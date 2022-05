Klerodendron neboli blahokeř Thomsonové

Do rodu klerodendronů patří na 400 druhů rostlin, jen zlomek jich však lze pěstovat v domácích podmínkách jako pokojovky. Jednou z oblíbených rostlin, které se bude v bytě dařit, je blahokeř Thomsonové (Clerodendrum thomsoniae). Rostlina potřebuje místo, které je velmi dobře osvětlené, přitom jí ale nesvědčí přímé sluneční paprsky. Má ráda teploty nad 20 stupňů Celsia a dostatek vlhkosti. Půda by měla být pořád vlhká, občas dokonce rostlinu oroste. Během léta můžeme dát klerodendron na zahradu, kde by opět měl být chráněn před přímým sluncem. Přes léto rostlina zesílí.

Zimování blahokeře Thomsonové by mělo probíhat za nižší teploty, ideálně mezi 10 a 15 stupni Celsia. Zálivku je třeba omezit a zalévat jednou za 14 dní. Budete-li mít rostlinu během zimy v obývacím pokoji, pravděpodobně to povede k jejímu vytahování a vysilování, v takovém případě je třeba vytáhlé výhony na jaře seříznout, pak ale rostlina méně pokvete.