Jste v karanténě? Ideální čas uklidit a dát p… Celá polovina Čechů má pocit, že uklízí prakticky celý život, a přesto má doma nepořádek. Je to tím, že hromadíme věci, které by se jednou mohly hodit. Teď je ideální doba pustit se do pořádného úklidu – děti mají na minimálně dva týdny zavřené školy a řada z nás musí být kvůli hrozbě koronaviru doma v karanténě. Tak se do toho dejte a vytřiďte své poklady. Jak na to? |