Na nemovitostech umí vydělat: Podívejte se, jak úžasně zrenovovala známá moderátorka vilu na prodej

Stříbrná obrazovka a nemovitostní trh – dva světy, které se zdají být neslučitelné, ale pro americkou moderátorku Ellen DeGeneres s partnerkou jsou to oblasti, kde se cítí jako ryby ve vodě. Bude jejich poslední počin, kdy se pokoušejí prodat dům v Montecitu za více než dvojnásobek ceny, kterou za něj zaplatily před pouhými čtyřmi měsíci, úspěšný, nebo je čeká propadák?

Vášeň pro nemovitosti a design

O americké moderátorce Ellen DeGeneres se často mluví v souvislosti s nemovitostním byznysem. Společně se svou manželkou, jíž je Portia de Rossi, herečka známá ze seriálu Ally McBeal, jsou známé tím, že pravidelně investují do koupě a prodeje nemovitostí. Jejich portfolio zahrnuje luxusní domy a rezidence v různých částech Spojených států včetně Los Angeles.

Obě ženy spojuje vášeň pro design interiérů, často se při renovaci svých domů samy angažují. Ostatně právě Ellen DeGeneres byla moderátorkou reality show s názvem Ellen’s Design Challenge, která se vysílala na televizi HGTV v roce 2015.

Luxusní dům v Montecitu: Zdařilá investice, či riskantní spekulace?

Aktuálně se snaží prodat dům v Montecitu v Kalifornii za 46,5 milionu dolarů, který stihly zrenovovat poté, co jej před pouhými čtyřmi měsíci pořídily za 22,5 milionu dolarů, tedy za necelou polovinu! Podaří se jim to? Novému majiteli nabídne dům pět ložnic a sedm koupelen, součástí celé nemovitosti jsou i dva penziony, centrální nádvoří, bazén, kabina u bazénu, malé umělecké studio, tenisový kurt v plné velikosti a vinice osázená odrůdou Chardonnay , to vše na osmi hektarech půdy.