíli přilijte vodu a vše pomalu vařte. Jakmile bude zelenina uvařená, rozmixujte ji. Polévku ještě povařte, osolte a opepřete, přidejte muškátový oříšek, smetanu, podle chuti citronovou šťávu a kopr. K polévce osmahněte housku, chléb či bagetku. Obzvlášť exkluzivně bude vypadat, pokud ji budete podávat ve vydlabané tykvi.

Pečené měsíčky z dýně

Ingredience

500 g dýně

8 lžic olivového oleje

2 stroužky česneku

4 lžíce sójové omáčky

1 špetka soli

½ lžičky papriky, může být sladká i pálivá

Postup

Dýni i se slupkou rozkrájejte na měsíčky a vydlabejte z ní semínka. Jednotlivé kousky poskládejte na plech vyložený pečicím papírem a potřete marinádou vytvořenou z prolisovaného česneku a ostatních surovin. Pečte ve středně vyhřáté troubě asi půl hodiny. Během pečení měsíčky znovu několikrát potřete marinádou. Dýně je hotová, jakmile zezlátne a bude měkká. V takovéto úpravě se hodí k vínu, pivu, jako příloha k masům, dá se jíst s pečivem.

Dýňový džus

Ingredience

3 kg dýně

1,2 kg cukru

1 lžíce kyseliny citronové

2,5 l vody

5 chemicky neošetřovaných citronů

10 l vody

Postup

Dýni nakrájejte na kostičky, zasypte cukrem a kyselinou, zalijte 2,5 litry vody a nechte 24 hodin odležet. Další den přidejte 2 omyté a na plátky nakrájené citrony bez peciček a vše uvařte doměkka. Směs rozmíchejte v 10 litrech převařené vody, přidejte šťávu ze 3 citronů, přeceďte, nechte zchladnout a rozmixujte. Sterilujte a při podávání řeďte vodou podle chuti.