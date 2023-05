Mokřad neboli bahenní zahrada jako způsob, jak zadržet vodu na pozemku

Pokud máte na zahradě zdroj vody, možná následkem posledních suchých let uvažujete, jak ji zadržet a nenechat jen tak odtéct pryč. Jako řešení se nabízí například zahradní jezírko, fontánka nebo přírodní koupací jezírko. Další zajímavou variantou, která umožní pěstování unikátních rostlin, je vybudování malého mokřadu.

Zásadou je, že mokřadní zahrada nemusí být příliš velká, ale měla by vypadat co nejpřirozeněji. V literatuře ji najdete i pod pojmem bahenní zahrada, ačkoliv s bahnem nemá nic společného.

Jak se na jaře postarat o zahradu a co všechno zasadit? Podívejte se na video:

Umístění v zahradě

Pokud vás myšlenka mokřadu či bahenní zahrádky láká, je třeba uvést hned na začátku, že se nehodí do každé zahrady. Takový projekt totiž potřebuje specifické podmínky: mokřad musí vzniknout na místě, které je přistíněné, a to hlavně z jihu, protože horké letní slunce by ho mohlo vysušit. Výhodné jsou také stálo-vlhké a těžké půdy.

Hlavně však do mokřadu musí pomalu přitékat voda; nelze se spoléhat pouze na dostatek dešťových srážek. Než doplňování pomocí povrchové vody je lepší, když se bude bahenní zahrádka napájet podpovrchovou vodou přitékající z míst položených výše, a vodou podzemní.

Máte-li zahradu z kopce, byť jen mírného, je možné ve svahu vybudovat kaskádu tůní, kde se voda bude postupně přelévat z jedné do druhé. K tomu není potřeba je povrchově nijak propojovat, voda si najde propustnou vrstvou zeminy cestu sama.

Mokřad může vzniknout jako součást zahradního jezírka, pokud ho dostatečně rozšíříte, kořenový systém rostlin bude skvěle čistit vodu. V takovém případě je dobré na bahenní zahrádku myslet už dopředu a použít pro ni stejnou fólii.

Jak založit mokřad

Ideálním obdobím pro založení mokřadu je jaro. Pokud je ale chladnější léto, můžete se do projektu pustit i tehdy. Má-li být mokřad součástí jezírka, měl by být hluboký zhruba 40 centimetrů. Vyhlubte jámu, vyložte ji fólií a nahrňte jezírkovou zeminu asi do výšky 30 centimetrů. Mezi jezírkem a mokřadem udělejte hradbu z kamenů spojených s maltou, které zabrání vyplavování substrátu do jezírka a zároveň shrnutí fólie. Naplňte vodou a osázejte rostlinami.

Naopak nebude-li bahenní zahrádka připojena k jezírku, je potřeba vyhloubit jámu hlubší, alespoň 50 centimetrů. Jámu opět vyložte fólií, kterou na několika místech proděravte, aby voda mohla částečně odtékat. Poté nahrňte vrstvu štěrku, nasypte substrát, ideální je rašelina, kterou koupíte v zahradnických potřebách a hobby marketech, a zasaďte rostliny. Rašelinu lze promíchat s jedlovou štěpkou, kůrou z jehličnanů nebo jí lze nechat časem prorůst mechem. Nechte natéct vodu.

Jestliže plánujete větší mokřad, můžete doprostřed udělat cestičku, abyste se mohli kochat krásou rostlin. V takovém případě volte například kulatiny o průměru alespoň 30 centimetrů. Nebo naopak můžete na zahradě vytvořit jen malé rašeliniště: zakopejte do země starou vanu, sud nebo třeba i větší lavor a na několika místech je provrtejte, aby voda mohla odtékat a kořeny rostlin neuhnívaly.

Jaké rostliny zasadit?

Při osazování bahenní zahrádky vezměte v potaz, jakou vodní plochu jste vlastně vytvořili.

Pokud v mokřadu nebude trvalá hladina vody, ale spíš bude docházet k nárazovému zaplavení, zasaďte například blatouchy, pomněnky, ostřice, upolíny, suchopýr, mazus.

Jestli bude hladina vody stálá, ale nízká, vsaďte na zakrslé lekníny, rákosy, přesličky, kosatce a pryšce.

A pak jsou ještě rostliny, které se hodí do větších hloubek, což jsou lekníny, orobince a skřípince.

Jak pečovat o mokřad

Bahenní zahrádka nepotřebuje příliš péče. Čas od času vytrhejte plevel, který se i zde může rozrůstat víc, než je vám milé; mohl by totiž zahubit vysazené rostliny.

Během horkých letních dnů se postarejte o dodatečnou závlahu mokřadu: vezměte konev a přilijte odstátou dešťovou vodu.