Křen je zázrak: Je skvělý proti chřipce i nachlazení, zkuste křenový med, sirup či placky

Vitamín C i minerály

Škrábe vás krku a špatně se vám polyká? Máte rýmu jako trám? Nebo rovnou chřipku? Než vyrazíte do lékárny, kde za přípravky necháte několik stokorun, vyzkoušejte léčbu, kterou užívaly již naše babičky. Ty se při léčbě své a svých blízkých spoléhaly na křen, nenápadný kořen se skvělými účinky.



Křen selský je spřízněný s řeřichou, ředkví či ředkvičkou, má ale skutečně vysoký obsah vitaminu C. Ze 100 gramů křenu získá člověk 50 mg tohoto vitaminu, což je téměř denní doporučená dávka a je to třeba více než z citronu. Kromě toho obsahuje mnoho vitaminu A, minerálů jako železo, hořčík, draslík, vápník či antibakteriálních látek. Vitaminu C nesvědčí tepelná úprava, za 5 minut vaření se jeho množství sníží o 10 procent. Ani dalším látkám ovšem vaření nesvědčí, proto je lepší konzumovat křen čerstvě nastrouhaný.

Křen užívaný vnitřně pomáhá odkašlávat, léčí záněty dýchacích cest a má močopudný účinek. Díky antibakteriálním látkám ho lze používat preventivně a jako podpůrný prostředek při různých zánětech. Podporuje trávení, vylaďuje hormonální systém a chrání před rakovinou trávicí soustavy. Neměli by jej však užívat lidé, kteří drží šetřící dietu, trpí žaludečními a dvanácterníkovými vředy či jim správně nefungují ledviny. A jak křen do jídelníčku dostat?

Křenový med

Smíchejte lžíci nastrouhaného křenu se lžící medu. Pokud chcete lék silnější, dejte křenu lžíce dvě. Citlivějším jedincům se křenový "med" může zdát příliš ostrý a štiplavý. Sami si musíte vyzkoušet, co vám bude vyhovovat případně k medu přidat křenu ještě méně. Směs důkladně promíchejte a skladujte v chladu. Užívejte třikrát denně jednu lžičku.

Křenový sirup

Je-li na vás křenový med příliš silný, zkuste si vyrobit sirup. Budeme potřebovat 250 gramů čerstvě nastrouhaného křenu, který zalijeme sklenicí převařené (nikoliv však horké) vody. Necháme odstát asi 2 hodiny a poté přecedíme přes pláténko. Následně vmícháme 200 gramů medu a šťávu z jednoho citronu. Skladujeme v chladu a temnu a užíváme třikrát denně polévkovou lžíci. Používáme na suchý kašel a škrábání v krku.

Křenová inhalace

Jestli se vám nechce křen konzumovat, protože vás příliš dráždí, vyzkoušejte jeho inhalaci.

Jednu vrchovatou polévkovou lžíci křenu zalijte půl litrem vroucí vody a pět minut louhujte. Poté přiveďte k varu a zhruba 10 minut inhalujte. Samozřejmě kúra bude účinnější, když si přehodíte přes hlavu ručník. Inhalace pomáhají při kašli a zánětu průdušek.

Recept na křenové placky

Už od starověku se křen používal zevně k hojení ran a omrzlin a jako lék na revma, protože zvyšuje prokrvení tkání a tím urychluje hojení a regeneraci. V takovém případě je dobré použít buď čerstvé listy, nebo takzvané křenové placky. Ty si uděláte snadno doma, protože recept je skutečně jednoduchý.

Potřebujete:

1 díl nastrouhaného křenu

5 dílů mouky

1 díl tuku

Vše promícháte a tvoříte placky, které syrové přikládáte na postižená místa. Ta se během půl hodiny prokrví a bolest poleví. Látky v křenu obsažené však mohou citlivou pokožku podráždit, proto její stav průběžně kontrolujte. Křenová placka se dá přiložit také na hrudník, nejlépe před spaním, kde má ulevit od kašle.

Tinktura z křene zase pomáhá na revmatické potíže a namožené svaly, zatímco křenový ocet pomáhá ošetřovat akné a kožní defekty.