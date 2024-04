První máj je lásky čas. A jak jistě víte, tradice velí políbit se na prvního máje pod rozkvetlou třešní. Letos je to však vlivem počasí jinak: ovocné stromy jsou už odkvetlé, respektive květy jim ve většině případů mrazem zhnědly a opadaly. I tak by ale bylo škoda nepřipomenout si pěkný zvyk, a tak pro vás máme tipy, kde najdete krásné vzrostlé třešně, pod nimiž si můžete dát polibek bez ohledu na to, že bílé květy už nad vámi nebudou.