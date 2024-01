Pamatujte:

Předem namletá mouka brzy žlukne. Uložte ji do vzduchotěsné nádoby do lednice, kde vydrží i několik měsíců. Přesto je lepší semínka uchovávat vcelku a na mouku namlít až před použitím. I samotná semínka vydrží nejdéle, když se uloží do vzduchotěsné nádoby, která bude v chladu a temnu.