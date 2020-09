Ač se domácí mátová limonáda s plátkem citronu pojí pro mnohé hlavně s létem, i na podzim se vyplatí mátový sirup popíjet. Má totiž mnoho zdravotních účinků. Můžete si udělat klasickou domácí limonádu nebo jím osladit čaj či s ním ochutit ovocný sirup. Využijete ho do smoothies, na zmrzlinu či na palačinky. Nebo si vymyslete vlastní recept.

Zdraví voní po mentolu

Výhodou mátového sirupu vyráběného zastudena je skutečnost, že v mátě zůstanou její účinné látky. A těch je v mátě až 40 – ze silic lze jmenovat mentol a menthonem, dále pak například třísloviny, hořčiny, flavonoidy či kyselinu octovou.



Díky obsahu účinných látek je užívaná především při potížích se zažíváním, protože podporuje tvorbu žluči a vylučování žaludečních šťáv a tím usnadňuje trávení. Podporuje funkci jater, slinivky břišní nebo žlučníku. Zastavuje zvracení, dokáže ulevit od koliky a dalších střevních problémů. Pomáhá s nadýmáním i nechutenstvím.

Její užívání se doporučuje i při nachlazení, protože inhalace máty pomáhá uvolnit ucpaný nos a zprůchodní dýchací cesty, tím uleví od bolestí hlavy i kašle. Působí protizánětlivě, ulevuje od stresu, uklidňuje a pomáhá s nespavostí. Snižuje krevní tlak a má pozitivní vliv na srdce.

Máta se podává nejčastěji jako čaj, který lze připravit z čerstvých i sušených listů. Ale přelitím listů teplou vodou se část účinných látek ztratí. Proto zkuste připravit mátový sirup za studena.

Recept na mátový sirup

Budete potřebovat:

6 hrstí čerstvé máty – nejlepší jsou listy, ale protože stejně budete sirup filtrovat, můžete použít i nastříhané stonky.

3 citrony – preferujte biokvalitu, protože citron používáte i s kůrou

500 gramů cukru – máte-li radši sirupy sladší, klidně dejte více. Cukr lze zaměnit za med

1 čajovou lžičku kyseliny citronové, která slouží jako konzervant

Kromě surovin využijete velký hrnec, cedník a plátno. Poslouží třeba i utěrka nebo starší dětská plena. Nezapomeňte na čisté a předem vyvařené lahve.

Mátu nechte louhovat

Začněte tím, že si převaříte více než dva litry vody a necháte je zchladnout na pokojovou teplotu. Přeberte mátu. Pokud je čerstvá, použijte i s natí, pokud je ale už částečně seschlá, pořádně ji proberte vyházejte všechny hnědé a dřevnaté části a použijte jen zelené listy. Mátu zlehka omyjte a nechte okapat.

Nasekejte či nůžkami na bylinky nastříhejte listy na menší části a ponořte do dvou litrů převařené vody. Přidejte na plátky nakrájené dva citrony, zamíchejte, přiklopte pokličkou a na chladném a temném místě nechte stát 24−48 hodin.

Po uplynutí doby směs přelijte do čistého hrnce přes plátno. Látku důkladně vymačkejte, ať ani kapka skvělého sirupu nepřijde nazmar. Nakonec vsypte cukr. Někdo radí sirup zahřát, aby se cukr lépe rozpustil, ale jde to i zcela zastudena. Jen je třeba mít trpělivost a déle míchat. Nakonec přidejte kyselinu citronovou a šťávu z jednoho citronu, kterou opět přecedíte přes látku, aby se do sirupu nedostaly kousky citronu. Mohly by totiž začít plesnivět. Nakonec už jen přelijte do čistých lahví.

Podívejte se na video, jak uchovat bylinky dlouho čerstvé: