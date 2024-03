Z čeho stavět pergolu?

Nejdůležitější při návrhu zahradních staveb, tedy i pergoly, je ucelený styl materiálu, struktury i barvy, přizpůsobený k architektuře domu.

Městský typ zahrady snese konstrukce pergoly z oceli, skla, umělého kamene a betonu v čistých geometrických tvarech, které tak odráží věrný obraz moderní high-tech architektury domu.

Řadu originálních tvarových řešení pro stavbu pergoly nabízí kov. Navzdory hmotnosti kovové konstrukce nepůsobí robustně ani těžkopádně, ale naopak velmi vzdušně. Altán z tepaného kovu vypadá křehce, a přitom je stabilní, a stejně tak i litina svými ladnými křivkami vyvolává nostalgické vzpomínky na besídky z období devatenáctého století. Z kovu lze vykouzlit jakýkoliv tvar, záleží jen na vkusu a požadavcích.

Do každé zahrady přirozeně zapadnou tradiční dřevěné pergoly, protože dřevo na rozdíl od některých jiných materiálů nemá snahu vystupovat do popředí a přitahovat pozornost. Navíc se dobře kombinuje s kamenem, betonem či cihlami, může zůstat v přirozeném tónu nebo se dá jeho povrch upravit mořidlem či nátěrem. O romantický vzhled stavby se pak postarají popínavé či převislé rostliny.

Uvažujete-li o stavbě pergoly, přečtěte si v následujícím článku, co obnáší práce s různými materiály:

Postup stavby

Pro sezónní, lehké přístřešky je na trhu dostatek dřevěných plotových dílců, bambusových, slaměných a rákosových rohoží a stavebnicových dílů, z nichž se dá jednoduchá pergola postavit za pár hodin. Stavba svépomocí bývá relativně levnější než pergola postavená odbornou firmou. Ovšem za peníze navíc uspoříte spoustu času.

Podrobný návod na stavbu pergoly svépomocí najdete zde

Aby pergola něco vydržela

Pergola nesmí být jen hezká na pohled, ale musí být i stabilní a odolná vůči poryvům větru a těžkému sněhu.

Zajímavým řešením je tzv. zdvojení stavebních prvků. To spočívá v tom, že nahoře zkosené hranoly, které nám tvoří sloupek, jsou osazeny vazníky a na těchto vaznících jsou uloženy krokve. Jestliže ovšem vytvoříte sloupek ze čtyř střešních latí, můžete do něj osadit jak vazníky, tak krokve a dochází nám k tzv. zdvojení stavebních prvků.

Jednou z variant při budování pergoly je použití konstrukce hranolové pergoly, kdy jsou oba trámky přišroubovány po stranách ke sloupku nebo jsou propojeny šrouby. Hlavu sloupku můžeme zkosit do tvaru jehlanu, a to z důvodu lepšího stékání dešťové vody.

Další variantou je tzv. konstrukce rámové pergoly, kdy jsou sloupky spojeny s vazníky takovým způsobem, že dohromady tvoří rámovou konstrukci, na kterou se dále montují příčle. Velmi praktické je, že mezi sloupky pergoly můžeme umístit konstrukci pro popínavé rostliny (rošt, mříž, treláž). Tím získáme nejen dodatečnou plochu pro ozelenění, ale také ochranu před větrem, sluncem a také více soukromí.

Zděná pergola musí mít kvalitní základ

Co se týče vyzděných sloupků pro pergoly, měly by mít minimální průřez 36 až 40 cm a do jejich středu by měla být vložena železná výztuž, nejlépe pozinkované kovové trubky. Poté jsou na každé straně vyvrtány dva otvory k přišroubování dřevěného trámku k podpěře. Kovovou konstrukci pergoly je možno svařit z hranatých profilů.

Pokud jste se ovšem rozhodli, že pro výrobu pergoly použijete betonové sloupky nebo sloupky z přírodního kamene, pak je nezbytně nutné, aby tyto sloupky byly zabudovány přímo do betonového základu (30x30x80 cm).

Jak zařídit interiér pergoly

Koho neláká relaxace s šálkem kávy v pergole? Odpočinkový koutek je zkrátka fajn. Poradíme vám, jak si jej zařídit.

Nechte pergolu rozkvést

Nejhezčí zastínění vytvoří časem pnoucí popínavky, které obléknou pergolu do zeleného. Než vzrostou ty vytrvalé (například břečťan, přísavník, plaménky, zimolezy), stejnou službu udělají rychle rostoucí pnoucí letničky (fazol pnoucí, povíjnice, kobea, hrachor). Pergola může rovněž sloužit jako opora pro jedlé popínavky, například vinnou révu či kiwi.