Stejně jako u jakéhokoliv zavařování platí i u okurek tatáž pravidla: Zeleninu je třeba pečlivě umýt, sklenice i s víkem důkladně vyčistit a poté ještě vyvařit, případně přelít vřelou vodou a používat jen čisté pomůcky. A čím jiným tento článek zahájit než připomínkou Znojma, města okurek a úžasného nálevu na ně. Receptů na jeho přípravu samozřejmě existuje více, ale s tímto chybu rozhodně neuděláte.

Nálev na pravé znojemské okurky

Na 1 litr nálevu budete potřebovat:

¼ l octa

¾ l vody

7 dkg cukru

3 dkg soli

3 kuličky pepře

3 kuličky nového koření

lžičku hořčičného semínka

2 bobkové listy

mrkev a kousek křenu nakrájené na kolečka

cibuli rozkrájenou na plátky

kopr

Do hrnce nalijte vodu, přidejte do ní cukr se solí, dobře promíchejte a přiveďte k varu. V tom okamžiku přidejte ocet, pepř, nové koření, hořčičné semínko a bobkový list a nechte vařit pět minut. Do sklenice naskládejte okurky, mezi ně vložte sem tam mrkev, křen, cibuli a kopr. Až nálev vychladne, zeleninu jím zalijte a poté sterilizujte při teplotě 75 °C po dobu 20 minut.

Jednoduchý nálev Deko

Díky tomuto snadnému receptu si do zásoby předchystáte ochucenou zeleninu, kterou později využijete k přípravě různých salátů – bramborového, vajíčkového, luštěninového apod. Budete potřebovat jen zeleninu dle vlastního výběru (klasikou je okurek, hrášek, mrkev a celer, přičemž okurky tvoří směs z cca 60 procent), ocet, vodu, cukr a Deko, což je sypký kořenicí přípravek v ceně kolem 4 Kč.

Okurky nakrájejte na kostičky, stejně tak i předvařenou mrkev s celerem. Přidejte k nim kuličky hrášku (máte-li, tak i kukuřici). Směsí naplňte sklenice a zalijte nálevem, který připravíte z 1,75 l vody, 0,5 l 8% octa, 100 až 120 g cukru (dá se nahradit sladidlem) a obsahu sáčku Deko. Nálev povařte 5 minut a poté ochlaďte. Uzavřené sklenice sterilujte 20 minut při 80 °C. Hotový nálev můžete nějaký čas skladovat, protože se nezkazí, a spotřebovávat jej postupně podle toho, jak vám budou dorůstat okurky a další zelenina.

Nálev na okurky přímo do sklenic

Tento recept vychází opět z použití přípravku Deko a hodí se pro ty, kteří si chtějí dobu zavařování zkrátit na minimum. Ingredience jsou určeny pro 10 sklenic o objemu 0,7 l, přičemž nálev není třeba nijak přepočítávat. Veškeré rozdělování proveďte podle oka. Připravte si:

1 Deko

1 l octa

cukr

vodu

cibuli

mrkev

kopr

česnek

Na dno každé ze sklenic naskládejte několik koleček cibule i mrkve, pár snítek kopru, stroužek česneku a postupně přidávejte okurky. Ukládejte je natěsno a občas proložte uvedenou zeleninou. Poté je zasypte cukrem: 1,5 až 2 lžícemi na 1 sklenici. Deko rovnoměrně rozdělte do všech lahví a stejně pokračujte i s octem. Následně každou z nich zalijte vodou (může být i studená, nepřevařená), uzavřete a dejte sterilizovat při 100 °C od bodu varu na 5 minut. Poté ještě sklenice uložte podobně jako rýži pod deku, kde okurky dojdou, a nechte je tam do vychladnutí.

Bzenecký nálev na okurky

Přímo z Bzenecké octárny pochází následující recept na okurky, jehož součástí je i umělé sladidlo Sacharin. Budete potřebovat:

7 kg okurek

cibuli

mrkev

kopr

3 l vody

1 l Bzeneckého octa

120 g soli

400 g cukru

30 kuliček Sacharinu

30 kuliček nového koření

30 kuliček pepře

1 lžíci hořčičného semínka

4 bobkové listy

4 kusy hřebíčku

kousek celé skořice

20 minut povařte dohromady vodu s octem a kořením. Okurky naskládejte do sklenic, proložte na kolečka nakrájenou mrkví, cibulkou a snítkou kopru. Zalijte nálevem, uzavřete a sterilujte 20 minut při 80 °C.

Ostřejší nálev na okurky salátovky

Pokud máte dostatek okurek salátovek nebo vám přerostly nakládačky, zkuste je zpracovat netradičně. Nachystejte si:

1,5 kg okurek

3 cibule

1,5 lžíce soli

300 ml octa

200 ml krystalového cukru

½ lžičky mletého pepře

½ lžičky kari

½ lžičky mletého chilli

Okurky i se slupkou nastrouhejte na kolečka, cibuli pokrájejte na půlkolečka a oboje smíchejte se solí. Nechte odležet po dobu tří hodin, aby se ze zeleniny dostala voda. Poté vodu slijte, zeleninu vyždímejte a přidejte k ní nálev uvařený z uvedených surovin. Vše důkladně zamíchejte a rozdělte do sklenic. Okurkový salát zavařujte 20 minut při 80 °C.