Jak odstranit klíště u kočky či psa? Který postup je nejlepší a na jaké nemoci dát pozor?

Protože největší výskyt klíšťat u nás bývá od března do června, je třeba počítat s tím, že si je z procházky listnatým lesem může přinést váš pes či kočka. A to i v případě, že jsou ošetřeni pipetou proti klíšťatům. Co v takovém případě dělat? Jak klíště správně odstranit a které spreje klíště hned usmrtí?