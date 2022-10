Jedno má ale toto drobné, bobulovité ovoce společné – v obchodě jsou jeho plody drahé a v lese zase rostou malé. Nejlepší cestou, jak si na něm pochutnat, je vypěstovat si vlastní.

Abyste měli opravdu pořádnou úrodu, budete potřebovat hodně keříků. A protože sazenice v zahradnictví jsou drahé, ideální je koupit jich jen pár a rozmnožit je.

Množíme pomocí mladých výhonků

Maliníky a ostružiníky lze množit několika způsoby a každý z nich má ten pravý čas, kdy je nejlepší jej provádět. Množení pomocí odkopků lze ale provádět téměř během celého roku. Odkopky jsou mladé výhony, které se šíří pomocí kořenového systému z mateční rostliny. Ten, když jej šikovně odkopnete, můžete jednoduše přesadit a namnožit si jej.

Maliník či ostružiník se v přírodě šíří naprosto přirozeně sám a žádnou lidskou pomoc nepotřebuje. Má-li vhodné podmínky, je ho za chvíli plná louka. Jeho kořenový systém se šíří jen pár desítek centimetrů pod zemí a ze spících oček pak na povrch vyráží mladé výhony. Při rozmnožování rostliny je dobré této přirozené vlastnosti využít a přirozeně vzrostlé výhony přesadit tam, kde budou ideální podmínky pro růst plodů. Při vyndávání mladých odnoží buďte opatrní a snažte se výhon vysvobodit ze země s co nejdelšími kořeny.

Takto odebraný výhon můžete přesadit. Ještě předtím ale začistěte silnější poškozené kořeny, nejlépe šikmým řezem, který umožní lepší jímání vlhkosti a tvorbu kořenových vlásků. Připravenou sazenici uložte do předem vytvořených jam, které jsou asi 30–40 centimetrů hluboké a přibližně stejně tak i široké. Sazenici zasaďte zhruba o pět centimetrů hlouběji, než rostla. Zasazení výhonu příliš hluboko může způsobit, že mladá rostlina zaschne.

Do jámy tedy před sazenicí nasypte zeminu promíchanou s kompostem, poté vložte rostlinku a zahrňte zbytkem zeminy. Místo dostatečně prolijte vodou. Pokud chcete dostatečně podpořit tvorbu kořenového systému nové rostlinky, sestřihněte prut téměř při zemi. Za rok se tak můžete těšit na bohatou úrodu.

Jestli rostlina netvoří výhonky, je čas na řízky

Dalším podzimním způsobem množení malin a ostružin je řízkování. Místo mladého výhonku zkrátka rostlině odkopnete kus kořene, ale ne blíž než půl metru od původní rostliny a nařežte je na kousky zhruba 20 centimetrů dlouhé. Řízky z kořenů už ale letos nesázejte, nemuseli by se ujmout. Uložte je do písku na chladném stanovišti a do země je zasaďte až na jaře. Aby ale přes zimu neuschly, je třeba písek pravidelně vlhčit.