Kdy sklízet maliny a ostružiny: Rady pro bohatou úrodu

Maliny a ostružiny dozrávají. Víte, v kterou dobu je nejvhodnější je otrhat, jak je poté uchovávat a nač je využít? A jak po jejich sklizni ošetřit keře nebo co dělat s rostlinami, které neplodí?
Sklizeň v pravou chvíli
Maliny a ostružiny dozrávají od července do září: záleží na tom, o jakou odrůdu se jedná. Dobu sběru poznáte jednoduše podle barvy plodů. U malin bývá ve většině případů narůžovělá, u ostružin černá. Maliny chutnají nejlépe v plné zralosti, sklízíme je tedy nejméně třikrát týdně, protože přezrálé padají na zem. Maliník plodí až čtyři týdny. Plody sbíráme opatrně a bez stopky, pokud nejdou snadno oddělit, nejsou ještě v plné zralosti. Abyste období sklizně měli co nejdelší, nesmí být zem příliš suchá. Keříky nemají dostatek vláhy a méně plodí.
Ostružiny se sklízejí stejně jako maliny. Jejich hlavní sklizeň však začíná až v polovině srpna. Plody mají pevnější dužinu než maliny, na rozdíl od nich však stačí, když je sklízíme jednou týdně. Pokud plody ihned nekonzumujete a hodláte je uchovat pro pozdější spotřebu, je nutné, abyste je rychle zpracovali nebo vložili do mrazáku. Chcete-li je nechat čerstvé pro krátké skladování, odstřihněte plody i s celým výhonem. Nevydrží však čerstvé déle než několik hodin.
Když rostliny neplodí
Maliník i ostružiník jsou poměrně nenáročné rostliny, a pokud se budete držet pár zásad, budete mít každoročně velkou úrodu. Podle Stanislava Pelešky, odborného zahrádkářského poradce, stačí tyto rostliny po sklizni jen mělce okopnout. Kořeny totiž nemají hluboko, takže musíte být opatrní, abyste je nepoškodili. Dále je dobré je přihnojit kyselým kompostem, jakékoliv hnojení těchto rostlin musí být bez vápna. Poté je nechte chvíli odpočinout.
Řez je jednoduchý
Až nastane podzim, proveďte řez. Odstraňte všechny staré a vyčerpané výhony, zatímco nové upevněte na jejich místa. Jelikož jde převážně o dvou- a víceleté výhony, zastřihněte pouze vrcholky a opět rostliny přihnojte. Jestliže pěstujete druhy s jednoletými výhony, odstraňte je až úplně u země. Pokud se bojíte, že by vaši rostlinu mohli napadnout nějací škůdci, máte zbytečnou starost. Jedná se totiž o odolné rostliny. Může se však stát, že objevíte nádorky na stoncích nebo začnou hnědnout listy. Pak je nejlepší, když takový výhon celý odstřihnete, je zbytečné používat chemické přípravky.
Maliny a ostružiny na mnoho způsobů
Tyto rostliny mají velice široké využití. Můžete z nich připravit různé šťávy, rosoly, nápoje a také je použít při přípravě sladkých pokrmů. A pokud by se vám například šťáva z malin zdála příliš sladká, můžete do ní přidat červený rybíz, který lehce okyselí chuť. Listy maliníku a ostružiníku lze použít ve formě čaje proti různým onemocněním. Spolehlivě vám pomůžou proti střevním potížím, problémům s trávením, paradentóze, s močovými cestami či zánětem v ústní dutině.
Jak si připravit zdravý a chutný čaj?
Nejdříve musíte sklidit a usušit listy. Ty nehtem odštipujte nebo odstřihněte od výhonů, vynechejte stopku. Potom je rozložte na karton nebo tvrdý papír a nechte je venku ve stínu nebo v dobře větrané místnosti usušit. Když jsou úplně vysušené, odeberte zelené listy (hnědé nejsou vhodné, proto je můžete vyhodit) a v hmoždíři je rozmělněte. Nyní si můžete připravit čaj. Vrchovatou lžíci nasušených listů zalijte 300 ml studené vody a přiveďte k varu. Krátce povařte a nechte pět až deset minut louhovat. Pak sceďte a nápoj po doušcích popíjejte.
Co jste možná nevěděli
- Druhový název malin zní idaeus. Je prý odvozen od hory Idy, která byla v Malé Asii nalezištěm malin ve středověku.
- Semena malin se našly i v kolovitých stavbách z neolitu.
- O první plantáže malin se zasloužili středověcí mniši.
- Maliny obsahují hodně vitaminu C, B a beta-karoten.
- Vzpřímeně rostoucí odrůdy ostružiníku bývají zpravidla odolnější vůči zimě než odrůdy popínavé.
- Popínavé odrůdy ostružiníku mají většinou velmi dlouhé větve, které mohou dosahovat až šesti metrů.
- Ostružiny obsahují hlavně vitamin C a bioflavonoidy, mají antioxidační účinek.
