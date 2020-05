Liliím pěstovaným na balkoně nebo terase stačí slunné místo chráněné před větrem, vydatná zálivka a pravidelné přihnojování. Krásné květy za minimální péči, nestojí to za pokus?

Jaké lilie se hodí pro pěstování v květináči?

Pro pěstování v nádobě se nehodí lilie vykopané ze zahrádky, ty by vám příliš radosti neudělaly. Můžete si buď koupit již nakvetlé rostliny v květináčích, nebo cibule vyšlechtěné pro pěstování v nádobách. Pro letošní sezonu si kupte rostliny předpěstované, na výsadbu cibulí je totiž nejvhodnější čas od února do počátku března.

S místem si nemusíte dělat starosti, zakrslé lilie mají výšku od třiceti do čtyřiceti pěti centimetrů. Vyšší odrůdy mívají šedesát centimetrů, najdete i kultivary od osmdesáti centimetrů do jednoho metru pro sesazení do vyšších a prostornějších nádob.

Při výběru lilií se řiďte nejen výškou květiny a barvou, které dáváte přednost, ale zkombinujte i lilie dříve kvetoucí s pozdními druhy – balkon vám pak pokvete od června až do počátku září.

Druhy hrnkových lilií

Balkonové (hrnkové lilie) jsou v nabídce mnoha barev, a jak je u lilií obvyklé, mnoho kultivarů má květy vícebarevné. Lemování květů, jinobarevný střed (hvězda), tečkování, zvlněné okraje květních plátků – co kultivar, to jiná kombinace.

Pro pěstování na balkonech se hodí nižší, vícekvěté kultivary lilií. Takové jsou vyšlechtěny ve skupině botanických hybridů. Některé lilie ze skupiny asijských hybridů nedorůstají také víc jak osmdesáti centimetrů a slušný výběr je i ve skupině orientálních hybridů.

Lilie hrnkové Asijské hybridy Barva květů Květenství Výška rostliny 'Buff Pixiee' broskvově meruňková bohaté soukvětí 35 cm 'Buzzer' vínově purpurová středně bohaté soukvětí 45 cm 'Crimson Pixie' jasně červená středně bohaté soukvětí 35 cm 'Disco' tmavě růžová vícekvětý hrozen 30 cm 'Lollypop' bílá, krémový střed vícekvětý hrozen do 70 cm poznámka: zajímavý květ s červenými špičkami okvětních plátků 'Mount Dragon' bronzově lososová bohaté soukvětí 40 cm 'Mount Duckling' tmavě levandulová středně bohaté soukvětí 40 cm 'Victory Joy' svítivě oranžová bohaté soukvětí 40 cm Botanické hybridy Lilium auratum bílá se středovým pruhem jednotlivé květy nad 60 cm poznámka: květy o průměru nad dvacet centimetrů mají skořicové tečkování, silně voní Lilium leichtlinii žlutě oranžová středně bohaté soukvětí 70 cm poznámka: v srpnu kvetoucí lilie, květy o průměru deseti centimetrů Lilium pumilum šarlatově červená bohatý hrozen do 60 cm poznámka: rostlina má trávovité listy, drobné květy turbánkovitého tvaru kvetou od června Lilium speciosum rubrum malinově červená jednotlivé květy nad 70 cm poznámka: květ tmavě tečkovaný, silně vonící, kvete v srpnu; vhodná i k rychlení Orientální hybridy 'Alibi' bílá s růžovou a zlatou středně bohaté soukvětí 35 cm 'Angelique' jahodová, zelený střed vícekvětý hrozen 40 cm Garden Party' bílá s oranžovou hvězdou bohaté soukvětí 40 cm 'Mona Lisa' světle růžová, tmavý střed středně bohaté soukvětí 50 cm 'Showwinner' tmavě rudá, bílý lem středně bohaté soukvětí 35 cm 'Starlight Express' vínová, černé tečky vícekvětý hrozen 60 cm poznámka: zvlněné okraje květních plátků s bílým lemem, střed květu zlatožlutý

Jakou vybrat nádobu?

Kupte si i vhodné nádoby, nejlépe kameninové (keramické), pro vyšší odrůdy lilií jsou vhodné hlubší květináče. Pokud se rozhodnete pěstovat vyšší odrůdy, musíte jim dopřát víc místa. Na balkoně potřebuje lilie královská nejméně pětilitrovou nádobu, a pokud chcete sesadit cibulí více, pak bude třeba ještě větší květináč.

Jak zazimovat lilie v květináči?

Odkvetlé lilie dejte na místo chráněné před deštěm a počkejte, až rostliny zatáhnou (zežloutne nadzemní část), pak stonek opatrně vykruťte. Chcete-li lilie přesadit, pak „ze země do země“, nemusíte je nechávat zasychat jako jiné cibuloviny.

Pokud je nádoba dost prostorná a přesazovat nechcete, postavte lilie do studena, kde nemrzne. Nemáte-li ani tuto možnost, pak cibule vyndejte ze země a po očištění je uložte do vlhkých hoblin (pilin) nebo rašeliny. Neměly by v žádném případě přeschnout.

Tyto květiny můžete zkusit přezimovat dokonce i přímo na balkoně: Pod nádoby dejte silnější desku polystyrenu a květináče obalte bublinkovou fólií. Další, silnější vrstvou mohou být pomačkané noviny (případně listí) obalené nakonec jutou. A nezapomeňte – zemina nesmí přeschnout ani v zimě!