Kdy jít na kopřivy? Právě teď! Zjistěte, jak a proč je zužitkovat

V lesích i zahradách, na rumištích i v příkopech, od nížin až po horské oblasti, tam všude najdete vytrvalou kopřivu dvoudomou (Urtica dioica). V zemi vytváří bohatě větvené žluté oddenky, z nichž vyrůstají přes metr vysoké, čtyřhranné lodyhy.

Málokdy se větví, většinou obrazí až po useknutí nadzemní části. Celá rostlina je porostlá žahavými, dlouhými a kratšími štětinatými chlupy. Vzácně se vyskytují i nežahaví jedinci, kopřiva pak má žahavé chlupy jen ojediněle na řapících a spodní straně listů. Většina rostlin je dvoudomých, to znamená, že některé rostliny mají pouze samčí květy, jiné zas jenom samičí.

Jednoletá konkurence

O něco drobnější kopřiva palčivá – žahavka (Urtica urens) dorůstá od třiceti do šedesáti centimetrů výšky, větví se a listy má mnohem zubatější než její příbuzná. Tato kopřiva je jednodomá, samčí i samičí květy najdete na jedné rostlině. Neroste v lesích, jejím domovem jsou zahrady, rumiště, cesty a louky.



Pro mnohé je kopřiva jen obtížný plevel, ale zkuste se na ni podívat jako na bylinu

Dobrý sluha, špatný pán

Léčivá bylina pro přípravu čajů, nálevů a koupelí – to je pohled na kopřivu v roli dobrého sluhy. Od nepaměti má své místo v lidovém léčitelství a ani moderní medicína nezpochybňuje její účinky. Krom listů se sbírá a suší i nať či oddenky rostlin.

Špatným pánem se stanou kopřivy v okamžiku, kdy se jako plevel vymknou v zahradě vaší kontrole a začnou se šířit do všech stran. Po čase budete mít starosti (zvlášť s vytrvalou kopřivou), jak se jich beze zbytku zbavit.

Vytrvalé rostliny hned tak nepoškodí ani silné mrazy a dobývání spletitých trsů podzemních oddenků je nemilá a únavná práce. Většinou se vám nepovede odstranit všechny oddenky na čisto, takže na vás v krátkém čase vykouknou nové mladé kopřivy.

Samaritán nad jiné

Přepadá vás koncem zimy jarní únava, při níž máte pocit, že vítání jara a práce na zahrádce jsou nad vaše síly? V tom případě je kopřiva připravena vás probudit a dodat scházející energii. Čerstvé listy mladých vyrašených kopřiv (použít můžete oba druhy) se hodí pro přípravu salátů, můžete je připravit jako špenát, přidat do játrových knedlíčků nebo nasekat jen tak do uvařené polévky místo pažitky.

Kopřivy jsou bohaté na vitaminy C1, B2 a B6 a mnohé minerály, důležitým prvkem je obsažený chlorofyl, působící protizánětlivě. Za zmínku stojí kyselina mravenčí, octová a křemičitá, třísloviny a serotonin – známý hormon štěstí.



Kopřiva obsahuje spoustu vitaminů

Sbírejte a sušte

Jako droga se sbírají z kopřiv především listy mladších kvetoucích rostlin do poloviny května, tedy v době, kdy rostliny nemají vysoký obsah dusičnanů. Listy se z lodyh sdrhují, což jde snadno, ovšem hrdinové bez rukavic brzy zapláčou – vybavte se rukavicemi pružnými, ale pevnými.

Listy se suší hned po sběru v tenké vrstvě ve stínu (neobrací se), nejlepší a rychlé sušení je v sušičce nastavené na šedesát stupňů Celsia. Zhnědlé nebo zčernalé listy svědčí o špatném sušení a nejsou vhodné do čajů a nálevů pro vnitřní použití.

Nestihnete-li sběr na jaře, sbírejte v červnu až září, při pozdním sběru vynechejte staré listy a rostliny rostoucí ve stínu – mají vyšší obsah dusičnanů. Najděte si ke sběru místa, která nejsou u silnic nebo na skládkách a rumištích, mohli byste si nasbírat spoustu nežádoucích chemikálií místo léčivých látek.

K čemu vám to bude?

Jarní očistná kúra, již představuje především čaj, trvá tři týdny. Tři šálky nálevu denně je maximum i pro lidi mladé a naprosto zdravé, starší a všichni ostatní by měli dávkování snížit. Pro děti do dvou let se kopřivový čaj nedoporučuje vůbec.

Příprava je jednoduchá: dvě zarovnané lžičky sušených listů kopřivy zalijte čtvrtlitrem vroucí vody a nechte deset minut louhovat. Poté sceďte a teplý či vlahý čaj pijte.



Čaj pijte vždy čerstvý, to je nejchutnější

Trápí vás neduhy?

Nejen očistnou kúrou poslouží kopřiva. Dokáže vám pomoci zdolat některá nepříjemná onemocnění, v mnohých případech je i dobrou prevencí:

Vysoký krevní tlak umí kopřiva účinně snižovat, vhodné je užívat kopřivovou šťávu nebo tinkturu (čtvrt až jednu malou lžičku denně).

Při zánětech močových cest podporuje kopřiva odplavování bakterií způsobujících zánět, čaj je vhodný je i k preventivnímu využití.

Ledvinové kameny sama kopřiva nevyléčí, ale zabraňuje jejich vzniku.

Nedostatek železa a chudokrevnost postihuje často dívky v pubertě – denně jeden šálek kopřivového čaje je účinným prostředkem proti této poruše.

Premenstruační syndrom trápící mnohé ženy dokáže pravidelné pití šálku kopřivového čaje značně omezit.



Uvařte si léčivý čaj!

Pro krásu

Mladé listy kopřiv můžete použít jako obličejové napářky pro mastnou pleť. Vašim vlasům prospěje oplachování kopřivovým nálevem, který získáte podobně jako čaj, jen množství spařované drogy bude o polovinu vyšší. Kopřivový šampon si patrně vyrábět nebudete, ale kvalitní bylinný šampon s kopřivou dodá vlasům jiskru a hebkost.

Kopřiva se doporučuje i jako prostředek k podpoře hubnutí, není ale příliš vhodná, protože odvádí z těla vodu. Pokud byste ji zkoušeli, zvyšte příjem tekutin. Při dlouhodobém užívání doplňujte organismu draslík, který kopřiva vyplavuje. Postačí vám k tomu banány a čerstvá zelenina.

Hodného nespálí…

Nevěřte tomu, a pokud se o kopřivy hodně popálíte, potřete postižená místa mátou, rozmarýnem nebo šťovíkem. Není-li po ruce nic takového, musíte vystačit s chladnou vodou a mýdlem.

Ale všechno zlé je prý pro něco dobré: šlehání kopřivami se doporučuje jako léčivá procedura proti ústřelu a ischiasu (jen na postižená místa!), proto popálení rukou berte jako preventivní kúru proti nemocem kloubů!