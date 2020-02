Lobelky – letničky, které za málo péče udělají hodně radosti. Jak je pěstovat?

Že neznáte lobelky? Možná podle jména, ale když tyhle kvítky uvidíte, budou vám hned povědomé. Moc jim to sluší v truhlících, závěsných květináčích a různých přenosných nádobách. Barvu mají něžně růžovou, bílou, červenou až modrofialovou a za málo péče vás odmění krásnými květy od jara až do prvních mrazíků.

Řeč je o lobelce modré, která je v Česku pěstována nejčastěji. Jinak tento rod zahrnuje více než 400 druhů, je rozšířen po celém světě a lobelky mohou mít velmi různorodou podobu. Jsou to jednoleté i vytrvalé byliny, keře a v malé míře i stromy. Největší počet druhů lobelek roste v Americe a Africe. V Evropě rostou pouze dva druhy, na území Česka ale ani jeden z nich přirozeně.

Původní areál lobelky modré se nachází v subsaharské Africe, přesto rostlina upřednostňuje kyprou, vlhkou, dobře odvodněnou, na živiny bohatou půdou v mírném polostínu. Jakmile poroste na plném slunci, bude vyžadovat hodně vláhy. Přežije i bez ní, dokáže se přizpůsobit mnohem skromnějším podmínkám, ale bude to na úkor množství květů. Zkrátka málo vody, málo krásy.

Začínáme s výsadbou

Než půjde lobelka ven, je třeba ji předpěstovat. Jemné semeno nezasypáváme, jen uložíme na substrát pro balkonové rostliny. Zaléváme opatrně, nejlepší je rosení. Výsev potřebuje co nejvíce světla, při brzkém stmívání je lepší přisvítit zářivkou s denním spektrem. Později již stačí umístění na okna orientovaná na jih. Teplota stačí pokojová, přitápět netřeba.

Až rostliny zesílí, je čas přemístit je do truhlíku s drenážními otvory. Na jeho dno dáme vrstvu štěrku, pak netkanou textilii, aby se štěrk nemísil se substrátem na balkonové rostliny, který přijde až nakonec. Sázíme zhruba 10–15 centimetrů od sebe, asi 5 rostlinek do jednoho místa. Když pak zase zesílí, přesázíme jednotlivé svazečky do sadbovačů či květináčků.

Teprve až tehdy, kdy nehrozí noční či ranní mrazíky, může lobelka ven. Zpravidla to bývá až po „zmrzlých“, tedy v druhé polovině května. To už za sebou bude mít první hnojení hnojivem pro balkonové letničky, které proběhne začátkem května. Hnojit je možné častěji, dokonce v týdenním intervalu, hnojivo musí být železité.

Pravidelná závlaha je nezbytná

Aby lobelky bohatě kvetly, potřebují pravidelnou závlahu. Nesmí jí ale být moc, protože by jim pak uhnily kořínky. Nejlepší je tedy zalévat v okamžiku, kdy hlína svrchu oschne. Kvůli poměrně vysoké citlivosti na přemokření se nebude lobelkám dařit v samozavlažovacích truhlících.

Vybíráme stanoviště

Lobelku můžete vysadit do truhlíků a dalších nádob, které je potřeba umístit směrem ke slunci, tedy na okna orientovaná na jih, východ, jihovýchod nebo jihozápad. Pokud ji zasadíte do záhonu, vytvoří bohatý kobercový porost, ale potřebuje stanoviště, kde bude chráněna před silným větrem.



V průběhu suchého léta je vděčná za občasnou závlahu. Je přizpůsobivá různým typům půdy, mnohdy však na úkor množství květů.

Nezapomínejte na péči

Jakmile rostlina odkvete, je třeba ji seříznout asi o jednu třetinu. Je velká šance, že pak znovu obrazí a znovu pokvete. A tak pořád dokola, než přijdou mrazíky.

Pozor na plísně

Lobelkám nesvědčí vlhko, kromě uhnívání kořenů jim v takovém případě hrozí i plísňové choroby. Jakmile lobelky napadne plíseň, je třeba je ostříhat a postříkat prostředkem na plísňové choroby.