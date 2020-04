Jedlé květy jsou v posledních letech velmi módní, ale pokud navíc prospějí zdraví, proč si je nedopřát? Právě to je případ lichořeřišnice, rostliny, která pochází z Jižní Ameriky a kterou již ve středověku používali tamější Indiáni k léčbě různých neduhů.

Do Evropy se dostala již v 17. století a výborně se jí tu daří. I proto, že jde o nenáročnou rostlinu, která nepotřebuje žádnou péči. Nevadí jí okolní plevel, daří se jí, když je sucho i hodně prší. Většinou jde o letničky, ale některé druhy jsou i trvalky.

Lichořeřišnici pěstujte pro její krásu

Pěstovat ji můžete kdekoliv – hodí se do truhlíků i záhonů. Protože pochází z tropů či subtropů, nejlépe se jí bude dařit na teplém a slunném stanovišti, ale snese i polostín.

Semena si můžete předpěstovat právě teď v dubnu, ale na záhon se vyplatí mladé rostliny umístit až po zmrzlých, tedy v druhé polovině května. Další semena je možné zasít i počátkem léta, budete mít rostliny v různých fázích kvetení. Semena je nejlepší vysadit po 4 kusech do jednoho důlku, do hloubky dvou centimetrů, důlky by měly být zhruba 30 centimetrů od sebe. Neměly by zaschnout, je třeba je pravidelně zalévat. Vyklíčí za dva až tři týdny.

Plazivou, nebo keříčkovou?

Pokud chcete lichořeřišnici pěstovat zejména kvůli zdraví, vsaďte na lichořeřišnici větší (Tropoeolum mojus), která kvete výraznou oranžovou, červenou či žlutou barvou. Chcete-li se spíš těšit z krásy tohoto druhu, můžete vybírat z různých variant barev květů.

Na výběr jsou plazivé či keříčkové formy, přičemž plazivé je třeba zasít k opoře, jakou je třeba plot či zídka, nebo třeba do truhlíku, kde bude jako převislá. Pokud ji zasadíte k ovocným stromům, bude odpuzovat škůdce.



Péči lichořeřišnice příliš nepotřebuje – když ji budete zalévat, poroste bohatě a odvděčí se záplavou květů. Ale i když ji necháte napospas přírodě, bude se jí dařit. Vyhovuje jí propustná půda nepřehnojená dusíkem, jehož nadbytek podporuje růst listů a omezuje kvetení.

Lichořeřišnice prospěje vašemu zdraví

Kvůli zdravotním účinkům se vyplatí pěstovat zejména lichořeřišnici větší (Trapeoleum majus). Rostlina je celá léčivá, používat můžete kořeny, stonky, listy i květy. Semena se sbírají až po dozrání, tedy v období září a října. Má antibakteriální, antivirotické a antibiotické účinky, z čehož vyplývá, že její užití je poměrně široké. Je skvělá jako doplněk při léčbě antibiotiky, neboť zesiluje a urychluje jejich účinek. Listy jsou bohaté na vitamin C, semena na železo a fosfor.

Lze ji použít na širokou paletu zánětů. Pomáhá vyplavovat bakterie z močového ústrojí, takže uleví od zánětů močových cest, močového měchýře i ledvin, osvědčila se i při zánětech prostaty nebo vaječníků. Působí na stafylokoky a streptokoky, takže pomůže při chronických zánětech plic.

Její antivirotické účinky pomohou z dýchacího systému vypudit viry, takže pomůže s léčbou zánětu a bolestí nosohltanu a krku. Její složení dokáže významně posílit organismus a obranyschopnost člověka nebo třeba zlepšit činnost centrální nervové soustavy.

Má vliv i na krásu – je známo, že podporuje růst vlasů, brání jejich vypadávání a napomáhá vlasové pokožce v boji proti lupům.

Použijte čerstvou nebo jako tinkturu

Bylinku je nejlepší užívat dvakrát denně, ráno a večer. Její léčivá síla se projevuje až deset hodin.

Největší sílu má od června do září. Nejjednodušší je dát si ji jen tak, utrženou ze záhonu. Má lehce štiplavou chuť, trochu jako ředkvička, takže vynikne i na chlebu s máslem, v salátu nebo ve smoothie. Uplatní se při vaření jako koření, zajímavě ochutí třeba vaječnou omeletu. Dlouhé vaření jí ale nesvědčí, neboť zabíjí její zdraví prospěšné účinky. Poupata a nezralé plody se nakládají do octa a jí se jako náhrada kaparů. Nelze jich ale sníst moc, protože pak mají projímavé účinky.

Z byliny připravíte i čaj, a to jak z čerstvých, tak ze sušených listů. Stačí dvě lžičky listů přelít šálkem vroucí vody a nechat 10 minut louhovat. Pijte vždy čerstvě připravený, nejlépe 3x denně.

Nebo si z lichořeřišnice udělejte tinkturu, dlouho vydrží a můžete ji užívat nejen jako přírodní antibiotikum, ale i jako přípravek na podporu imunity. Zhruba 150 gramů květů nebo semen z lichořeřišnice naložte do litru 60 až 80% alkoholu a nechte tři týdny louhovat. Každý den je třeba směs protřepat a nakonec slít přes bavlněné plátýnko. Užívejte 7 kapek do vlažné vody před jídlem 3x denně.

Připravenou tinkturu pak můžete využívat například i k výrobě lichořeřišnicové masti.