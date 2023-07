Jak připravit hravý třešňový likér Říkáte si, že letos by to chtělo zužitkovat třešně i nějakým novým způsobem? Kromě zavařování, pálení a výroby džemu se můžete pustit do přípravy třešňového likéru. Je snadná a velmi rychlá. Pokud u vás zrají třešně dřív, takže už je máte zpracované, použijte na likér višně, rybíz nebo maliny. |