Aktivita klíšťat brzy dosáhne na deseti bodové stupnici svého vrcholu a nikdo před nimi není v bezpečí. Oblíbenými místy těchto parazitů jsou listnaté a smíšené lesy a porosty křovin s bylinným patrem, zejména jejich okraje. Také zelené porosty kolem různých vodních ploch, které začneme s příchodem teplého počasí vyhledávat. Často se klíšťata vyskytují i v parcích, zahradách a na neudržovaných loukách. Výrazně méně jich je v jehličnatých lesích, ale i odsud si může zvíře i člověk parazita přinést.

Zatímco lidé si pomalu zvykají se během sezony klíšťat každý večer prohlédnout, svému domácímu mazlíkovi koupí obojek proti klíšťatům, případně použijí pipetu s repelentním roztokem a doufají, že tím je starost o zvíře vyřešená. Jenomže to nestačí.

Prohlídka je základ

Stejně jako člověka i zvíře je třeba pravidelně prohlížet. Dokonce snad ještě častěji, protože pes či kočka jsou díky svému vzrůstu, způsobu pohybu a nedostatku ochranných pomůcek pro klíště lepším cílem než člověk.

Klíště se může na zvíře přichytit téměř kamkoliv, určitým místům ale dávají přednost. Při prohlídce proto věnujte pozornost zejména tříslům, podpažím a oblasti krku a hlavy. Nezapomeňte zkontrolovat i skrytá místa, jako jsou jednotlivé polštářky tlapek, uši, různé kožní záhyby či zadek zvířete.



Krátkosrstá plemena zvířat se budou kontrolovat lépe, stačí chlupy jednoduše pročesat prsty. Více práce bude u dlouhosrstých plemen, ale tento krok není dobré přeskočit. Signálem, že má váš domácí miláček klíště, může být i skutečnost, že se často drbe. Přisáté klíště totiž svědí.

Klíštětem rozhodně netočte

Najdete-li v kožíšku klíště, je třeba jej co nejrychleji odstranit. Pokud máte na ruce nějaké drobné ranky, nasaďte si jednorázové rukavice, bez nich buďte maximálně obezřetní. V žádném případě nemažte parazita běžnými mastmi či oleji, protože ty klíště přidusí a ono pak může vyzvrátit obsah svých střev do rány. Právě ve střevech se skrývají bakterie přenášející nemoci, takže se tak zvyšuje možnost nákazy. To právě nechcete. Naopak můžete využít přípravek, který klíště rychle zabije a riziko nákazy tím sníží. Na trhu je například gel Ixoderm, Ixosafe či sprej Atix.



Pak vezměte pinzetu a klíště chytněte co nejblíže kůži. Kartou na vyndavání klíšťat či speciálním háčkem klíště zase podeberete. Ve všech případech pak jemně a plynule parazita vytáhnete. Pokud se nezvaného návštěvníka nepodaří odstranit i s kusadly, nevadí, z těch už přenos infekce nehrozí a tělo si s nimi poradí jako s třískou. Místo, kde byl parazit přisátý, nakonec řádně vydezinfikujte a několik následujících týdnů sledujte. Objeví-li se nějaké změny na kůži, vyhledejte veterináře.

Pozor na nemoci

Napadení klíštětem není jen estetickým problémem, parazit může u domácího mazlíčka způsobit stejně závažné problémy jako u člověka. Téměř 30 procent klíšťat nese borelii, bakterii způsobující lymskou boreliozu. Nemoc byla objevena u více než 80 druhů savců, psi a kočky rozhodně patří mezi ně. Inkubační doba u zvířat bývá poměrně dlouhá, mezi příznaky patří nechutenství, bolest při pohybu, otoky kloubů, horečka.



Babezióza je parazitární onemocnění psů vyvolané krevními parazity, kteří napadají červené krvinky. Po inkubační době dlouhé zhruba tři týdny se u nemocných psů objevuje vysoká horečka a močení krve, obojí doprovázené anémií a žloutenkou. Bílé krvinky napadá zase bakterie anaplasma, která způsobuje nemoc zvanou anaplasmóza. Ta se projevuje jako akutní horečnaté onemocnění, doprovázené nechutenstvím, apatií, skleslostí, průjmem a zvracením. Výjimečně pak psi i kočky mohou onemocnět klíšťovou encefalitidou.