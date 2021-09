Tajemná Stínadla

Pražský Josefov je čtvrť plná tajemných uliček a zákoutí a právě zde stojí architektonicky cenný areál několika původních hospodářských budov z rozmezí 15. až 19. století, který nese název Obecní dvůr. Je to místo, kam spisovatel Jaroslav Foglar umístil svá legendární Stínadla. Při snaze zasadit do takového, legendami opředeného místa novostavbu a ještě ji umně a moderně zařídit, je třeba postupovat citlivě. Architektovi Rudolfu Netíkovi ze studia RN Architektonický atelier se to ale povedlo. Jeho mezonet v Obecním dvoře se stal absolutním vítězem šestého ročníku soutěže Interiér roku za rok 2020 a zároveň vítězem kategorie Novostavba. Najdete ho hned z kraje galerie.

Mezinárodní porota ocenila zejména respektování ducha místa, s nímž interiér přes svou modernost dokonale koresponduje. Vyzdvihla zejména fakt, že autor nepoužil šablonovitá svítidla, ale navrhl fantastické originální osvětlení přímo na míru prostoru. Přirozeně zkombinoval historické prvky s moderními, které interiéru dominují, a citlivě zakomponoval umělecká díla.

Moderní bydlení v paneláku

Kromě řady drahých a spektakulárních interiérů se tohoto ročníku soutěže Interiér roku účastnilo velké množství rekonstrukcí panelových bytů. Jeden z nich se proměnil v podstatě v industriální loft. Najdete ho také v galerii.

„Jde vlastně o obrovský triumf českých i slovenských interiérů nad objektivními překážkami, protože rok 2020 byl rámován protiepidemickými opatřeními, zákazy a omezeními. Doslova dusil vznik čehokoliv nového, snad s výjimkou mutací covidu 19. Díky okolnostem si najednou všichni bez ohledu na rozpočet a druh projektu uvědomili, jak podstatná je kvalita interiéru. V různých fázích historie České i Slovenské republiky se už bohužel stalo, že jsme nesměli překročit hranice směrem ven, ale vloni poprvé jsme až na výjimky nemohli odejít z domu. Najednou začalo snad každému intenzivně záležet na tom, jestli ho interiér objímá, nebo škrtí,“ říká ředitel a zakladatel soutěže Interiér roku Petr Tschakert. Všechny zajímavé projekty najdete v galerii v úvodu článku.

Odborná porota pod vedením architekta a designéra Jiřího Pelcla vybírala z 211 interiérů českých a slovenských architektů a interiérových designérů. Ceny pro letošní ročník soutěže byly navrženy jako rozměrné skleněné pochodně, které symbolizují poselství nebo osvětu, ale podle jejich autora designéra Borise Klimka mohou představovat i v současnosti tolik potřebné světlo na konci tunelu. Pochodně vyrobila sklárna Martina Wichterleho Bomma.