Lekníny do jezírka i na balkon: Jak je vybírat a pěstovat

Leknín a zahradní jezírko k sobě neodmyslitelně patří. Tyto půvabné vodní rostliny však nemusíte pěstovat jen ve velkých nádržích! Existují i miniaturní druhy vhodné do nádob na balkon. Poradíme vám, jaký leknín vybrat podle hloubky vody, jak jej správně zasadit, množit i zazimovat, aby vám dělal radost po mnoho let.
Jaký leknín vybrat
Mezi nejoblíbenější vodní rostliny patří tradiční leknín bílý (Nymphaea alba), který zdomácněl i v přírodních nádržích. Abyste jej mohli pěstovat v jezírku, potřebuje vodu s hloubkou 50 až 220 centimetrů. Pro vzrůstnější druhy a odrůdy leknínů, jimž se nejlépe daří v hluboké zóně, počítejte s jednou rostlinou na metr čtvereční. Pokud chcete, aby vodní plocha hýřila barvami, zvolte i jiné druhy leknínů. Žlutavé květy má Nymphaea comanche, ohnivě červené Nymphaea ellisiana, broskvově růžové Nymphaea formosa, zvenčí proužkované a uvnitř červené Nymphaea gloriosa. Tyto velkokvěté odrůdy leknínů rostou nejlépe ve vodě hluboké zhruba 80 centimetrů a patří do jezírek s vodní plochou větší než 50 metrů čtverečních. Některé druhy leknínů totiž intenzivně narůstají a za krátký čas pokryjí svými listy celou hladinu.
Množství druhů leknínů dává možnost výběru podle hloubky vody od pouhých 8 centimetrů až po nádrže s více jak metrovým sloupcem vody.
Z bohatého sortimentu leknínů si však můžete vybrat i miniaturní zakrslé druhy, jimž dostačuje hloubka vody od 20 do 40 centimetrů; hodí se tedy do malých jezírek nebo nádob. Jejich nevýhodou je, že často nejsou tak odolné proti vymrzání jako velkokvěté lekníny. Tyto miniaturní kultivary, jako je karmínově červený ‘Froebelii‘, čistě bílý ‘Alba‘, žlutý ‘Helvola‘, světlerůžový ‘Rosea‘ anebo velmi zajímavý vínově červený ‘Laydekeri Lilacea‘, se hodí především do malých jezírek v nádobách. Vhodný kultivar leknínů si snadno vyberete podle tabulky, pro všechny ale platí, že jim vyhovuje slunné místo.
|Zimovzdorné lekníny
|kultivary leknínů
|barva květu/vůně
|hloubka vody
|Nymphaea alba
|bílý se žlutým středem
|30–120 cm
|Nymphaea ’American Star’
|lososově červený
|30–80 cm
|Nymphaea ’Burgundy Princess’
|korálově červený
|20–70 cm
|Nymphaea ’Cardinal’
|temně červený
|30–80 cm
|Nymphaea ’Hollandia’
|růžový
|20–120 cm
|Nymphaea ’Charles de Muerville’
|světle až tmavě růžový
|20–70 cm
|Nymphaea ‘Chromatella‘
|žlutý
|20–90 cm
|Nymphaea ‘James Brydon‘
|pivoňkově červený
|20 – 100 cm
|Nymphaea ‘Kiss of Fire‘
|karmínový
|30–80 cm
|Nymphaea ’Laydekeri Fulgens’
|světle až tmavě růžový
|20–50 cm
|Nymphaea ‘Mme. Wilfron Gonnere‘
|lososově růžový
|20–100 cm
|Nymphaea ’Odalisque’
|lasturově růžový se odkvétáním mění v bílou
|20–90 cm
|Nymphaea ‘Sioux‘
|oranžový
|20–70 cm
|Nymphaea odorata ‘Sulphurea‘
|sírově žlutý, citronová vůně
|20 – 90 cm
|Nymphaea 'Virginalis'
|fialkový, voní
|20–120 cm
|Zimovzdorné lekníny trpasličí
|kultivary leknínů
|barva květu/vůně
|hloubka vody
|Nymphaea ‘Pygmaea Helvola‘
|světle žlutý
|5–25 cm
|Nymphaea ’Pygmaea Rubra’
|temně růžový
|10–40 cm
|Nymphaea tetragona
|žlutý
|5–25 cm
Jaké pH lekníny potřebují a jak ho dosáhnout?
Jako všechny rostliny, potřebují i lekníny určité podmínky, aby se jim dařilo. Důležitá je pro ně kyselost vody, jež se má pohybovat od 5 do 6 pH. Při těchto hodnotách se ve vodě netvoří řasy, které lekníny „dusí“. Jakou má voda kyselost, zjistíte snadno lakmusovým papírkem nebo testerem, jenž se používá pro kontrolu vody v bazénech. Pokud je potřeba, můžete ji upravit. Pro zvýšení kyselosti do ní přidejte několik hrstí drobně drceného hnědého uhlí.
Jak a kdy vysadit lekníny?
Lekníny sázíme v květnu až červnu. Nejjednodušším způsobem je výsadba do speciálních děrovaných plastových košů. Stěny i dno se vyloží jutovinou a naplní substrátem určeným pro vodní rostliny. Koš i substrát snadno koupíte v obchodech se zahradnickými potřebami. Protože hnojit vodní rostliny je problematické, přimíchává se do substrátu granulované hnojivo, speciálně pro ně vyráběné. Některá odborná literatura se zmiňuje i o rozleželém chlévském hnoji, ale v praxi se to příliš nedoporučuje, neboť znečišťuje vodu. Pro výsadbu vybírejte sazenice pečlivě, neboť úspěšní budete jen se zakořenělou sazenicí, jež má mít vždy nejméně pět zdravých listů. Leknín se sází doprostřed jamky v substrátu – řádně ho přitlačte ke kořenům.
Nakonec na povrch nasypte asi třícentimetrovou vrstvu hrubšího štěrku, který zabraňuje vyplavení substrátu do vody. Po výsadbě je potřeba lekníny pořádně zalít, aby zemina slehla. Nakonec rostliny umístěte s košem na mělčinu do jezírka. Zde leknín zakoření a začne vytvářet nové listy. Teprve potom jej můžete umístit do hluboké zóny či vodní šachty.
Jak si leknín namnožit
U starších trsů, které nebyly přesazeny, nemusíte na zakořenění čekat a můžete je do hluboké vody umístit okamžitě. Přesto se doporučuje po 3 až 4 letech lekníny na jaře vyndat z koše a přesadit do nového substrátu. Chcete-li si přitom lekníny namnožit, oddenky (každý s růstovým vrcholem) rozřežte na kousky a nasázejte do menších košů. Další pěstování mladých leknínů se od běžného postupu nijak neliší.
Jak správně zazimovat lekníny
Většina vodních a bahenních rostlin zimu přečká bez úhony, a tak i lekníny v hlubších nádržích přezimujte pod vodou. Ještě než nastanou podzimní ranní mrazíky, lekníny přemístěte do nejhlubšího místa nádrže. Tímto postupem co nejvíce omezíte jejich promrznutí. Výška vodního sloupce nad oddenkem by měla být alespoň 30 až 50 centimetrů.
Pokud máte leknín vysazený v koši a uložený v mělké nádrži, vyjměte jej a přeneste na zimu do sklepa. Stejně postupujte při zimování miniaturních leknínů. V podmínkách, kde si jste jisti, že jezírko extrémně nepromrzá, můžete zvolit i jiný způsob zazimování. Nádrž vypusťte a lekníny přikryjte 40 až 50centimetrovou vrstvou listí. Listy zatižte chvojím nebo přikryjte pytlovinou. V dubnu příštího roku je odstraňte, nádrž dobře vyčistěte a opět napusťte vodou.