Rozlišujeme dva typy melounů – cukrový (Cucumis melo) a vodní (Citrullus lanatus), přičemž oba můžete úspěšně pěstovat i v našich podmínkách. Mají téměř stejné nároky, i když meloun cukrový je na teplotu a nároky prostředí o malinko méně náročný a v průměru má o dvacet dní delší vegetační období.

Venkovní pěstování ale přichází v úvahu jenom v nejteplejších oblastech země, ve středních a vyšších polohách jim musíte vyhradit místo ve skleníku. V současnosti je na trhu dostatek zajímavých, barevně odlišných odrůd, mezi nimiž si můžete vybírat. Meloun vodní má dužninu červenou, zrnitou a velmi vodnatou, dosahuje větších rozměrů. Cukrový meloun je drobnější, jeho dužnina je vláknitá až máslová, bělavá, žlutá, zelenkavá či oranžová, slupka hladká či síťkovaná, zbarvená žlutě, hnědě či zeleně.

Výhřevná půda a slunné stanoviště: základ pro bohatou úrodu

Melouny nutně potřebují teplo, dostatek vláhy a výhřevnou půdu bohatou na živiny. Venku porostou na chráněných polohách s celodenním osluněním. Při jejich pěstování se osvědčila černá netkaná textilie nebo fólie: přitahuje sluneční paprsky a akumuluje teplo, které se uvolňuje i po setmění. Navíc zadržuje vláhu a nedovolí růst plevelům.

Bez hnojení se melouny neobejdou

Půda, v níž je budete pěstovat, musí být kvalitní, bohatá na humus, dobře propracovaná. Ještě při samotné výsadbě nastelte do jámy pod rostliny uzrálý hnůj nebo kompost. Oblíbenou variantou u některých zahrádkářů je vysadit melouny přímo na kompost. Během růstu a v období kvetení a plození je výhodné pravidelné přihnojování zálivkou. Nejúčinnější je jednou týdně do zálivky naředit patřičné množství hnojiva na rajčata.

Bez množství vody se neobejdou. Jak zalévat správně?

Melouny nemají vody nikdy dost! Počítejte s tím, že rozhodně nevystačí s tou srážkovou, navíc vezmeme-li v úvahu sucha posledních let. Vláhu můžete podpořit udržením množství humusu v půdě a nastýláním fólií, textilií nebo klasickým mulčem. Melouny je nutné zalévat po celou dobu vegetace, v období sucha o to intenzivněji. Je však zapotřebí dělat to správně! Neúčinné je dennodenní zavlažování malým množstvím vody. Naopak, dvakrát týdně půdu kolem rostlin řádně prolijte velkým množstvím vody (na 3 rostliny cca 30 litrů).

Pravidla výsadby sazenic

Melouny je třeba předpěstovat. Do výsevu se pusťte v průběhu měsíce dubna do kelímků či jiných sadbovačů, do každého vložte 2–3 semena asi centimetr hluboko pod povrch. Substrát pravidelně zalévejte a udržujte vlhký. Po zmrzlých můžete sazenice vysadit na vybrané stanoviště. Rýčem vyhlouběte jámu, dno bohatě vystelte kompostem anebo uzrálým hnojem, vložte do ní sazenice a zasypte je zeminou. Nebojte se zasypat stonky až po první listy, podobně jako se to dělá u rajčat. Stonky totiž pod zemí rychle zakoření a rostlina bude mít bohatší kořenový systém, lépe bude růst a plodit. Do jedné jamky – hnízda vysaďte po 2–3 rostlinách. Kolem nich vytvořte ze zeminy misku, která bude zadržovat vodu při zalévání. Půdu kolem rostlin hned po výsadbě zamulčujte nebo přikryjte textilií či fólií, jak je uvedeno výše.

Od květu po plod

Na počátku léta začnou melouny kvést. Při pěstování na venkovním prostranství se o opylování postarají včely a jiný hmyz, ve skleníku si pro úspěšnou úrodu budete muset pohrát se štětcem a z tyčinek přenést trochu pylu na bliznu. Plody se tvoří a dozrávají na konci léta. Jejich velikost je závislá na množství živin, vláhy a výši teploty, v chladných letech je úroda nižší.

Kdy je meloun zralý?

Vhodný čas sklizně melounu poznáte podle několika znaků. Plod začne vonět, kolem stopky praskat a při poklepání bude znít dunivě jako soudek. Pokud jsou tyto podmínky splněny, můžete stopku plodu odstřihnout a meloun zkonzumovat. Skladování lze doporučit maximálně po dobu deseti dní ve vlhké a studené místnosti.

