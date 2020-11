Domov je tam, kde se cítíme příjemně, harmonicky a útulně. K tomu přispívá příjemné teplo, které v místnosti panuje. Moderním způsobem vytápění v interiéru jsou krby, které nejen poskytují podmanivý pohled na tanec mihotajících plamenů, ale hlavně příjemné teplo. Krb lze použít jako hlavní zdroj tepla, ale i jako doplňkový zdroj. Poslouží i jako topidlo v přechodném období, kdy se člověku ještě nevyplatí spouštět kotel.

Klasické krby potřebují k hoření komín a k instalaci většinou i odbornou firmu, která je uvede do provozu. Na trhu však existují i varianty, které komín vůbec nepotřebují. Podívejte se, jak i vy si doma můžete dopřát záři a teplo hořících plamenů, a to bez stavebních úprav a klidně v paneláku.

Elektrický krb plameny jen imituje

Pro ty, kteří rádi koukají do plamenů, chtějí, aby se z krbu stal zdroj tepla, ale zároveň nechtějí nebo nemohou krb připojit do komína, jsou tu elektrické krby. Ty pro svůj provoz nepotřebují ani tuhá paliva, a právě ani komín, protože v nich nedochází ke skutečnému hoření. Do elektrického krbu tak není třeba přikládat ani řešit vynášení popela. Taková imitace je navíc bezpečná a zpravidla i cenově dostupnější.

Aby elektrický krb fungoval, potřebujete pouze elektrickou zásuvku. Elektřina napájí topné těleso, efekt plamenů pak způsobí soustava diod, větráky a plápolající látka, případně parní generátor. Na trhu najdete širokou nabídku elektrických krbů – ty levnější ovšem neimitují plamen někdy příliš věrně, proto je buď lepší vsadit na ověřenou kvalitu, nebo si alespoň produkt v obchodě prohlédnout.

Elektrická kamna mají vždy menší výkon než skutečná krbová kamna, proto je odborníci nedoporučují využívat jako hlavní zdroj tepla pro vytápění několika místností. Naopak je lepší využít je jako doplňkový zdroj tepla či jako dekorační prvek.

Před nákupem elektrického krbu do bytu je třeba zvážit několik parametrů – výkon krbu, jeho funkce a typ umístění. Výkon krbu ovlivní, jak velký prostor je zařízení schopno vyhřát, mezi funkce patří třeba vizuální efekt či zvuk hoření. Dalším důležitým kritériem je typ konstrukce – v takovém případě volíte mezi volně stojícím krbem, nástěnným krbem a vestavěným.

Biokrby spalují biolíh, ten hoří bez kouře

Milovníci plápolajících plamenů také nemusí zůstat zkrátka. Pokud nemá domácnost možnost odvádět spaliny do komína, je možné použít biokrb, který při spalování používá biolíh, při jehož spalování nevznikají žádné zplodiny ani saze. Jeho používání je tedy ekologické a zcela bezúdržbové. Najdete jej i pod názvem krb na líh, případně lihový krb.

Jak už název napovídá, biokrby při spalování místo klasického dřeva používají bioethanol neboli biolíh. Při jeho hoření vzniká oxid uhličitý a vodní pára. Biolíh je šetrný k životnímu prostředí a prodává se i ovoněný. Kromě pohledu na tancující plameny vás tak může těšit příjemná vůně. Protože při hoření nevzniká kouř ani saze, zařízení je téměř bezúdržbové a není třeba čistit.

Biokrb má primární funkci dekorační, případně lze použít k dotápění místnosti, jeho výkon rozhodně nestačí na samotné vytápění. Biokrby používají skutečný oheň, který spotřebovává kyslík, a tak je třeba místnost pravidelně větrat.

Krb můžete umístit do jakéhokoliv typu interiéru, aniž byste museli předem dělat stavební úpravy, vyrábí se v mnoha provedeních, a tak může být volně stojící i ležící nebo třeba pověšený na zdi. Při jeho instalaci vždy myslete na bezpečnost a dodržujte pokyny výrobce.