Jen málo rostlin má na Instagramu vlastní hastag. Jednou z nich je monstera – pokojovka, která se už léta drží na výsluní našeho zájmu a prosazuje se i do moderních a stylových interiérů. Na sociálních sítích ji najdete pod hastagem #MonsteraMonday.

Ale vaši přízeň si získá i v případě, že netoužíte po krásných fotkách na sociální sítě. Je totiž velmi nenáročná na pěstování a při správné péči se vám odmění typicky vyříznutými okrasnými listy. Během let se pak pěkně rozroste skoro až do monstrózních rozměrů.

Původně jde o liánu z jihoamerických tropických pralesů, která dorůstá až do výšky pěti metrů, i když v bytě takové výšky nedosáhne. V dospělosti může jeden její list mít v průběhu až půl metru, takže je jasné, že rostlina kolem sebe potřebuje dostatek místa.

Pozor na suchý vzduch

Aby každá rostlina prosperovala, potřebuje vhodné podmínky. Monsteře se bude dařit v pokojové teplotě mezi 20 a 30 stupni Celsia. Pamatujte, že čím vyšší teplota, tím rychleji se monstera rozrůstá. Přestože má rostlina ráda hodně světla, pozor na sluneční paprsky. Když jich bude moc, spálí rostlině listy. Když jich ale bude málo, nebude mít monstera své typické listy. Zůstanou nedělené, jen srdcového tvaru bez prostřihnutých otvorů.

Monstera miluje vysokou vzdušnou vlhkost – přece jen, jde o rostlinu původem z dešťového pralesa. Bude prospívat, když jí čas od času porosíte listy. Na vzdušnou vlhkost nezapomínejte ani v zimě, kdy se v místnostech topí a vlhkost přirozeně klesá. Určitě monsteru nenechávejte poblíž topení, zasychaly by jí listy. Nezapomínejte ani na důkladnou očistu listů, které byste měli otírat od prachu vlhkou houbičkou. Navíc zaprášené listy vypadají zanedbaně, a to u takhle velké rostliny určitě nechcete.

Nepřelijte ji

Tropické rostliny prospívají v rašelinité půdě. Takovou volte i pro monsteru. Rostlině ale zároveň nesvědčí přemokření, takže květináč musí mít drenážní otvory, aby přebytečná voda mohla odtékat. Jak často budete rostlinu zalévat, záleží na podmínkách, v nichž rostlinu pěstujete. Vždy zkontrolujte půdu a zalévejte až v okamžiku, kdy bude hlína proschlá. Zalévat ji budete tedy zhruba jednou za několik dnů až za týden.

Monstera má ráda, když ji pohnojíte. Zhruba jednou za 14 dní jí dopřejte slabou dávkou hnojiva pro zelené rostliny. Na hnojení nezapomínejte ani v zimě, ale interval prodlužte zhruba na šest týdnů.

Monstera se v přírodě pne po okolních stromech, takže jí bude dobře, když jí do květináče přidáte oporu. Každé dva roky byste pak měli rostlinu přesadit do většího květináče. Když už monstera vyroste do své maximální velikosti a vy neseženete větší květináč, vyměňujte alespoň svrchní část zeminy. U dospělých rostlin také znovu zapichujte vzdušné kořeny do hlíny, pokud to nelze, utvořte mechovou kuličku, kterou připevníte někam kolem květináče.

V květinářství ji nehledejte, můžete si ji nařízkovat

I přes její velkou oblibu není monsteru snadné sehnat. Nenabízí ji v každém květinářství ani v zahradnictví, často ji však najdete na internetových obchodech. Můžete také zkusit inzeráty na bazarech, často ji prodávají nebo darují lidé, kteří ji podědili společně s bytem. Nebo najdete člověka, který vám nařízkuje svou rostlinu. Stačí uříznout list společně se vzdušným kořenem. Uříznutý kus lze nechat zakořenit ve vodě nebo rovnou zasadit do zeminy. Můžete také zkusit zastrčit do vody uříznutý list, za krátký čas by na něm měly vyrůst kořínky.

Pozor na děti i zvířata

Ač je monstera krásná a v přírodě na ní dozrávají jedlé plody, všechny ostatní části rostliny jsou jedovaté. Pokud tedy máte v domácnosti malé děti nebo domácí mazlíčky, kteří mají ve zvyku vám okusovat pokojovky, budete se bez monstery muset obejít. Případné otravy za to rozhodně nestojí.