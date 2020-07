Slepice jsou nenáročné společnice, sezobnou téměř všechno a navíc se majiteli odmění čerstvými domácími vajíčky. Když rozklepnete takové vajíčko, jeho sytě žlutý žloutek připomíná sluníčko. I chuť je úplně jiná než u těch z obchodu. A to ani nemluvíme o skutečnosti, že máte zdroj kvalitního drůbežího masa. Chov domácích slepic se zkrátka vyplatí. Pokud o něm přemýšlíte, je třeba dopředu zvážit několik faktorů.

Jak velký kus zahrady obětujete?

Velikost venkovního výběhu záleží nejen na velikosti vaší zahrady, ale také na množství slepic, které chcete chovat. Každá slepice by měla mít nejméně dva metry čtvereční prostoru. Můžete jim postavit oplocený výběh, tak akorát veliký pro vaše hejno. Budete mít slepice pod kontrolou a slepičince budou pouze v onom oploceném místě. Z daného prostoru však brzy zmizí tráva i rostliny a slepice budete muset zcela krmit. Výběh by měl být pod stromy, aby jejich stín chránil ptáky před přehřátím.

Je však možné slepice vypustit na větší prostor. „Řádění“ slepic se rozloží na větší plochu a trávník i rostliny mají šanci přežít, navíc získají přírodní hnojení. Ve velkém výběhu mají slepice šanci obohatit svůj jídelníček o různý hmyz a bezobratlé. Pomohou zlikvidovat slimáky i housenky, vysbírají na zahradě klíšťata.

Větším škodám také zabráníte, když slepicím připravíte příjemné místo pro popelení. Na místě chráněném před deštěm vyhrabete dolík a do něj nasypete popel nebo do zahrady umístíte nádobu s popelem. Nejlepší je dřevěný popel s rozdrcenou vápennou omítkou a pískem. Popelení je pro slepice stejné jako koupel pro člověka, procesem se zbavují vnějších parazitů, zejména čmelíků. Pokud popeliště nemají, vyhrabávají si díry v zemi, aby se mohly alespoň popelit v hlíně. Rozhodně ale slepice nepouštějte do zahrady v okamžiku, kdy máte čerstvě osázené záhony nebo malé sazeničky. Nebo alespoň své záhony ochraňte. Kam se slepice dostanou, tak prostě způsobí spoušť.

Slepičí výběh oploťte

Slepice nejsou dobří letci, ale čas od času to zkouší. Proto je třeba jejich výběh dobře oplotit, aby nechodily snášet k sousedům nebo nezahynuly pod koly projíždějících aut. Většinou stačí plot vysoký jeden a půl metru, jsou však plemena, která jsou zdatnější a danou výšku by mohla zdolat.

Slepicím lze též opatrně zastřihnout konce letek na jednom křídle. Stačí ostrými nůžkami zastřihnout konce per, slepice nic necítí, ale její manévrovací schopnosti ve vzduchu se sníží a pták nemůže odletět. Na oplocení však nelze rezignovat ani v případě zastřihnutých letek – slepice je zvědavá, protáhne se každou škvírou a uteče.

Na noc potřebují kurník

Kurník je při chovu slepic nutností. Můžete ho koupit nebo využít starou kůlnu, která bez užitku stojí na zahradě. Kůlna musí být suchá, mít větrání, aby slepicím nebylo horko, a nějaké to okno. Slepice potřebují hřadovat, takže zhruba půl metru až metr nad zemí nainstalujte bidýlka. Na zem kurníku dejte nějakou podestýlku a na ní snášková hnízda. Pokud chcete vejce i v zimě, zajistěte zde topení, aby teplota neklesla pod deset stupňů.

Dobré krmení je základ

Slepice potřebují dostatečný a bezproblémový přístup ke krmivu a vodě. Kromě hmyzu a bezobratlých, které si samy sesbírají na zahradě, potřebují další potravu. Tu by měla tvořit směs obilovin, ve které bude 50 procent pšenice, 30 procent kukuřice a 20 procent jiných obilovin. Minerální látky na stavbu skořápek získají například ze sušených drcených skořápek (prostě skořápky od vajíček nevyhazujte, pak je rozdrťte a dejte slepicím) nebo vápenného gritu. Přidat můžete doplňky v podobě vitaminů, makro a kiroživin a aminokyselin, které koupíte v chovatelských potřebách. Zelené krmivo ve formě trávy, ale také zeleniny vhodně doplní jídelníček a dodá žloutkům tu správnou barvu. V rozumné míře můžete dávat slepicím zbytky z domácnosti, například rozbít kosti na doplnění vápníku, zbytek masa, zeleniny z polévky, přílohy. Zbytky nesmí být zkažené a přesolené, příliš mastné.