Lněné semínko má vysoký obsah nenasycených mastných kyselin typu omega–3 a je doslova nacpané vlákninou. Do svého jídelníčku by jej měl zařadit každý, komu záleží na zdravém životním stylu.
Co je lněné semínko
Lněná semínka pocházejí ze lnu setého – rostliny, kterou lidé pěstovali již před 6 000 lety kvůli lněnému vláknu a právě olejnatým semenům. Rostlina pochází z oblasti Blízkého východu, dorůstá výšky 120 centimetrů a její vzhled se může lišit podle odrůdy. Kvete obvykle drobnými, světle modrými kvítky, které ale mohou být i bílé či růžové. Plodí tobolky, v nichž se ukrývají ona cenná semena. Kromě semen jsou využívána i vlákna, z nichž se vyrábí plátno, které je až třikrát silnější než bavlna.
Jaké výživné látky obsahuje lněné semínko
Jedna lžíce lněného semínka obsahuje:
- 37,4 kalorie
- 1,54 g bílkovin
- 3 g tuků
- 2 g sacharidů
- 2 g vlákniny
- 1,8 g omega-3 mastných kyselin
- 17, 8 mg vápníku
- 27 mg hořčíku
- 45 mg fosforu
- 57 mg draslíku
Dále obsahuje polyfenoly (lignany), které působí jako rostlinný estrogen i antioxidant. Maximální denní doporučená dávka pak tvoří dvě polévkové lžíce semínek.
Jak správně jíst lněné semínko
- Semínka jsou plná živin, ale pokud je budete konzumovat v suchém stavu, příliš výživy z nich nezískáte. Nejvíce živin tělo absorbuje, pokud semena namelete na mouku. Několik lžic vložte do mixéru či hmoždíře a rozdrťte.
Pamatujte:
Předem namletá mouka brzy žlukne. Uložte ji do vzduchotěsné nádoby do lednice, kde vydrží i několik měsíců. Přesto je lepší semínka uchovávat vcelku a na mouku namlít až před použitím. I samotná semínka vydrží nejdéle, když se uloží do vzduchotěsné nádoby, která bude v chladu a temnu.
- Jednu či dvě lžíce semínek můžete přidat do smoothie, do ranního musli, jogurtu či kaše, do pečení a do salátu. Před konzumací je na několik desítek minut namočte do vody, budou pak pro tělo stravitelnější.
- Ze semen se dělá také olej, který je vhodný pro použití ve studené kuchyni, dále pak prášky, tablety a kapsle.
Zlaté vs. hnědé lněné semínko
Rozdíl mezi nimi je jen velmi malý a záleží především na vašich chuťových preferencích. Hnědá semínka jsou snadněji k dostání, mají oříškovou chuť, zatímco zlatá oříškovo máslovou.
Jak užívat lněné semínko?
Využití lněného semínka je široké. Jednou z možností je léčba zažívacího ústrojí. Působí při zácpě, syndromu dráždivého tračníku neboli IBS, zánětu žaludku a střev a při vředech. Při pravidelné konzumaci blahodárně působí na snížení celkové hladiny cholesterolu v krvi. Lněný olej se používá při poruchách srdce a cév (kornatění tepen neboli ateroskleróza, vysokém krevním tlaku a onemocnění koronárních tepen) a pomáhá léčit nemoci jater.
- Při zácpě se osvědčil odvar: 1 polévkovou lžíci semínka povařte 5 minut ve čtvrt litru vody a nechte odstát 15 minut. Odvar popíjejte a snězte i všechna semínka.
Polyfenoly pomáhají v prevenci nádorových chorob (zejména prsu, prostaty, tlustého střeva) i osteoporózy. Jeho zastánci sázejí na zdravotní benefity při léčbě ADHD, menopauze, bolestech v prsou i při léčbě nachlazení a zánětů horních cest dýchacích
Lze použít i zevně na záněty kůže, popáleniny a vysušenou pokožku, při potížích s akné, lupusu.