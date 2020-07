Levandule sice pochází ze Středomoří, již dávno ale zaujala výrazné místo i v Česku. Najdete ji nejen v zahrádkách a truhlících, ve velkém bývá vysazována i ve městech, na náměstích, kolem chodníků či na kruhových objezdech. V současnosti jde zřejmě o nejoblíbenější bylinu vůbec. Není divu – krásně voní, dobře vypadá, je velmi nenáročná na podmínky, ve kterých roste, a navíc má mnoho zdravotních benefitů.

Nejen voní, ale hlavně pomáhá

Levandulová vůně uklidňuje – navozuje příjemnou atmosféru, přivolává spánek, tiší úzkostné stavy, a dokonce zvyšuje účinky jiných sedativ. Dokáže zkrátka pomoci při potížích nervového původu. Nápoj z levandule pomáhá při nespavosti nebo třeba při bolestech hlavy. Dokáže si dokonce poradit s migrénami či hysterickými stavy a panickými atakami.

Levandule najde využití i při problémech s trávením a zažíváním, uvolňuje totiž hladké svalstvo v trávicím ústrojí a podporuje tvorbu žluči, tím zlepšuje trávení tuků. Ulevuje tak při žaludečních potížích, kolikách a plynatosti. Je dobrá na játra a žlučník, uplatní se však i při léčbě astmatu a zánětů průdušek, dýchacích cest, chřipky a anginy. Lze použít jako kloktadlo či při vyplachování vyléčí afty a vřídky v ústech.

Recept na sirup z levandule za studena

Receptů na přípravu sirupu je mnoho, záleží jen na vaší preferenci, který si vyberete. Sirup, který se připravuje za studena, obvykle méně vydrží, zachovává si ovšem více účinných látek. Na takový sirup potřebujete:

- hrst celé levandule (tedy nať i květy)

- kilo cukru

- citron (nejlépe v biokvalitě)

- 3 lžičky kyseliny citronové

Převařte litr vody a ještě do horké vody nůžkami nastříhejte levandulovou nať i s květy, pak přidejte šťávu z jednoho citronu a tři lžičky kyseliny citronové. Zaklopte pokličkou a na tmavém a chladném místě nechte stát minimálně 24 hodin.



Po uplynutí doby tekutinu přeceďte přes sítko do čistého hrnce a vsypte kilo cukru. Míchejte, dokud se cukr nerozpustí, pak sirup nalijte do vymytých lahví. Abyste prodloužili jeho trvanlivost, můžete do každé lahve kápnout několik kapek 40% alkoholu.

Levandulový sirup vařený

Sirup, který projde varem, má menší množství účinných látek, za to déle vydrží. Potřebujete:

- 100 gramů květů levandule

- citron v biokvalitě

- 2 kousky skořice

- kilo cukru

Květy levandule nastříhejte, dejte do hrnce a zalijte vodou. Přidejte plátky dobře omytého citronu a skořici. Přiveďte k varu a vařte zhruba 15 minut. Odstavte z plotny, nechte zchladnout a na temném místě nechte louhovat 24 hodin. Druhý den obsah přeceďte přes jemné sítko.

Do tekutiny přidejte cukr a nechte opět chvilku povařit. Ještě horký sirup nalijeme do vyvařených lahví, které zavíčkujeme a obrátíme dnem vzhůru (jako při vaření marmelád). Takto připravený sirup není třeba ještě sterilovat.