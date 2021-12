Pronájem třípokojového bytu v Praze stojí měsíčně ke dvaceti tisícům bez energií. Za dva roky to dohromady udělá skoro půl milionu - za ty peníze už můžete mít svůj vlastní dům! Dobře, ne zděný, ale mobilní, musíte ještě pořídit pozemek, napojení na energetické sítě a kanalizaci také něco stojí. Ale přesto, to už je výzva, kterou stojí za to pořádně promyslet. Mobilní domy dnes opravdu poskytují plnohodnotné bydlení ve vysokém standardu, proto u nás nejsou natolik výjimečné, jako tomu bylo ještě před pár lety. V současné době, v souvislosti se zdražováním nemovitostí, se zájem o ně proto skokově zvyšuje. Nejenom díky ceně, která je výrazně nižší než cena klasického bytu či rodinného domu, ale i díky rychlosti a jednoduchosti, s jakou ho můžete mít na svém pozemku. Na druhou stranu to není tak, že jeden den koupíte pozemek, druhý den mobilní dům a za týden bydlíte. Takto jednoduché to zase není. Pokud jste přesto začali o pořízení mobilního domu uvažovat, pak si přečtěte, co byste měli vědět a s čím je třeba počítat. O mobilních domech totiž koluje spousta mylných představ.

Mobilní dům je vlastně co?

Mobilheim, mobilhaus, mobilhouse, mobilhome. To vše jsou různá označení pro stejnou věc, tedy mobilní dům, mající dřevěnou konstrukci na ocelovém příhradovém rámu, jehož součástí je manipulační podvozek s jednou až třemi nápravami a přípojným zařízením. Ačkoliv je vybaven koly, je to z důvodu snadnější manipulace, ale ne z důvodu pravidelné přepravy. Po jeho usazení na požadované místo se zkrátka nepočítá, že byste s ním někam aktivně a často jezdili. Ano, díky kolům s ním snadněji zvádnete přesun na jiný pozemek nebo posun v rámci pozemku stejného, ale bez těžké manipulační techniky to nepůjde: převoz na delší vzdálenosti umožňuje tahač s podvalníkem a umístění na finální místo (předem připravené) se provádí pomocí silného vozidla (traktoru, off-roadu) nebo jeřábu.

Stejně jako u klasického bydlení si můžete vybrat různé velikosti od 2+KK do 4+KK. Menší mobilní domy jsou určeny pro jednotlivce či dvojice, větší i pro rodiny. Ve srovnání s klasickým rodinným domem má ten mobilní nižší životnost, na druhou stranu se dá poté, co doslouží, dobře zrecyklovat. Rozhodnete-li se jej prodat, nový majitel si jej odveze a pozemek máte připravený pro další aktivity.

Mobilní dům v roli sezónní chaty i celoročně obývaného domu

Při výběru mobilního domu je třeba zohlednit, pro jaký účel ho pořizujete. Vynecháme-li komerční využití (prodejní stánek, kancelář atd.) a zaměříme-li se pouze na využití osobní, pak někdo ho kupuje jako sezónní, coby chatu na léto, někdo se záměrem trvalého bydlení, pak hovoříme o celoročním mobilním domě. S jejich využíváním souvisí i cena: sezónní domy, tudíž levnější, nebývají zateplené. U celoročních se bez dobré izolace neobejdete.

Ať už ale hodláte pořídit kterýkoliv z nich, před nákupem se poptejte po zkušenostech ostatních lidí s konkrétním typem mobilheimu, který jste si vybrali. Setkala jsem se s případem, kdy majitelé pořídili sezónní, nezateplený dům, a zima jim v něm byla už během chladnějšího léta. Když naopak přišly horké dny, měli uvnitř o deset stupňů navíc. Z těchto důvodů se nakonec do původně neplánovaného zateplování pustili. Naopak nově vyráběné moderní mobilheimy mají trojskla, kvalitní izolaci, která zajistí minimální tepelné ztráty, a jsou nízkoenergetické.

Použitý nebo nový?

Záleží na tom, co od domu čekáte. Použité se k nám dováží hlavně z Velké Británie a Nizozemí, kde má takovéto bydlení velkou tradici. Vybavení a celkový design interiéru a exteriéru bývá ve většině použitých domů dost podobný, prohlédnete-li si stránky prodejců, uděláte si poměrně jasnou představu. Budete pak vědět, jestli vám to takto bude vyhovovat, nebo zda chcete investovat do změn a nakolik radikální budou. I s tím se však dá pracovat, pokud jste šikovní nebo máte někoho takového k ruce. Někteří z prodejců dokonce nabízejí renovaci a úpravy mobilních domů. Na internetu se dají najít i příklady, kdy byl mobilní dům vybudován z recyklovaných materiálů.

Celkový vzhled mobilního domu dokáže naprosto změnit například fasádní palubkový obklad k nepoznání. Dopředu je třeba vědět, zda jste schopni si potřebné úpravy zajistit, a spočítat, na kolik korun vás v konkrétním případě přijdou, tedy zda se vám vyplatí doupravit si levnější použitý dům, nebo koupit dům dražší, který ale další úpravy nebude potřebovat. Vždy je také nutné zkontrolovat kvalitu konstrukce a míru zateplení. Pamatujte, že čím lepší tepelnou izolaci mobilní dům poskytuje, tím snadněji a levněji ho vytopíte. Nové mobilhausy, které jsou na trhu, mají vzhled jak klasický, tak zcela moderní, což platí i o jejich vybavení. Některé firmy dokážou vyrobit mobilní dům zcela podle vašich představ, a to v průběhu pár měsíců.

Hypotéka na mobilní dům? Ano, už to jde

Doba se mění a s ní i pohled některých bank. Zatímco dříve to nebylo možné, v současnosti můžete na koupi či rekonstrukci mobilního domu získat nejen hypotéku neúčelovou, ale i hypotéku klasickou. Každá z bank má poněkud jiné podmínky: některá vám hypotéku umožní získat pouze tehdy, bude-li vaše nemovitost zapsána do katastru nemovitostí (aby se mohla stát zástavou), tedy získá-li číslo popisné či evidenční (dají se koupit mobilní domy označené přímo jako kolaudovatelné), jiné absence popisného ani evidenčního čísla nevadí, ručíte-li jinou nemovitostí či pozemkem, na němž mobilní dům stojí.

Kam ho mohu umístit?

V mnoha článcích o mobilních domech se dočtete, jak je to s nimi jednoduché. Pro jejich umístění nepotřebujete stavební povolení ani kolaudaci – a tím pro některé jejich majitele vše končí. Dům si pak postaví na jakýkoliv pozemek, ať už se jedná o louku nebo mýtinku někde u lesa. Omyl! Zásadní je, jakou funkci dům plní. Využíváte ho jako sklad, nebo k bydlení? Právě podle účelu jeho využití je nutné získat od stavebního úřadu příslušná povolení a splnit veškerá kritéria určená vyhláškami. Stavební povolení sice nepotřebujete, ale zapotřebí je získat na stavebním úřadě územní souhlas. Územní řízení trvá 30 dní, a abyste ho získali, musí váš mobilní dům splnit následující: