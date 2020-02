Obrazy a obrázky vytvářené technikou „string art“ si získávají stále víc příznivců. Není divu. Nejenže krásně vypadají a působí moderně, takže se hodí do každého interiéru, ale navíc není vůbec těžké je vyrobit. První zmínky o této technice se objevují už na konci 19. století, kdy měla pomoci dětem lépe chápat matematické pojmy. K dekorativní tvorbě se pak začala využívat v šedesátých letech minulého století.

Dárek k Valentýnu se zajímavým 3D efektem

A o co vlastně jde? Na podkladu z tvrdého papíru nebo dřeva se pomocí zpola zatlučených špendlíků či hřebíčků vytvoří obrys zvoleného motivu, který plasticky vystupuje do prostoru. Následně je vypleten nejlépe silnější vlnou, lýkem, přírodním provázkem nebo třeba jemným měděným drátkem, a vzniká tak zajímavý 3D efekt. Touto technikou se dají vytvářet nejen obrazy a různé dekorace, ale třeba i netradiční přáníčka a dárky. My vám tentokrát přinášíme návod, jak vyrobit stylový obrázek s vypleteným srdcem z lásky.

Budete potřebovat:

staré noviny nebo letáky

začištěnou čtvercovou dřevěnou desku

barvu na dřevo ve spreji

dostatečně velký čtverečkový papír na výrobu šablony

tužku

delší hřebíky

kladívko

klubíčko vlny

Mrkněte na video, jak srdce vyrobit. Níže pak najdete ještě vše důkladně popsané:

Jak vyrobit srdce? Návod ve 4 krocích

1. Ještě než se pustíte do výroby dárku, rozložte na stůl pečlivě v několika vrstvách staré noviny nebo letáky, abyste ho neušpinili od barvy. Pak si do jedné ruky vezměte desku, do druhé sprej s barvou a ze všech stran dřevo důkladně nasprejujte, aby nikde neprosvítalo. Nezapomeňte ani na boční hrany. Udělejte to klidně dvakrát. Barva alespoň bude mít sytější odstín. Obarvený základ obrázku pak nechte dobře zaschnout.

2. Mezitím si vyrobte šablonu. Velikost zvolte podle toho, jak velkou máte dřevěnou desku. Pokud si netroufáte na to nakreslit srdce vlastní rukou, najděte si klidně nějaký obrázek na internetu, zvětšete ho na požadovanou velikost a vytiskněte.

3. Arch se šablonou položte na připravenou nabarvenou desku, umístěte do středu a přichyťte si ho v dolním a horním cípu hřebíčkem, aby se vám při dalším zatloukání nepohnul. Hřebíky zatlučte tak hluboko, aby ve dřevu pevně držely, zároveň vám ale musí zbýt dostatečně dlouhá, na povrch vyčnívající část. Pak už jen po celém obvodu srdce zatloukejte hřebíčky v pravidelných rozestupech. Dbejte také na to, abyste všechny zatloukli nejen kolmo, ale také přibližně stejně hluboko. Pro dokonalý vzhled je totiž nutné, aby jejich hlavičky byly ve stejné výšce. Pokud bude některý z hřebíků nakřivo, srovnejte ho ze strany za pomoci kladívka. Když to budete mít hotové, odstraňte šablonu.

4. Teď už se můžete pustit do konečné fáze výroby valentýnského dárku, kterou je samotné vyplétání. Začněte tak, že několika uzlíky důkladně přivážete začátek vlny k jednomu z hřebíčků, konec nechte delší a zatím ho neodstřihávejte. Začněte je obplétat kolem dokola tak, abyste nakonec vytvořili celý obrys. Pak už můžete vyplétat samotný vnitřek srdce. Postupujte libovolně křížem krážem mezi hřebíky na protilehlých stranách, dokud se vám vyplétaný tvar nebude zdát dostatečně výrazný. Nakonec se s vlnou vraťte k prvnímu hřebíčku, několikrát ho obtočte, vlákno svažte s prvním koncem, pevně zauzlujte a oba zbytky odstřihněte.