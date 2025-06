Samosběr jahod 2025: Kde si v jednotlivých krajích můžete nasbírat jahody?

Milujete chuť čerstvých a sladkých jahod přímo z jahodové plantáže? Možná rádi chodíte na samosběry jahod kvůli tomu, abyste měli dostatek materiálu k přípravě marmelád, zmrzlin a koláčů. A kdo nezkusil tvarohové či kynuté knedlíky plněné čerstvými jahodami, jakoby si jahod ani nevážil. Samosběry jahod se vzhledem k letošnímu chladnějšímu počasí teprve rozjíždějí a v některých oblastech si na ně ještě budete muset chvíli počkat.

Většina plantáží se otevírá časně ráno, někdy už v 6.00 hodin. Některé ale nabízejí také odpolední sběry jahod. Před návštěvou jakékoli jahodárny si zjistěte, jestli můžete přijet bez předchozího objednání. V případě, že rezervace není potřeba, je nutné počítat s frontami a variantou, že se možná ani nedostanete na řadu.

Jak pěstovat jahody v truhlíku? Podívejte se na video:

Zdroj videa: CNC

Vždy sledujte aktuální informace na webech či facebookových stránkách jednotlivých firem. Pozor si dejte na vyhlášené termíny samosběrů: Ne všude probíhají každý den. Pokud je větší množství zájemců a červené plody se vysbírají, musí se na dozrání dalších jahůdek pár dní počkat.

Zájem o české jahody přímo z plantáže je obrovský. A vzhledem k jarním mrazům, chladnému počasí či suchu (v některých oblastech naopak potopám) je letošní jahodová sezona opět skromnější.

Na kolik vás vyjdou

Ceny jahod někde zůstávají stejné jako v minulém roce, jinde jsou o něco vyšší. Počítejte ovšem s tím, že se v průběhu sezony mohou měnit. Je to dáno množstvím jahod, aktuální sbíranou odrůdou, počasím a také krajem. Dvojnásobnou cenu někde zaplatíte za předem nasbírané jahody. Samosběry jsou vždy levnější.

Samosběry jahod 2025: Přehled pro celou ČR

Níže najdete seznam oblíbených míst v celé České republice. Informace jsou platné k 2. červnu 2025. Aktuální informace týkající se ceny, adresy i otvírací doby či případné rušení samosběru kvůli deštivému počasí se dozvíte při prokliku přímo na webové stránky jednotlivých plantáží nebo na jejich Facebook.

Hlavní město Praha

SCHWENK Jahody, s. r. o.

Jahodárna Schwenk má první samosběr naplánovaný na čtvrtek 5. června 2025. Bude se konat na plantáži v Uhříněvsi, která bude poté otevřena každý den včetně víkendů od 8.00 do 19.00 hodin. Při špatném počasí či větším dešti může být samosběr krátce přerušen. Sledujte proto FB profil jahodárny.

Za kolik: 110 Kč/kg samosběr (košík k dispozici za 20 Kč), 160 Kč/kg natrhané

Podívejte se na video, jak uvařit výbornou jahodovou marmeládu:

Zdroj videa: CNC

Středočeský kraj

Jahodárna Sedlčánky – ALBAFLOR

První samosběry jahod zde jsou již spuštěné. Dorazit můžete každý pracovní den a také o víkendech. Otevírací doba je vždy od 8.00 do 19 hodin či do vysbírání.

Za kolik: 79 Kč/kg samosběr, u natrhaných jahod je cena proměnlivá

Jahodárna Vraňany

Samosběry ve Vraňanech už fungují, pro konkrétní termíny sledujte webové stránky jahodárny, kde jsou každý večer uveřejněny nové informace o termínech a časech samosběrů. Aktuálně jsou naplánovány tyto:

úterý 3. 6. 2025 od 9.00 do 18.00 hodin

středa 4. 6. 2025 od 9.00 do 18.00 hodin

Za kolik: 89 Kč/kg samosběr, pokud nasbíráte méně než 3 kg, pak je cena 100 Kč/kg (košík k dispozici za 35 Kč)

Farma Novák

Jahody se zde sbírají od 30. května a dále dle počasí. Na polích lze platit pouze v hotovosti, časy samosběrů jsou od 7.00 do 17. hodin. Více informací můžete sledovat na FB.

Za kolik: 85 Kč/kg samosběr, 150 Kč/kg nasbírané

Ovocné sady Bříství

Česané jahody si můžete objednávat každý den: je třeba nahlásit požadované množství a jméno, na které budou jahody vydány. Od 30. května je spuštěn také samosběr. Sledujte FB stránky pro aktuální termíny, které neprobíhají denně. Většinou ale vždy začínají v 7.00 hodin ráno.

Za kolik: 99 Kč/kg samosběr, 160 Kč/kg natrhané

Jahody Oskořínek

Samosběr je již zahájen, otevřeno denně od 8.00 do 18.00 hodin. Sledujte ale stránky jahodárny, kde jsou upřesňovány aktuální stavy jahod, a tím i termíny a časy sběrů. Jakmile se jahody vysbírají, musí se několik dnů čekat na další dozrání. Nasbírané jahody si lze objednat na telefonu 603 861 092.

Za kolik: 85 Kč/kg samosběr, 140 Kč/kg natrhané

Starokolínské jahody

Samosběr byl zahájen, otevřeno je denně od 7.00 do 19.00 hodin, včetně sobot a nedělí. Lokalita „U Čerpačky“ Starý Kolín – bližší informace na stránkách nebo na telefonu 321 764 141. Sledujte web jahodárny – jakmile jsou jahody vysbírané, musí se samosběry přerušit, než dozraje další úroda.

Za kolik: 80 Kč/kg samosběr

Jahodárna Kouřim

Samosběry probíhají na poli u Lechova kamene nebo na polích za Kouřimí směr Votelež, a to do konce června v čase od 7.00 do 18.00 hodin. Ve stejné době si můžete koupit i jahody natrhané, a to v 2kilových košících či 5kilových bedýnkách. Pro více informací sledujte instagramový účet provozovatele.

Za kolik: 80 Kč/kg samosběr, 120 Kč/kg natrhané

Bodlákovi – Semnice

Samosběry probíhají každé pondělí, středu, pátek a sobotu v čase od 6.00 do 12.00 hodin či do vysbírání.

Za kolik: 90 Kč/kg samosběr

Jahodárna Předměřice nad Jizerou

Letošním rokem s pěstováním jahod na samosběr skončili, pokud jste patřili k jejich zákazníkům, poohlédněte se jinde.

Jihočeský kraj

Bavorovské jahody

Samosběr jahod zatím nebyl zahájen. Aktuální informace o sběru najdete na stránkách a na Facebooku. V tuto chvíli však informace nejsou dostupné.

Za kolik: neuvedeno

Jahody Vodňany – Manho CZ

První samosběr letošní sezony se uskuteční ve středu 4. června v době od 8.00 do 18.00 hodin.

Za kolik: 80 Kč/kg samosběr, od 100 Kč/kg natrhané (dle velikosti)

Jahodová plantáž Dolní Pěna

I letos budete moci zavítat na tuto jahodovou plantáž a natrhat si jahůdky na marmeládu nebo jen tak na chuť. Samosběry se otevírají od 8.00 do 18.00 hodin. Pro termíny sběrů sledujte web plantáže nebo se informujte na telefonu 384 388 289. Prodej natrhaných jahod plantáž nerealizuje.

Za kolik: neuvedeno

Farma Mokrá u Soběslavi

Na první samosběr se můžete těšit od příštího týdne. Sběrné dny probíhají jako obvykle v pondělí a ve středu od 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin, nicméně podle slov majitele bude letos kvůli jarním mrazíkům nízká úroda. Pro veškeré informace sledujte web firmy.

Za kolik: 75 až 80 Kč/kg samosběr

Jahodárna Dražice

Samosběry v Dražicích se většinou konají až koncem června, sledujte proto web jahodárny, kde se dozvíte aktuální informace.

Za kolik: neuvedeno

Farma u Miklasů

Samosběr jahod bude brzy zahájen. Termíny farma vypíše postupně na svém webu. Jahodárna je umístěná mezi Radomyšlí a Osekem u vlakové zastávky Radomyšl nádraží.

Za kolik: 80 Kč/kg samosběr

Plzeňský kraj

Jahodárna Vránov u Staňkova

Samosběr jahod by měl být zahájen, veškeré informace najdete na stránkách jahodárny.

Za kolik: neuvedeno

Jahodárna Klatovy

Samosběr jahod bude zahájen, sledujte facebookové stránky, kde najdete aktuální informace o vývoji na jahodové plantáži. Samosběry jsou plánované každý den od 8.00 do 18.00 hodin. Prozatím je k dispozici prodej trhaných jahod, a to ve stejné době.

Za kolik: 85 Kč/kg (samosběr), 145 Kč/kg (natrhané)

Jahodárna Senza Jahody Jiří Moravec Štěnovice

Samosběr jahod byl zahájen koncem května, informace o termínech samosběrů najdete na webu jahodárny. Probíhají vždy od 6.00 hodin do vysbírání.

Za kolik: 100 Kč/kg (samosběr), 150 Kč/kg (natrhané)

Karlovarský kraj

Počasí jahodám v Karlovarském kraji zatím nepřeje. Na samosběry jahod je potřeba ještě několik dnů vydržet.

Jahodárna Šabina

Samosběry jahod budou letos probíhat kvůli jarním mrazíkům později, aktuální informace najdete na FB stránkách jahodárny. První termín by měl být oznámen koncem tohoto týdne.

Za kolik: neuvedeno

Jahodárna Hroznětín

V roce 2024 samosběry neprobíhaly z důvodu obnovení porostů. Informace o letošním samosběru jahod zatím nebyly uveřejněné.

Za kolik: neuvedeno

Ústecký kraj

Jahody u Kasáren Podbořany

Informace o samosběrech sledujte na FB profilu. Žádný termín zatím vypsaný není.

Za kolik: neuvedeno

Sady Louny

Na plantážích zatím samosběr nezačal. Termíny by měly být zveřejňovány na webových stránkách firmy. Podívat se můžete na mapu samosběrů, kde najdete informace o umístění plantáží a otevírací době. Plantáže jsou v Nemilkově u Mostu, Žíželice u Žatce i Droužkovicích u Chomutova.

Za kolik: neuvedeno

Žatecká farma

3. června můžete vyrazit na samosběr směr Žíželice (od 8.00 do 17.00 či vysbírání). Na polích v Nemilkově a Droužkovicích je jahod na samosběr zatím málo, dají se koupit jen jahody natrhané, a to od 8.00 do 8.30 hodin. Aktuální informace najdete na FB profilu farmy.

Za kolik: 85 Kč/kg samosběr, 150 Kč/kg natrhané

Jahody Ročov

Přesné termíny a informace o letošním samosběru a prodeji jahod prozatím nejsou k dispozici.

Za kolik: neuvedeno

Liberecký kraj

Sempra Turnov

Jediná jahodová farma v Libereckém kraji zatím samosběry jahod kvůli chladnému počasí nezahájila. Jakmile se počasí zlepší a plody začnou zrát, budou vypsány první termíny. Pořídit zatím můžete jahody trhané, a to každý den v době od 8.00 do 16.00 hodin.

Za kolik: 100 Kč/kg natrhané

Královéhradecký kraj

Agrodružstvo Lhota pod Libčany

Také zde kvůli špatnéme počasí samosběry zatím nebyly zahájeny. Aktuální situaci sledujte na FB jahodárny nebo na jejich webu. Na plantáž se dostanete po příjezdové cestě od železniční stanice Lhota pod Libčany směrem k silům. Přes areál agrodružstva se k jahodám nedostanete.

Za kolik: neuvedeno

Jahody Černožice

Samosběry odstartovaly 31. května, nicméně nyní je stop stav, aby mohly nové jahody dozrát. Sledujte FB profil plantáže, kde budou uveřejněny aktuální informace. Prodej trhaných jahod probíhá přímo na poli.

Za kolik: 80 Kč/kg samosběr, 100 Kč/kg natrhané

Ovocnářství u Hlaváčků

Termín zahájení samosběru včetně přesného časového harmonogramu a ceny bude uveřejněn v prvním červnovém týdnu. Sledujte webové stránky a facebook.

Za kolik: neuvedeno

Jahodárna Čejkovice

Plochy určené k samosběru jahod v roce 2025 špatně přezimovaly, proto letos samosběr nebude.

Pardubický kraj

Farma Drahoš

Pěstitelé z této farmy očekávají, že první samosběry nové odrůdy jahod proběhnou kolem 10. června. Pro upřesnění sledujte jejich webové stránky.

Za kolik: 75 Kč/kg samosběr

Statek Malejov

Samosběr by měl být zahájený v následujících dnech, termíny budou upřesněny na webu statku. Jahod bude méně než v minulých letech, protože i zde jarní mrazy poškodily značnou část květů. V případě dotazů lze volat na telefon 777 024 550 v čase od 8.00 do 15.00 hodin.

Za kolik: neuvedeno

Jahody Choltice

Přesné informace o samosběrech se průběžně uveřejňují, zatím jsou známy tyto:

úterý 3. 6. od 8.00 hodin

čtvrtek 5. 6. od 16.00 hodin

sobota 7. 6. od 8.00 hodin

Rezervace na samosběr nebudou možné a prodej předem nasbíraných jahod nebude realizován. Samosběry probíhají i za deštivého počasí.

Za kolik: 70 Kč/kg samosběr

Jahody Staré Ždánice a Podůlšany

Na webu farmy najdete termíny samosběrů a také časové rozmezí, kdy je možné plantáž navštívit. Aktuální samosběr probíhá v úterý 3. 6. od 15.00 do 17.00 hodin nebo do posbírání zralých jahod. Počítejte s tím, že letos bude jahod méně: jejich plocha je omezená, navíc byly opět poškozeny mrazem.

Za kolik: 85 Kč/kg samosběr

Vysočina

Jahody Šantrůček – Havlíčkův Brod

Sběr začne ve středu 4. června 2025 od 8.00 do 18.00 hodin či do vysbírání jahod. Přesná data sběrů budou vždy včas upřesněna na webových stránkách firmy, sklizeň potrvá cca 3 týdny. Plantáž je na poli v České Bělé u kapličky, lze zde platit kartou.

Za kolik: 75 Kč/kg samosběr

Farma Josef Čapek Kejžlice

Na první letošní samosběr na farmě si kvůli chladnému jaru budeme muset počkat odhadem do druhé poloviny června. Rostliny vlivem nočních dubnových a květnových mrazů utrpěly silné poškození a došlo ke spálení prvních květů, poupat a zelených plodů. Všechny termíny a časy sběrů budou pravidelně vypisovány na FB profilu jahodárny.

Za kolik: neuvedeno

Jihomoravský kraj

Jahodárna Brno – Slatina Kandie

První sklizeň jahod proběhla koncem května, aktuálně nové plody dozrávají. Další termíny a časy budou uveřejněny na FB profilu jahodárny. Platba je možná pouze v hotovosti.

Za kolik: 95 Kč/kg samosběr

NE 1.6. 8:00-14:00!!! PO 2.6. samosběr proběhne v Podolí 10:00-18:00 Cena: 95Kč/kg



Více zde: https://www.jahodarny.cz/brno/

NE 1.6. 8:00-14:00!!! PO 2.6. samosběr proběhne v Podolí 10:00-18:00 Cena: 95Kč/kg



Více zde: Více zde: https://www.jahodarny.cz/brno/

Jahody Košťál – Velké Bílovice

Sklizeň jahod zde již několikrát proběhla, nyní se jahody nechávají dozrát. Nový termín bude zveřejněn na FB profilu jahodárny. Platba je možná pouze v hotovosti.

Za kolik: 80 Kč/kg samosběr

Zelenina Kratochvílovi Kupařovice

Samosběry jahod jsou již spuštěné a probíhají každý den od pondělí do neděle. Aktuální informace sledujte na webu jahodárny. Zde jsou vypisovány aktuální podmínky na poli a stav jahod. Vše záleží na počasí. Platba je možná pouze v hotovosti.

Za kolik: 85 Kč/kg samosběr, 150 Kč/kg natrhané

Ovocnářství Buzrla Moravský Žižkov

Další samosběr proběhne ve středu 4. června. Aktuální informace najdete na Facebooku. Na plantáži lze platit kartou.

Za kolik: 80 Kč/kg samosběr

Jahody Šakvice u Hustopeče

První samosběr v roce 2025 již proběhl. Na Facebooku budou pravidelně uveřejňovány informace o termínech samosběrů a také odrůdách. Na poli můžete platit kartou, samosběry probíhají v době od 9.00 do 17.00 hodin. Kdo nemá svůj košík, může si zakoupit košík o objemu 4 kg.

Za kolik: 80 Kč/kg

Zelenina Kovář

Samosběr jahod byl zahájen 27. května. Pro aktuální informace sledujte Facebook. Platba v hotovosti, čas samosběrů od 7.00 do 17.00 hodin nebo do vysbírání.

Za kolik: 85 Kč/kg samosběr

Jahody Chvalkovice

Vzhledem k chladnému počasí se začátek samosběru jahod očekává okolo 6. června, termín bude upřesněn. Pro aktuální informace sledujte Facebook. Pokud nedojde k mimořádným událostem, probíhají samosběry vždy v úterý, pátek a sobotu odpoledne.

Za kolik: neuvedeno

Olomoucký kraj

Jahody Olomouc – Skrbeň

Plantáž pro samosběr bude poprvé otevřená ve středu 4. června od 8.00 do 18.00 hodin nebo vysbírání – sledujte webové stránky s aktuálními informacemi.

Za kolik: 90 Kč/kg samosběr

Jahodárna Olomouc – Nedvězí (dříve Slavonín)

Samosběry probíhají od konce května, jak jahody dozrávají. Všechny termíny jsou postupně zveřejňovány na stránkách jahodárny. Nelze platit kartou. Aktuální samosběry:

Úterý 3.6. 8:00 - 18:00 Středa 4.6. 8:00 - 18:00



Více zde: https://www.jahodarny.cz/slavonin/

Úterý 3.6. 8:00 - 18:00 Středa 4.6. 8:00 - 18:00



Více zde: Více zde: https://www.jahodarny.cz/slavonin/

Úterý 3.6. 8:00 - 18:00 Středa 4.6. 8:00 - 18:00 Čtvrtek 5.6. upřesníme



Více zde: Více zde: https://www.jahodarny.cz/slavonin/

úterý 3. června od 8.00 do 18.00 hodin

středa 4. června od 8.00 do 18.00 hodin

čtvrtek 5. června: bude upřesněno

Za kolik: 95 Kč/kg samosběr

Jahodárna Prostějov – Určická

První samosběry jahod již proběhly, další proběhne ve středu 4. června od 10.00 do 18.00 hodin. Nové termíny budou upřesněny na webových stránkách. Platba je možná pouze v hotovosti.

Za kolik: 95 Kč/kg

Farma Měšťákovi – Bochoř u Přerova

Samosběr jahod je již zahájen. Pro veškeré informace sledujte facebookové stránky jahodárny. Aktuální termíny samosběrů:

středa 4. června od 6.00 do 12.00, odpoledne zavřeno

sobota 7. června od 6.00 do vysbírání

Za kolik: 70 Kč/kg

Zlínský kraj

Jahodárna Vaklima – Holešov

Samosběr bude zahájen v pátek 6. června. Otevřeno bude od 8.00 do 18.00 hodin nebo do vysbírání jahod. Všechny další termíny sběru budou oznámeny na webových stránkách jahodárny. Děti do 12 let mají vstup na jahodiště zakázán. Prodej předem nasbíraných jahod nebude možný, jahodárna funguje pouze v režimu samosběru.

Za kolik: neuvedeno

Moravskoslezský kraj

Bohužel, tady si jahody nenasbíráte.