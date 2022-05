Ve většině případů nedělejte vůbec nic! Jen očima zkontrolujte, že ptáče na zemi je v pořádku a bez zranění. Jiná situace ovšem nastane, pokud by se nacházelo na silnici, kde mu hrozí nebezpečí od aut, nebo někde na chodníku, kde ho mohou ohrozit děti či kočky. V této situaci zkuste objevit hnízdo, z nějž vypadlo, a umístit je do něj.

Ptáci nemají čich, mláďat se můžete v případě potřeby dotknout

Pokud hnízdo nenajdete, ptáče opatrně poponeste na nějaké vyvýšené a relativně bezpečné místo, například na větev stromu, zídku či střechu, do křoví. Nechoďte s ním ale dál než na vzdálenost 20 metrů od místa nálezu, aby si mohlo pískáním přivolat své rodiče, kteří se obvykle pohybují někde v okolí.

Nemusíte se bát, že byste svým dotykem ptačí rodiče odradili – na rozdíl od savců totiž nemají čich. U většiny druhů pěvců rodiče krmí svá mláďata ještě dva až tři týdny poté, co opustí hnízda. Takováto mláďata přitom ještě ani nemusejí umět sama létat, pouze poskakují po zemi nebo v keřích.

Když spadne celé hnízdo, dejte ho zpět na strom

Ptáčata mohou spadnout na zem i s celým hnízdem. Pokud jsou příliš mladá, což poznáte snadno při pohledu na ně – většinu per na křídlech mají ještě skrytou v obalech a jejich tělíčka i hlavičky jsou zatím bez porostu nebo jen ochmýřené – bez vaší pomoci nepřežijí. Vezměte tedy hnízdo i s holátky a umístěte je do koruny stromu.

Rozlišujte, kdy je vaše pomoc potřebná

Našli jste vy nebo vaše děti takové ptačí mládě a vzali je domů bez ověření, zda se poblíž nachází jeho rodiče? Svou chybu ještě můžete napravit. Vraťte je co nejdříve zpět na místo, kde jste je objevili – podle odborníků bývají takovéto návraty k ptačím rodičům úspěšné. Pokud byste si ptáče nechali u sebe doma, s největší pravděpodobností by zahynulo (končí tak naprostá většina pokusů o domácí odchov drobných pěvců). Naopak návrat na místo, kde jste je našli, byť u vás bylo třeba i den, bývá úspěšný a ptačí rodiče začnou i tak své mládě krmit.

Naprosto jinak je to ovšem s ptáčaty, která jsou prochladlá, promoklá či nějak zraněná. Umístěte je pod 40- až 60wattovou žárovku do sena (nikdy ne do trávy), flanelového hadříku, buničité vaty či toaletního papíru a okamžitě vyhledejte odbornou pomoc: veterináře, pracovníky záchranné stanice (Národní síť záchranných stanic) či zoologické zahrady. O ptačí mládě se umí postarat nejlépe, jak je to v dané situaci možné. Než se k odborníkům dostanete nebo si mládě přijedou vyzvednout, dodejte mu potravu a vodu. Napojte ho několika kapkami čisté vlažné vody (kapátkem přímo do zobáku). Neublíží mu strouhané vejce natvrdo nebo drcené či ve vodě namočené piškoty.

Zdroj: Česká společnost ornitologická, Zvíře v nouzi