Koriandr setý (Coriandrum sativum) je jednoletka a podobně jako kopr, kmín nebo anýz ho řadíme mezi miříkovité rostliny. Původ koriandru je třeba hledat na Blízkém východě a ve Středomoří, kde roste planě. Jeho hlavní využití je v gastronomii a také v léčitelství. Byl objeven ve faraonských hrobkách, víme, že staří Řekové a Římané ho používali krom jiného jako přísadu do nápojů lásky (byl považovaný za silné afrodiziakum) a nesmrtelnosti. Do jeho listů balili potraviny, aby prodloužili jejich životnost.

Koriandr setý: přírodní antibiotikum, které oceníte i v gastronomii

Koriandr je jedlý celý, ale pěstuje se především kvůli listům a plodům. Svou vůní a chutí připomíná kombinaci šalvěje, pomerančové kůry, borovice a citronu. Nejvýraznější chuť i účinky má kořen, který se suší. Někomu koriandr nechutná vůbec, protože mu připomíná mýdlo.

Koriandr se uplatňuje hlavně v ostřejších pokrmech mexické, asijské nebo arabské kuchyně. Chuťově nejlepší bývají mladé lístky, které jsou výborné i do smoothies. Coby koření se používá do chleba, který činí stravitelnějším, přidává se do perníkového koření, sladkých jídel, kořenicích směsí jako kari či garam masala, k dušeným masům, luštěninám, do láků k nakládání zeleniny, do marinád, k ochucení polévek, hub, omáček, paštik nebo při výrobě likérů.

Žvýkání semen nebo listů pomáhá nejen trávení

Listy koriandru mají léčivé účinky. Působí antioxidačně, protizánětlivě (léčí mj. záněty močových cest a dutiny ústní), obsahují různé silice a vitaminy B, A a C. Jejich konzumace podporuje tvorbu žaludeční šťávy, a je tak vhodná také při nadýmání, pocitu plnosti a při bolestech břicha. Obklady z koriandru se doporučují při revmatických potížích kloubů. Koriandr je považován za silné přírodní antibiotikum. Pozor na koriandr by si ale měli dát lidé s poruchou srážlivosti krve. Bylina totiž obsahuje kumarin, který působí právě proti srážení krve.

Pěstovat koriandr je snadné: Co potřebuje?

V našich podmínkách se mu daří výborně a jeho pěstování nebude žádný problém, pokud mu poskytnete podmínky podobné těm, jaké má ve své domovině: slunečné místo, výživnou, propustnou zeminu obohacenou zralým kompostem a dostatek vláhy. Jestli ho chcete pěstovat pro sklizeň listů, vysejte ho lehce pod povrch, nahusto, plošně, a to během dubna a května. Poroste v záhoně i v truhlíku – do něj ho můžete vysévat v podstatě kdykoliv, a mít tak čerstvé lístky celoročně po ruce.

Budete-li ho pěstovat na semeno, vysejte ho do řádků, semínka dávejte dál od sebe, a až sazeničky povyrostou, vyjednoťte je. Aby výsevy dobře klíčily, důkladně je zalévejte. Než koriandr vyklíčí, trvá to asi dva až tři týdny. Na koriandru se v průběhu růstu mohou objevit mšice, v tom případě je nejlepší nečekat, až se namnoží, a spláchnout je proudem vody.

Koriandr vytváří rostliny až metr vysoké se dvěma typy listů. Zatímco spodní jsou řapíkaté, oválné a jednoduše zpeřené, horní listy jsou přisedlé pochvou, dvakrát až třikrát zpeřené a dělené v čárkovité úkrojky. Květy bílé nebo růžové barvy se otvírají v červnu a červenci, plody – dvojnažky – jsou kulaté a hnědožluté.

Jak na sklizeň listů a semen

Listy sklízejte odstřižením. Platí ale, že naráz se jich nesmí na jedné rostlině ostříhat víc než třetina, aby to neohrozilo její další růst. Čerstvou nať uplatníte do smoothies, pomazánek, salátů, zálivek, polévek, na maso nebo k luštěninám. Přebytky můžete nasušit nebo lépe zamrazit – rostlinu nasekáte na malé kousky, vložíte do formiček na výrobu ledu a zalijete vodou či olejem.

Semena koriandru sklízejte během suchého a teplého dne, ve stadiu, kdy jsou zelenkavé nebo narůžovělé. Potom je dosušte doma. Používají se buď vcelku, nebo nadrcené. Při vaření, pečení či jiné tepelné úpravě je přidávejte až ke konci, aby neztratily svou chuť a aroma. Pokud propásnete správnou dobu sklizně, semínka dozrají a budou hnědá až černá, schovejte si je už na výsev do dalšího roku.

