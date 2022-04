Zahradu realizovali designéři Dominika Schneiderová z Ateliéru 83 a Ondřej Ebenstreit z ateliéru Ebi zahrady. Oba profesionálové navrhují a realizují zahrady podle přání zákazníků, zároveň se ale snaží poradit to nejvhodnější řešení pro každou zahradu. Rádi do zeleně zakomponují herní prvky, které mohou sloužit nejen dětem, ale i dospělým. Pracují převážně s přírodními materiály, snaží se do zahrad dostat život. Dominika Schneiderová své návrhy maluje ručně, pomocí akvarelových fixů realbrush. Zákazníkům tak zůstane originální zpracování návrhu.