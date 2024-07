Krásná vytrvalá bylina, která kvete nejčastěji v mnoha odstínech fialové, ale také modré, růžové a bílé barvy, má léčivé účinky. Ve středověku byla považována za afrodiziakum. Dnes se běžně používá jako podpora při hojení ran, sedativum, při depresích, poruchách trávení nebo bakteriálních či plísňových infekcích. Výborná je pro relaxaci i meditaci. Levandule dokáže člověka léčit jak po tělesné, tak i psychické stránce.

Levandulové farmy v ČR

Tradice levandulových pěstíren v České republice je mladá. První pole byla zakládána zhruba před 10 lety. Nyní můžete navštívit celkem 19 známých levandulových farem, polí a zahrad. Blíže vám v článku představíme 10 z nich.

Větší nebo komerčnější farmy nabízejí u svých polí také mnoho doprovodných služeb, např. květinové workshopy, letní koncerty a divadla, komentované prohlídky, jógu nebo masáže. Nejen milovníci přírody a kempování si mohou najít farmu s ubytováním či místy pro kempování. Fotokoutek a možnost samosběru levandule nabízí téměř každá farma. A gastronomiční nadšenci potěší své chuťové buňky v restauracích, bufetech či občerstveních, které jsou součástí některých farem.

1. Levandulová farma Lavandia – Starovičky

Otevírací doba:

8.–14. června: každý den od 9.00–17.00 hodin

15.–26. července: každý den od 9.00–20.00 hodin

27. července–31. srpna: každý den od 9.00–17.00 hodin

Vstupné: děti do 6 let ZDARMA, děti do 15 let 20 Kč, dospělí 60 Kč

Adresa: Starovičky 350, Starovičky

Parkování: obecní parkoviště – 50 Kč/den

Webové stránky farmy:

https://www.levandulezmoravy.cz/, https://www.facebook.com/LevandulezMoravy/

Kdo si myslí, že je jižní Morava jen krajem vína, pak je na omylu. Rodinná levandulová farma je na jižní Moravě už od roku 2014 a za tuto dobu se stala velmi oblíbeným a hojně navštěvovaným turistickým místem. Původních 40 tisíc levandulových keřů je dnes zdvojnásobeno na téměř 90 000. Levanduli zde uvidíte téměř na každém kroku. Rozsáhlé levandulové pole zve k návštěvě a relaxaci, v kavárně voní levandulová káva a sušenky a v přilehlém obchůdku si jistě vyberete tematické dekorace nebo kosmetiku či jiné výrobky, jejichž základní surovinou je právě místní levandule.

Ochutnejte zde nápoj Letonic – levandulový, ručně vyráběný tonic. Vyrábí se z levandule, která se zde pěstuje. Je výborný chlazený jako letní osvěžení, ae lze jej také míchat s espressem.

Nudit se tady určitě nebudete. Vezměte s sebou děti, kočárek nebo pejska a přijeďte třeba na kole. Občerstvíte se, odpočinete si v lehátkách s krásným výhledem na Pálavu a vyfotíte se přímo v levandulových lánech nebo na velké houpačce. Po předchozím objednání se můžete zúčastnit květinového workshopu a vyrobit si krásný věnec nebo flower box. Milovníci jógy si nesmí nechat ujít ranní lekci. V době sklizně si tady nasbíráte tolik levandule, kolik budete chtít. Na farmě vám vše potřebné ke sběru zapůjčí. Cena je 30 Kč za 100 g levandule.

2. Levandulové údolí – Chodouň

Otevírací doba:

Celoročně obchod: úterý až pátek od 10.00–17.00 hodin, víkend 10.00–18.00



Vstupné: rodinné 500 Kč, dospělí 150 Kč

Adresa: Tři věže s. r. o., Levandulové údolí, Chodouň 276

Parkování: přímo v areálu, zdarma

Webové stránky farmy:

https://www.levanduloveudoli.cz/, https://www.facebook.com/levandulove.udoli

Majitelé Levandulového údolí vsadili na kombinaci levandule a lázní. Celý areál proto zahrnuje několik částí, mezi kterými najdete nejenom levandulové lány, ale také třeba několik druhů ubytování, místa pro kempování, restauraci, SPA domek, aroma domek, tančírnu, bylinnou chýši nebo léčivou zvonkohru a dětské lázně. V obchůdku si můžete zakoupit produkty z místní BIO levandule, v kavárně zase nějaké občerstvení a v netradiční restauraci zážitkový oběd, snídani či večeři.

Přímo v areálu je možnost příjemného ubytování. Užijete si krásný výhled na levandulová pole, ochutnáte BIO levandulové prosecco a BIO levandulovou harmonizovanou vodu. Vše v obklopení ticha, klidu, vůně a relaxace.

Každý měsíc se v areálu koná několik akcí, přenášek, festivalů a dílniček. Pokud si budete chtít odpočinout od voňavé levandule, zajdete si na pole plné růží nebo do třešňového sadu. Možností zábavy je v celém areálu dostatek pro zamilované páry i rodiny s dětmi.

3. Levandulový statek Bezděkov – Bezděkov

Otevírací doba:

Celoročně: pondělí až pátek od 10.00–19.00 hodin, víkend 13.00–19.00



Vstupné: Komentovaná prohlídka 150 Kč, samosběr lastní kytičky 50 Kč, jóga v levanduli 150 Kč

Adresa: Bezděkov 6, Úsov

Parkování: přímo v areálu, zdarma

Webové stránky farmy:

https://www.levandulovystatek.cz/, https://www.facebook.com/levandulovystatek/

Farma byla založená v roce 2014 zasazením asi 500 malých levandulových rostlinek. Nyní se každoročně sázejí další keře s cílem vysázet všech 5 hektarů okolních polí. Většina sklizně farma používá pro výrobu levandulových výrobků a potravin, k lisování levandulového oleje a do vlastních kaváren a bister, které jsou v Olomouci a Zábřehu.

Každý rok se zde koná vždy 5. a 6. července Levandulový festival Bezděkov. Během dvou dnů si užijete levandulová pole, poslechnete si koncerty známých hudebních skupin, přednášky, vyzkoušet můžete dětské atrakce a výborné občerstvení.

Přímo v polích se lze příjemně občerstvit, odpočinete si v bílo-fialových altáncích a můžete absolvovat komentovanou prohlídku, levandulovou stezku, masáž nebo jógu. Ubytování je možné přímo na polích ve vlastním stanu nebo karavanu. Milovníci levandule si zde mohou užít také svůj svatební den.

4. Královská levandule – Nový Knín

Otevírací doba:

Dle FB, většinou každý den minimálně od 13.00–17.00 hodin



Vstupné: jednotlivec 50 Kč, rodinné 150 Kč, senior 25 Kč

Adresa: V Jalovčinách 393, 262 03 Nový Knín

Parkování: mimo areál, parkování ve městě a okolí

Webové stránky farmy:

https://www.kralovskalevandule.cz/, https://www.facebook.com/profile.php?id=100083237771904

Majitelé této farmy získali nadšení pro levanduli přímo v Provance ve Francii. Od roku 2020 pracují na vlastní české Provance na polích u městečka Nový Knín, kde pěstují dva druhy levandulí. Pole nejsou úplně komerční záležitostí. Nenajdete zde žádné občerstvení a ani toaletu. Fotografie odtud jsou však krásné a dechberoucí. I proto se zde koná mnoho svateb a jiných událostí. Oblíbený je např. piknik či firemní teambuilding. Pokud tedy hledáte místo pro netradiční akci, událost nebo setkání s přáteli, je tato farma ideálním místem. Po domluvě lze zajistit občerstvení, toalety a další vaše přání.

Každý rok se zde koná samosběr levandule. Pro letošní rok je to za cenu 250 Kč/kg.

5. Jizerská Levandulovna – Raspenava

Otevírací doba:

Březen: středa až pátek 9.00–14.00 hodin

Duben a květen: středa až pátek 9.00–14.00 hodin, sobota 10.00–17.00 hodin

Červen: středa až pátek 9.00–14.00 hodin, sobota a neděle 10.00–17.00 hodin

Červenec a srpen: středa až pátek 9.00–19.00 hodin, sobota a neděle 10.00–19.00 hodin

Září a říjen: středa až pátek 9.00–14.00 hodin, sobota 10.00–17.00 hodin

Vstupné: neuvádí se

Adresa: Hejnická 321, Raspenava

Parkování: v blízkosti farmy

Webové stránky farmy:

https://www.levandulovna.cz/, https://www.facebook.com/levandulovna.cz/

Historie této farmy sahá do roku 2019 a neustále se rozšiřuje co do počtu levandulí, tak množství poskytovaných služeb. V blízkosti farmy najdete občerstvení, kde ochutnáte tradiční levandulovou limonádu, domácí chléb s pomazánkami, bio polévky a další jídlo z lokálních surovin. Můžete zde také přenocovat ve svém stanu, karavanu či jen tak pod širým nebem.

Toužíte-li po vlastní levandulové kytičce, rezervujte si svůj vlastní keřík, skliďte voňavou levanduli a využijte ji přesně tak, jak chcete. Jeden keřík stojí 390 Kč. O době sklizně budete předem informováni.

Pravidelně se zde přes letní měsíce konají koncerty, divadla a cvičení. Celoročně si pak můžete vybrat některý z workshopů, např. výroba z přírodnin, barevné vaření, domácí kosmetika nebo adventní tvoření. Pokud budete prostředím okouzleni, můžete farmu podpořit zakoupením výrobků v jejich e-shopu nebo obchůdku. Vše je vyráběno z místních levandulí. Děti jistě potěší ovečky, které se pasou v blízkosti políček.

6. Levandule Petržílka – Kokořín

Otevírací doba:

Dny otevřené zahrady jsou pravidelně uveřejňovány na FB profilu zahrady

Vstupné: neuvedeno

Adresa: Kokořínský důl 64, Kokořín

Parkování: mimo farmu u železniční zastávky Lhotka u Mělníka, blízká lesní cesta jen pro handicapované

Webové stránky farmy:

https://www.levandulepetrzilka.cz/, https://www.facebook.com/levandulepetrzilka/

Na této levandulové farmě uvidíte především keře levandule lékařské. Každý rok se dosazují nové a probíhá množení těch stávajících. Majitelé vlastní tuto zahradu, ale také další v oblastech Kokořínska, Mělníku a Jindřichohradecka.

Kde tuto zahradu najdete? Z Mělníka pojedete na Chloumek, dále směr na Harasov, Kokořínský důl, (tzn. před železničním přejezdem odbočit doleva) za obcí Lhotka důl jet pomalu a hledat odbočku doleva na značenou cyklostezku (je pod velkou borovicí u tabule CHKO). Po této cestě dojdete až na místo: žlutá brána na levé straně.

V zahradě se konají svatby a další akce na přání návštěvníků. Můžete si zakoupit sušenou nebo čerstvou levanduli, květinové dekorace a další dárkové předměty s vůní levandule.

7. Levandule v kopci – Milíkov

Otevírací doba:

Po předchozí domluvě na telefonu 608 084 991

Vstupné: neuvedeno

Adresa: Milíkov 375, Milíkov

Parkování: v blízkosti farmy

Webové stránky farmy:

https://www.levandulevkopci.cz/, https://www.facebook.com/levandulevkopci/

Menší farma v podhůří Beskyd pěstuje zhruba 80 kultivarů levandule, vše v BIO kvalitě. Jednou z jejích hlavních činností je množení mladých rostlinek. Těch je ročně i několik tisíc kusů. Z vypěstované levandule zde vyrábějí kytičky, vonné polštářky nebo přívěsky.

Pokud se na farmu budete chtít podívat, je potřeba dohodnout se s majiteli. Není problém udělat pár fotek ve voňavých levandulových řádcích. Nečekejte zde žádné občerstvení nebo toalety. Farma není zaměřená na nápor turistů, ale jedná se spíše o krásný a voňavý kus přírody, který láká k příjemné zastávce.

8. Levandulová farma Strání – Strání

Otevírací doba:

Dle FB profilu farmy nebo ve Dnech otevřených dveří.

Vstupné: dobrovolné, v rámci prohlídek 120 Kč

Adresa: Zelnice 228, 687 65 Strání

Parkování: u ZŠ Strání

Webové stránky farmy:

https://levandulovafarma.cz/, https://www.facebook.com/levandulovafarma

Také tato farma je vedena jako rodinný podnik. Na poli najdete přes 2 500 keřů a každý rok se zde sázejí další a další rostliny. Volný prostor je vyplněn ovocnými stromy původních starých odrůd, které patří do krajiny Bílých Karpat.

Ručně se zde vyrábějí džemy, sirupy, čatní, čaje a další potraviny. Sušenou levanduli najdete v polštářcích, pytlíčcích nebo svíčkách. Levanduli zde také destilují a vyrábějí levandulový olej či květinovou vodu.

Na farmě se můžete ubytovat v chalupě Levandule. Vyžití zde najdou jak rodiče, tak děti. Zamilované páry sem jezdí za romantikou. Součástí je bazén, sauna, dětské hřiště, zahradní kuchyň, pivní pípa, posilovna a mnoho zákoutí.

Dny otevřených dveří zpravidla lákají také na doprovodný program – hudbu, výbornou gastronomii, prodej výrobků, zábavu pro děti a přednášky. Pokud se o pěstování levandule chcete něco dozvědět, objednejte se na komentovanou prohlídku. V nabídce doplňkových služeb farmy je také fotografování, piknik nebo svatební obřad.

9. Levandulová zahrada Lavendka – Vendryně

Otevírací doba:

Pouze po telefonickém nebo e-mailovém objednání na kontaktech 723 964 677, lavendka@seznam.cz

Vstupné: dobrovolné

Adresa: Vendryně 59, Vendryně, pod kostelem sv. Kateřiny

Parkování: v blízkosti farmy

Webové stránky farmy:

https://lavendka.cz/, https://www.facebook.com/lavendka

Na farmě pěstují na 650 levandulových keřů a neustále dochází k rozšiřování a obnovování všech porostů. Sklizenou levanduli majitelé dále zpracovávají do věnců, kytic, pytlíčků a polštářů. Ve Vendryni nebo Třinci je obchůdek, kde si tyto lokální výrobky můžete zakoupit. K prodeji jsou připravené také levandulové bedýnky pro přípravu sirupu.

Po celý rok se zde konají workshopy, dílničky, jarmarky a nejrůznější kurzy. Na tyto je potřeba předem se objednat. Zábavu a odreagování tu najdete po celý rok, dokonce i v zimě a v čase Vánoc.

10. Šumavská levandule – Žichovice – Sušice

Otevírací doba: V rámci Dnů otevřených dveří.

Vstupné: neuvedeno

Adresa: Žichovice 126, Sušice

Parkování: v blízkosti farmy

Webové stránky farmy:

https://www.sumavskalevandule.cz/, https://www.facebook.com/groups/2095732833802187

Na levandulovém políčku najdete zhruba 400 kusů keřů a také speciální levandulovou mandalu. Jedná se o 8metrový kruh, který je osázen 170 rostlinami levandule. V nich je 12 různých druhů levandule. Každé rameno obsahuje růženín a uprostřed je křišťál. Mandala se nikdy nestříhá, protože má co nejdéle sloužit lidem k relaxaci a potěše.

V rámci Dnů otevřených dveří, které se konají několikrát ročně, si můžete prohlédnout pole i mandalu. V nabídce je levandulové občerstvení, káva nebo limonáda. Můžete si koupit levandulový sirup, sazenice, sadu na pěstování levandule nebo sadu na výrobu svíčky a purpury. Stálé občerstvení zde není k dispozici.

