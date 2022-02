Podívejte se, kdy a kde všude se masopusty budou letos konat, kolik dáte za vstup, jaké zabijačkové delikatesy ochutnáte a na co všechno se ještě můžete těšit. Vzhledem k možným změnám v důsledku koronavirových opatření doporučujeme ověřit si jen den dva předem přímo u pořadatele, zda se konkrétní akce, kterou chcete navštívit, opravdu uskuteční. Tady je mapka, pod ní pak najdete další masopusty a jejich popis.

Masopust v Praze a okolí: Nudit se nebudete

Asi nejvíc různých masopustních oslav a průvodů se už každoročně koná v naší metropoli. Ze seznamu akcí si vybere skutečně každý.

Letenský masopust

KDY: 26. 2. 2022 12:30–20:00 hod.

KDE: Národní zemědělské muzeum v Praze, Kostelní 44, Praha 7

Začátek akce ve 12.30 před Národním technickým muzeem. Po předání masopustního práva Bakchovi se můžete těšit na Masopustní hru, chůdaře a prohlídku části expozic NTM.

Od 14.00 v Národním zemědělském muzeu bude program pokračovat muzikou, divadelním představením a prohlídkou expozic.

Od 16.00 v sále klubu Letka (Kostelní 44) se můžete těšit na divadelní představení pro děti i dospělé.

Od 17.15 v Letenské vodárně (Korunovační 1) si poslechnete dětský pěvecký sbor, čeká vás Masopustní kouzlení a prohlídka výstavy ve věži.

Od 18.30 v Galerii Scarabeus (Jana Zajíce 7) prohlídka expozic historických loutek a muzea kávy a poté veselé večerní muzicírování pro děti i dospělé a pohřbení basy, které masopust zakončí.

Letos nebude akce spojená s Letenským prasetem. V NZM tudíž nebudou stánky s občerstvením, nezapomeňte prosím přibalit dětem svačinku a do termosky třeba teplý čaj.

Pokud nemáte čas nebo invenci, využijte dílnu tvorby masek v sobotu 19. února od 14 do 17 hodin v Galerii Scarabeus, Jana Zajíce 7, tel. rezervace termínu na tel. 603 552 758. Nabízíme také dílny, případně konzultace tvorby masek, klobouků a kostýmů na školách.

Smyslem Letenského masopustu je připomenout původní prosperitní obchůzku maškar: dům od domu s místními tradicemi, zabijačkami a tancovačkami před začátkem postního období. Místo slaniny a panáka na vás v Letenském masopustu čeká kulturní pohoštění servírované umělci. Jako bonus pak zážitky a poznání v několika zdejších muzeích a galeriích.

Vstupné: Bude upřesněno. Každopádně ti, kteří dorazí v masopustních maskách, mají vstup zdarma nejen do expozic NTM, NZM, Klubu Letka, Letenské vodárny, Galerie Scarabeus, Muzea kávy, ale i na všechny masopustní akce.

Malostranský masopust

KDY: 26. 2. 2022 13:00–18:00 hod.

KDE: Malá Strana a Hradčany, Praha 1

Průvod vychází z Loretánského náměstí (začátek před hostincem U Černého vola) a pokračuje přes Malou Stranu na Kampu, kde vyvrcholí veselicí. Aklimatizační zastávky pro masky budou probíhat celou cestu v hostincích, restauracích a putykách v ulicích Nerudově, Thunovské, na Malostranském náměstí a také v Mostecké. Průvodu s živou hudbou a maskami se každoročně účastní stovky lidí. Přijďte si vychutnat zabijačku, slivovici, svařák a mnoho dalších dobrot.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Masopustní průvod ve Kbelích

KDY: 19. 2. 2022 13:00–17:00 hod.

KDE: centrální park Kbely, Žacléřská 264/10, Praha 19

Masopust pořádaný od roku 2011 je jedinečný tím, že je zaměřen převážně na děti a mládež. Letos se můžete těšit na masopustní průvod po Kbelích s programem. Masky jsou vítány.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Roztocký a Únětický masopust

KDY: 26. 2. 2022 12:00–23:00 hod.

KDE: průvody z Roztok, Únětic a Suchdolu se setkají na Holém vrchu

Roztocký masopust, který vznikl jako drobný lokální počin malé skupiny lidí, postupně vyrostl do jedinečné akce, na kterou se sjíždějí lidé z celé republiky. Svým tradičním a bohatým pojetím jsou tyto slavnosti největší kulturní událostí roku, každoročně je navštíví několik tisíc účastníků. Průvod plný originálních masek putuje z roztockého zámku, kde slavnost každoročně začíná, přes město Roztoky, úvoz, louky a pole na Holý vrch, kde se setkává s průvodem z Únětic a Suchdolu, společně pak tančí a odcházejí za masopustní zábavou, aby svou cestu zakončily ve vyhřívaném šapitó. V čele průvodu jede každoročně nově korunovaná Královna masopustu. Její vůz táhne podivné zvíře Klibna, cosi mezi kobylou, žirafou a hliníkovým žebříkem. Nechybí ani medvěd s medvědářem, Smrtka s Půstem, Bakchus, vometačky, opice, snivý Modrý jelen s Laní, Dopravní četa, Caprda, Sedm smrtí, lední medvědice, kohout a jeho družina, husaři a další. Letos bude vlivem okolností v menším měřítku. Jen pro místní bude obchůzka, pro veřejnost pak ranní průvod.

Vstupné: Bude upřesněno.

Karlínský masopust

KDY: 26. 2. 2022 13:00–19:00 hod.

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

Karlínské náměstí ožije již po devatenácté masopustním veselím. Zdejší masopust tradičně začíná ve 13 hodin v Kaizlových sadech, odkud se průvod masek vydá na Karlínské náměstí. Přijďte i vy v kostýmu, masce, klobouku a zapojte se do reje.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Masopust ve Ctěnicích

KDY: 20. 2. 2022 10:00–17:00 hodin

KDE: zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259, Praha 9

Oslava masopustu nebude letos chybět ani v zámeckém areálu Ctěnice. Návštěvníkům zahraje harmonikář Franta Albrecht. Pro děti je přichystána výtvarná dílna, kde si budou moci vyrobit neobvyklou masku, aby se pak mohly zúčastnit masopustního průvodu, který připraví Kultura Vinoř, z. s. Pravé české zabijačkové speciality nabídne pražské řeznictví Hudera a syn. Chybět nebudou sladkosti, tradiční koblihy ani pivo či horký mošt a medovina.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Žižkovský masopust

KDY: 25. 2. 2022 16:00–19:00 hod.

KDE: náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3

Masopust, který patří k nejstarším akcím tohoto druhu v hlavním městě, zaujme i tentokrát svým programem, v němž nebudou chybět aktivity pro děti, seniory a dospělé. Nejatraktivnějším bodem celého programu bývá tradiční masopustní průvod. Vyrazí z náměstí Jiřího z Poděbrad přes Havlíčkovo náměstí až ke stadionu Viktoria Žižkov.

Sraz účastníků je naplánován od 16 do 17 hodin, poté vyrazí směsice hudebníků, chůdařů, artistů, obřích loutek andělů a prasátek do ulic Vinohrad a Žižkova, aby si vyžádala na radnici klíč od Žižkova. Během trasy se účastníci budou moci posilnit dobrotami, které budou zadarmo k dostání všem, kdo se zapojí do průvodu. V průvodu pojede koňský kočár, v němž se povezou důležité postavy masopustu.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Masopusty ve středních Čechách

Několik větších akcí se koná i ve středočeském kraji. Vypravit se můžete třeba do obce Kaňk, ležící kousek od Kutné Hory, nebo navštívit některý z tradičních masopustů na Berounsku, například v Zadní Třebani.

Kaňkovský masopust

KDY: 19. 2. 2022 9:30–15:00 hod.

KDE: obec Kaňk, Kutná Hora

Již podeváté projde masopustní průvod předměstím obce Kaňk. Masopust bude zahájen v 9:30 hod. v areálu TJ Sokol Kaňk, z. s., divadelní scénkou, kterou ukončí povolení starosty k zahájení masopustu (je zajištěno občerstvení ve formě zabijačkových specialit a nápoje nealkoholické i alkoholické).

Po dohodě s laufrem se průvod vydá do klikatých uliček Kaňku. Může se ho zúčastnit každý, kdo bude mít zájem, a to v maskách či bez nich. Do kroku od domu k domu bude vyhrávat živá kapela Věnovanka. Celý průvod bude ukončen před hospodou Na Baště zastřelením medvěda.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Mělnický masopust

KDY: 27. 2. 2022 14:00–16:00 hod.

KDE: u kašny na náměstí Míru, Mělník

Masky jsou vítány, připojit se může každý. Doprovodný program: masopustní trhy u Dobrého kance (ulice Palackého), jejichž součástí bude tradiční česká zabijačka, Řeznická kapela, dílničky pro děti a stánky nejen s masopustním občerstvením. Koblížky napeče pekařství Paul.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Nymburský masopust

KDY: 12. 2. 2022 10:00–17:00 hod.

KDE: náměstí Přemyslovců, Nymburk

Těšit se můžete na průvod masek, oheň, masopustní divadlo a další. Pro milovníky zabijačkových pochoutek tu budou jitrničky, jelítka, tlačenka, prejt, prdelačka, ovar či zabijačkový guláš. Chybět nebudou ani tradiční lokše, domácí sekaná, klobásky, sýry, pivo z malého pivovaru a moravské víno. K výběrové kávičce bude možno přikousnout masopustní kremrole či domácí buchty a koláče.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Poberounský masopust v Zadní Třebani

KDY: 26. 2. 2022 9:00–17:00

KDE: náves v Zadní Třebani, okr. Beroun

Už 33. zdejší masopust nabídne svým návštěvníkům stylový jarmark, zabijačku, masopustní tombolu, dětskou lidovou muziku Notičky, dětský taneční soubor Klíček, taneční skupinu Proměny, pěvecký Třebasbor, staropražskou kapelu Třehusk, masopustní frašku v podání řevnických ochotníků, pochovávání Masopusta, průvod maškar obcí, soutěž o nejoriginálnější masopustní masku (zúčastnit se může každý) či soutěž o nejchutnější masopustní občerstvení.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Masopusty na Moravě

Víte, jak se vlastně masopustu říká na Moravě? Fašank, fašinek, končiny nebo také ostatky. Až tedy letos tato slova uslyšíte, budete vědět, že se můžete těšit na lidovou zábavu a dobré jídlo. Vypravit se můžete třeba do Olomouce, na hrad nebo na populární fašank ve Strání.

Olomoucký masopust

KDY: 19. 2. 2022 10:00–16:00 hod.

KDE: Horní náměstí, Olomouc

Cílem Olomouce je obnovit a oživit tradici masopustu, na kterou se v posledních letech zapomíná, takže mnoho mladých lidí ani neví, co se vlastně během masopustu oslavuje. Akce odráží nejen historické, ale i současné kouzlo města v tomto zimním období. Cílem je přinést nezapomenutelné zážitky a živé obrazy z dějin masopustního veselí. Chybět nebude tradiční jarmark, ale také cimbálovka, hanácké folklorní soubory, zabijačkové speciality a další masopustní dobroty, pouliční umělci, ledové sochy, kočár s koňmi, masopustní průvod masek a výzdoba, zvířátka z farmy, kreslení karikatur.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Ostatke na Hané aneb Hanácké masopust Příkazy

KDY: 19. 2. 2022 10:00–16:00 hod.

KDE: Hanácké muzeum v přírodě, Kameníčkův grunt, Příkazy

Masopustní zvyky, nabídka zabijačkových výrobků, klání o nejlepší tlačenku a jitrnici, jakou svět neviděl.

Vstupné: Dospělí 100 Kč, studenti (15 až 26 let) a senioři nad 65 let 80 Kč, rodinné vstupné 200 Kč.

Kroměřížský masopust

KDY: 26. 2. 2022 9:00–17:00 hod.

KDE: Hanácké náměstí, Kroměříž

Příchod maškar se očekává deset minut po desáté hodině, poté jarmark slavnostně zahájí starosta, který absolvuje tradiční tanec s medvědem.

Dalším bodem programu bude v 10:30 hodin masopustní karneval pro děti, který nachystá divadlo Kejkle. Od 14:00 hodin je připravený na kluzišti rej masek na bruslích se soutěžemi, které připravuje kroměřížský hokejový klub. Děti se mohou mezi 10. a 16. hodinou zapojit v rámci dílniček do výtvarných aktivit.

Masopustní jarmark nabídne i prodejní stánky s masopustními dobrotami (koblihy a zabijačkové pochoutky plus běžný jarmareční stánkový sortiment včetně hanáckých a valašských koláčů, horkých nápojů, specialit z udírny a dalších uzenářských produktů). Po celý den tu bude hrát cimbálová muzika Denica s primášem Lukášem Zindlerem.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Bystřický masopust

KDY: 26. 2. 2022 10:00–15:00 hod.

KDE: Zámecké náměstí a obchůzka městem, Velká Bystřice

Přijměte pozvání na akci cyklu Hanácký rok v Bystřici. „Zhosta chaso, zhosta, konec masopusta, ostatke se krátijó, jož se nenavrátijó!“ bude znít Bystřicí. Náměstí provoní zabijačkové dobroty i masopustní koblihy. Po dobrém jídle vám dopoledne zpestří vystoupení bystřických folklorních souborů a malé děti pobaví vystoupení kejklířů.

Průvod maškar vyrazí z náměstí hned po skončení programu. Maškary se letos vydovádí i na bystřickém kluzišti! Trasa průvodu: Zámecké náměstí – ČSA – Svésedlická – Týnecká – ČSA – Nádražní II. – Tovární – Kozinova – přes park zpět na Zámecké náměstí.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Fašank Strání

KDY: 26. 2. 2022 10:00 hod.

KDE: obec Strání, Na Kopci 321

Od roku 1987 pořádá obec Strání na Uherskobrodsku festival masopustních tradic Fašank. Každoročně je připravován nový ročník tohoto festivalu (letos 35.), na němž vždy účinkují domácí folklorní soubory a skupiny fašankářů od nejútlejších ročníků, hosté zastupující folklorní soubory České republiky i hosté zahraniční. Letos se koná 35. ročník. Pořadatelé se museli omezit pouze na venkovní program, ale i tak Vás srdečně zvou na sobotu 26. 2. 2022, kdy se bude konat ve Sklárně Ladi Breznického den otevřených dveří.

V centru obce Strání u Zámečku proběhne dopoledne jarmark tradičních řemesel, prodej zabijačky, a hlavně festival masopustních tradic. Představí místní i přespolní soubory a nebude chybět mečový tanec Pod šable. Přijeďte si užít fašank v srdci Bílých Karpat!

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Masopust v Orlové

KDY: 25. 2. 2022 15:00–18:00 hod.

KDE: před Domem kultury města Orlová

Akce slibuje bohatý a zajímavý program podle masopustních tradic: rej masek a průvod v čele s flašinetem, bubeníci, lidové písničky, pro děti pohádka. Na zahřátí zabijačkové výrobky: jitrnice, jelita, tlačenka… Zabijačková polévka bude za symbolickou jednu korunu.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Masopust na Slezskoostravském hradě

KDY: 27. 2. 2022 10:00–18:00 hod.

KDE: Slezskoostravský hrad, Černá louka 3235, Ostrava

Masopustní veselí ovládne Slezskoostravský hrad i v tomto roce. Brány hradu se otevřou v 9:30 a samotný masopust bude zahájen o půlhodinu později. Po celý den bude na horním nádvoří probíhat doprovodný program. Těšit se můžete na rej masopustních masek, žalmy za poražené prasátko, vyprávění řezníka Krkovičky, zahraje a zazpívá masopustní kapela, chybět nebudou kejklíři a žongléři. Probíhat budou masopustní soutěže a hry, četba pohádek a pimprlové divadélko. Na své si tak přijdou malí i velcí. Vrcholem programu bude průvod masek hradem i podhradím v čele s flašinetářem a souzení kozla. Zapojte se i vy! Můžete přijít v masopustní masce.

Masopustní hodování nabídne řadu dobrot k ochutnávání z pravé lokální moravskoslezské zabijačky. Řezníci naporcují pašíka, popíší, co vše se z něj dá vyrobit, proběhnou ukázky výroby jitrnic, jelit, tlačenky aj. Ve stáncích si můžete dát pivo, medovinu, bramboráky, koláče, sladké i masové dobroty, nebude chybět ani tradiční „Balounova polévka za kačku“.

Vstupné: Na místě dospělí 120 Kč, děti od 6 let a senioři nad 63 let 60 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti) 300 Kč. Ve zvýhodněném předprodeji a online je vstupné nižší.

Masopusty ve východních Čechách

Na východě Čech mají masopustní průvody dlouhou tradici, především v okolí Hlinska, kde se zachovaly v téměř autentické podobě. I proto jsou od roku 2010 zapsané na seznam nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO. Rozhodně byste si proto některý z nich neměli nechat ujít. Navštívit ale můžete třeba i jarmark.

Masopust na Hlinecku: obchůzky ze seznamu UNESCO

KDE A KDY:

Hamry: 12. 2. 2022 7:30–16:30 hod. (podrobněji viz níže)

12. 2. 2022 7:30–16:30 hod. (podrobněji viz níže) Hlinsko - Blatno: 20. 2. 2022 od 7:00 hod.

- 20. 2. 2022 od 7:00 hod. Studnice: 26. 2. 2022 od 9:00 hod.

26. 2. 2022 od 9:00 hod. Vortová: 26. 2. 2022 od 8:00 hod.

26. 2. 2022 od 8:00 hod. Hlinsko: 25. 2. 2022 9:00–16:30 hod.

Tradiční masopust ve skanzenu na Veselém kopci byl pro letošní rok zrušen. Můžete se ale zúčastnit obchůzek v obcích Studnice, Vortová, Hlinsko-Blatno nebo Hamry. V hlineckém Betlémě pak 1. 3. 2022 proběhne rozloučení s masopustem, a to od 14:00 do 16:30 hodin.

Další masopustní obchůzky v okolí Hlinska:

Včelákov: sobota 5. 2. 2022 od 8:00 hod.

sobota 5. 2. 2022 od 8:00 hod. Jeníkov: sobota 19. 2. 2022 od 7:00 hod.

Staročeský masopust Hamry

KDY: 12. 2. 2022 7:30–16:30 hod.

KDE: obec Hamry

Hamry u Hlinska patří k obcím, kde se ještě udržel zvyk staročeských maškar, které ukončují masopust. Průvodu se účastní tradičně 21 masek, za které se převlékají výhradně muži. Jsou vedeni laufrem, ženou, za nimi kobyly, rasové, Židé, kominíci a slamění. V současné době se konají obchůzky tak jako v době vzniku před sto lety. Díky tomu jsou od roku 2010 zapsány jako součást nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. A když vyprší čas maškar, nastává krátký odpočinek a večerní zábava v místním hostinci.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Masopustní jarmark v Chrudimi

KDY: 19. 2. 2022 9:00–12:00 hod.

KDE: Resselovo náměstí, Chrudim

V sobotu 19. února projde centrem města Chrudim tradiční masopustní průvod vedený národopisným souborem Kohoutek. Vychází z původní podoby tohoto obyčeje, která byla v roce 2010 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Účastní se jí starobylé masky Laufra, Holky, Turků, Židů, Kobyly, Slamáka a dalších. Do průvodu maškar se můžete přidat i vy a vaše děti, stačí si doma vyrobit například papírovou čepici s barevnými střapci, přijít krátce před devátou hodinou k Muzeu a vyrazit spolu s námi za zábavou!

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Masopust na statku Piletice

KDY: 27. 2. 2022 10:00–16:00 hod.

KDE: Šrámkův statek Piletice, Piletická 6, Hradec Králové

V naprosto ojedinělém prostředí starobylého statku, jehož areálu vévodí klenot původní lidové architektury – dvousetletá roubená chalupa se stodolou, odstartuje v 11:30 masopustní rej. Návštěvníky čeká masopustní hodokvas, pravá venkovská zabijačka, řemeslný jarmark, prodej zabijačkových a jiných dobrot, ochutnávky božích milostí, Pohádky na slámě, lidové tvoření, obchůzky maškar statkem a všeliké taškaření.

Cena: Dospělí 40 Kč, děti do 6 let 20 Kč.

Masopusty v jižních Čechách

Na jihu Čech není velkých akcí mnoho, kdo se ale bude chtít masopustu účastnit, určitě ve svém okolí nějaký menší najde. Největší masopustní oslavy se odehrají v Českém Krumlově, kde program trvá dokonce čtyři dny.

Masopust na loveckém zámku Ohrada

KDY: 19. 2. 2022 09:00–16:00 hod.

KDE: Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství na loveckém zámku Ohrada, Hluboká nad Vltavou

Těšit se můžete na masopustní veselí a atmosféru tradiční zabijačky s ochutnávkou zabijačkových specialit. Připomenutí masopustních zvyků, které jsou pro jižní Čechy charakteristické a stále udržované, spolu s vystoupením maškar „Olešnické chasy“ obohatí program ve třech vstupech v čase od 11 do 15 hodin. Vystoupení doprovodí Řeznická kapela.

V prostorách mysliveckého sálu zhlédněte výstavu historie řeznictví a přeštické prase spolu s prezentací sbírky NZM. Dále se zde můžete seznámit s ukázkami textilních technik, zdobení kraslic madeirskou technikou, drhání, výroby textilních figurek a drátkování.

Nádvoří zámku zaplní řemeslné stánky. Malí návštěvníci si v tvořivé dílně vyrobí papírovou masku nebo si nechají namalovat masku přímo na obličej.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Českobudějovický masopust

KDY: 1. 3. 2022 od 16:00 hod.

KDE: náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice

Již na 31. ročník masopustního průvodu se mohou těšit obyvatelé Českých Budějovic. Průvod bude plný rozličných masek, barevných kostýmů, tance a hudby, doprovodný program zajišťují ty nejlepší jihočeské folklorní soubory.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Krumlovský masopust

KDY: 26. 2. – 1. 3. 2022

KDE: centrum města, Český Krumlov

Obnovená tradice lidové masopustní slavnosti s typickým pestrobarevným procesím masek, provázeným pouličními divadelníky, kejklíři a muzikanty. V programu nechybí masopustní hostina s tradičními zabijačkovými specialitami. Za veselého vyhrávání muziky se budou účastníci v maskách představovat na mnoha zastaveních v centru města různorodým programem a koledováním, odměnou jim za to bude pohoštění ve formě koblih, koláčků a dalších dobrot.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Blatenský masopust

KDY: 26. 2. 2022 13:00–15:00 hod.

KDE: ulice Na Příkopech, průvod městem, Blatná

Pojďte do masopustního průvodu a přijďte si užít po roční odmlce masopustního veselí! Akce začíná shromážděním masek u Kaplanky, následuje jejich představení, průvod, od 14. hodiny čtení rozsudku nad Bakchusem. Společné foto masek a vyhlášení nej masek masopustu v kategoriích nejlepší dětská maska, nejlepší dospělácká maska, nejlepší skupinová maska. Zúčastníte se také? Hlavním kritériem je originalita a převaha vlastní invence při tvorbě. Masky typu Spiderman, Batman a další jsou v průvodu vítány, ale jejich šance na úspěch bude výrazně menší než u masek vlastnoručně vyrobených.

Trasa průvodu: Od budovy muzea a knihovny třídou J. P. Koubka na náměstí J. A. Komenského, dále ulicemi Na Bílé husi, Nerudova, Alšova, Jana Wericha, Sadová, Vrchlického až k hospodě U Datla, kde průvod krátce zastaví. Poté se vydá ulicí Tyršovou a třídou T. G. Masaryka zpět na třídu J. P. Koubka a před Kaplanku v ulici Na Příkopech.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

Masopusty v severních Čechách

Ani na severu si nemůžete příliš vybírat. Pokud se ale vypravíte do děčínské zoo, určitě nebudete litovat. Nejenže se pokocháte roztodivnými maškarami, ale budete mít také šanci ochutnat ty nejlepší koblížky. A pokud dáváte přednost masu, zamiřte raději na masopust do Kadaně nebo na Dlaskův statek.

Masopust na Dlaskově statku

KDY: 15. 2. 2022 10:00–17:00 hod.

KDE: Dlaskův statek, Dolánky 12, Turnov

Spolu s turnovskými muzejníky, folklorním souborem Horačky a dalšími hosty zde můžete prožít tradiční lidový svátek, kterým se uzavírá masopustní období. Povolení k masopustní obchůzce předá ve dvoře Dlaskova statku maškarám starosta města Turnova v 13.00 hodin. Poté budou následovat krátké masopustní hry a taškařice. Následně průvod masek vykročí do Dolánek pozdravit sousedy a zatančit si s nimi obřadní kolečko. Po návratu z obchůzky se masky i diváci shromáždí k závěrečnému obřadu – pochování Masopusta. Po celé odpoledne mohou návštěvníci nahlédnout do expozice Dlaskova statku, která bude otevřena od 12.30 hodin, občerstvit se zabijačkovými dobrotami, horkými moky, koblihami i jinými sladkými pochoutkami. V hospodářské části statku v přízemí pak bude pro děti i dospělé připravena výtvarná dílna, ve které si vyrobí masopustní masku. Spolu s Laufrem se na vás těší Slaměný, Žid, Charpa, cikánka s cikánem, medvěd s medvědářem, Nevěsta se ženichem a další a další maškary.

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč.

Masopust v ZOO Děčín

KDY: 26. 2. 2022 14:00–17:00 hod.

KDE: Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín

Veselá muzika, tanečky, připomínka masopustních tradic, dobroty a soutěže. Tak to je jen hrubý nástin toho, co vás už za pár dnů čeká v děčínské zoologické zahradě. Nebude chybět ani oblíbený masopustní průvod masek městem.

Vstupné: Bude upřesněno.

C. K. Masopust v Kadani

KDY: 19. 2. 2022 10:00–16:00 hod.

KDE: Mírové náměstí, Kadaň

Ani letos vás nemine tradiční masopustní rej pod vedením dobrého vojáka Švejka! Po prvním ročníku dostal označení C. K., o což se postarala právě tato literární postava coby spojnice mezi současností a dobou, do které masopust návštěvníky přenesl. Přijďte si pochutnat na zabijačkových pochoutkách, poslechnout si dobrou hudbu, poveselit se a zúčastnit maškarního průvodu spojeného s odsouzením a poté topením Morany.

Vstupné: Na akci je vstup zdarma.

TIP NA VIDEO: Podívejte se, jak obvykle vypadá masopustní průvod v Roztokách u Prahy