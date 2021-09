Kvašená zelenina (pickles) je osvědčeným způsobem, jak si uchovat zeleninu na zimu. Navíc díky mléčnému kvašení je velmi zdravá, během tohoto procesu vznikají vitamíny C, B1, B2, B6, K, enzymy a laktobacily. Proto kvašená zelenina zlepšuje trávení. U nás běžně děláme kyselé zelí či kvašáky, ale kvasit lze v podstatě cokoliv. Velmi lahodné je kimči, korejský národní pokrm. Jedná se vlastně o ochucené kvašené zeli. Tady je recept:

Recept na kimči

Doba přípravy: 90 minut + 4 dny kvašení

SUROVINY:

3 kg pekingského (čínského) zelí

svazek jarních cibulek

500 ml vody

1 větší pórek

2 bílé ředkve

2 velké cibule

1 palice česneku

4 mrkve

150 ml rybí omáčky

150 g krupicového cukru

3 lžíce mleté sladké papriky

1 lžíce mletých chilli papriček

2 lžíce rýžové mouky

kousek čerstvého oloupaného zázvoru (asi 5 cm)

3 lžíce mořské soli

POSTUP: Vodu svaříme s cukrem a rýžovou moukou a směs necháme vychladnout. V mixéru rozmixujeme na hladkou pastu kousky zázvoru, mletou papriku a chilli, rybí omáčku a česnek. Hlávky zelí omyjeme a necháme je okapat. Pak je nakrouháme na proužky, nasypeme do velké mísy, osolíme a s odstupem dvaceti minut třikrát důkladně promačkáme. Pak zelí propláchneme vodou a necháme znovu okapat. Jarní cibulku, mrkev, ředkev a pórek očistíme, omyjeme a pokrájíme a pak vše vmícháme do zelí. Přidáme rozvar a pastu a vše důkladně rukama promícháme. Směs dáme do sklenic, zavážeme pergamenem a necháme 4 dny kvasit při pokojové teplotě. Hotové kimči skladujeme v chladničce.

Kvašení je opravdu jednoduché, tímto postupem si doma například můžete připravit i domácí worcester – worcestrovou omáčku. Nebo další kvašenou zeleninu.