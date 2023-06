Záclony a závěsy do pergol a altánů: Vše, co … Závěsy do altánu či pergoly nejsou jen designovým prvkem. Dokáží ochránit před silnými slunečními paprsky i před otravným hmyzem a zvědavými pohledy od sousedů, ale v některých případech dokonce napomáhají udržet příjemnou teplotu. Důležité ale je vybrat ten správný materiál. |