Co dělat v lednu na okrasné i užitkové zahradě a jak se starat o pokojové a balkonové rostliny? Přinášíme vám letos první přehled důležitých prací, na které byste měli při péči o rostliny pamatovat. Není jich sice tolik jako v sezóně, ale jejich vynechání by mohlo vést až k úhynu druhů, které pěstujete.

Stará pranostika praví, že než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti. A je pravda, že v porovnání s ostatními ročními obdobími si v tomto měsíci můžeme dovolit lenošit o něco více, nicméně by nebylo dobré usnout úplně: v zahradě by to bylo znát.

Okrasná zahrada v lednu

Zkontrolujte zimní ochranu trvalek, jež nejsou zimovzdorné. Důležitou roli hraje jejich stínění – při střídání denního tepla a mrazivých nocí by se mohly nenapravitelně poškodit.

Prohlédněte okrasné hrušně a jabloně; výhony, které rostou směrem dovnitř do koruny, vyřežte, případně upravte jejich tvar.

Jakmile se rozpustí sníh, ověřte si, zda nemají trvalky a skalničky vytažené krčky. Pokud ano, přitlačte je do půdy.

Pokud jste tak ještě neučinili, pověste na zahradu krmítko pro ptáky. Nezapomínejte na jeho ochranu před kočkami – jeho umístění je třeba pečlivě vybrat.

Nádrže s rybami nesmějí zamrznout. Umístěte proto na hladinu plastové lahve či míč. Prokysličování vody pomohou i trsy rostlin rostoucích při okrajích nádrže, které vystupují z vody. Nestříhejte z tohoto důvodu jejich dutá stébla (například orobince, puškvorců), poslouží jako přirozený přívod vzduchu.

Doširoka rostoucím jehličnatým dřevinám svažte větve k sobě, aby se pod tíhou sněhu nezlomily.

Jakmile mrzne, vyhýbejte se pokud možno trávníku. Zmrzlé rostliny (včetně trávy) se lehce poškodí.

Hlízy jiřinek a ztluštělé kořeny dosny indické by neměly úplně vyschnout. Pravidelně je kropte a za teplých dnů větrejte prostor, kde jsou uloženy.

Stejně jako v prosinci kontrolujte pravidelně uskladněné cibulky a hlízy. V případě, že objevíte napadené kusy, okamžitě je spalte.

Užitková zahrada v lednu

Pokud nemrzne, můžete sklízet mrazuvzdornou zeleninu jako například kedlubny či pór.

Kontrolujte (nejlépe dvakrát týdně) uskladněnou zeleninu a ovoce. I sebemenší nahnilé místečko na plodu se rychle zvětšuje a hniloba se postupně šíří.

Udeří-li silné mrazy, nezapomeňte si ověřit, zda jsou skladovací prostory s ovocem dostatečně zabezpečené proti chladu. Ovoce sice vydrží dlouho i při nízkých teplotách, ale ty nesmějí klesnout pod nulu – a nedoporučuje se ani, aby klesly k ní.

Prohlédněte opory u stromkových bobulovin a nižších stromů. Leckterý kůl, který vypadá zvenku dobře, může být uvnitř nahnilý a při silnějším větru se zlomit. Proto u všech vyzkoušejte rukama jejich pevnost a v případě potřeby je nahraďte novými.

Těšíte-li se už nyní na dobré výnosy u jednotlivých druhů zeleniny, naplánujte si dopředu osevní postup, v němž zohledníte nebezpečí únavy půdy. Platí, že při pěstování jednoho druhu zeleniny víckrát po sobě na stejném místě výnosy trvale klesají.

Pomalu si začněte obstarávat osivo, abyste ho měli včas k dispozici. Před nákupem prozkoumejte zbytky z uplynulého roku, u četných druhů zeleniny zůstávají semena plně klíčivá řadu let.

Zesilte ochranu petrželky, abyste ji mohli sklízet i při větší zimě.

Pokojové a balkonové rostliny v lednu

Pokojové rostliny, jež pěstujete mezi dvojitými okny, za velkých mrazů trpí. Jednoduchým řešením je nechat pootevřené vnitřní okno tak, aby se k nim dostal teplejší vzduch.

V lednu zalévejte pokojové rostliny jen velmi málo. Výjimku tvoří ty, které jsou v místnostech s teplotou kolem dvaceti stupňů. Většinu z nich také nehnojte a nepřesazujte.

Pokud máte k dispozici skleněnou vitrínu, umístěte do ní rostliny vyžadující vysokou vzdušnou vlhkost.

Vřesovce v nádobách vykvétají i v chladu a sněhu, ale potřebují k tomu dostatek vláhy. Půda by neměla být nikdy vyschlá. Dny, kdy nemrzne, proto využijte k jejich zalití.

Sníh, který padá na venkovní rostliny v nádobách, neodstraňujte a využijte ho jako ochrannou pokrývku. Jen pokud je příliš těžký, dejte ho pryč dřív, než poláme rostliny.