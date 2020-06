Pokud přemýšlíte, čím oživit zahradu, je katalpa skvělým řešením. Rychle roste, až půl metru za rok, a je mimořádně okrasná. Úžasně vypadá od jara, kdy obroste velikými, až 20 cm dlouhými a téměř stejně širokými listy, přes léto, kdy jsou některé druhy obsypány hrozny bílo-žluto-fialových, opojně vonících a až 5 centimetrů velkých květů, až po podzim. To jí totiž ozdobí atraktivní, luskům podobné tobolky dlouhé až 50 centimetrů, které se používají na dekorace, a její listy se postupně zbarvují do žluta. Navíc svými velkými listy odpařuje vodu a tím zvlhčuje a ochlazuje okolí, což oceníte především během horkých dnů. A dokonce odpuzuje komáry, voní totiž po tabáku, který hmyz nemá rád.

Kam ji zasadit

Katalpa se hodí především jako solitéra, která přitáhne zraky všech. Skvěle bude vypadat jak uprostřed trávníku, tak i v rohu zahrady nebo se bude impozantně vyjímat vedle vchodu před domem. Vybírat můžete z celé řady odrůd, jako je katalpa trubačovitá, nádherná, vejčitá, červenající a další.

Pro správný růst vyžaduje dostatek prostoru, koruna totiž bývá rozložitá, počítejte s tím, že může měřit od 6 do 12 metrů, strom pak podle druhu může dorůst až do výšky okolo 15–20 metrů. I když tato dřevina řez nevyžaduje, běžně se loňské výhony v polovině jara zkracují, aby strom vytvořil hustší korunu a udržel se v nižší velikosti. Pokud ale máte obavy, aby vám katalpa nepřerostla „přes hlavu“, můžete zvolit druh „Nana“, který dorůstá výšky jen 3 metrů.

Jak pěstovat katalpu

Na pěstování obecně katalpa příliš náročná není. Zasadit ji můžete v podstatě kdykoliv, nejlépe ale brzy na jaře. V chladnějším počasí totiž stromy lépe zakoření, není tak velké riziko, že uschnou, a navíc budou mít kořeny a mrazy ohrožené letorosty do zimy čas co nejvíc vyzrát. Vyhovovat jí bude jakýkoliv druh půdy, snese zem kyselejší i vápenitou, důležité ale je, aby byla kyprá a stromek mohl dostatečně do hloubky zapustit kořeny. Pokud bude výživná a bohatá na humus, bude katalpa lépe prospívat.

Stanoviště jí vyhovuje slunné, ráda má spíše sucho. Při výsadbě je proto důležité zajistit dobré odvodnění. Během prvního roku po výsadbě, než vzroste a zapustí kořeny dostatečně hluboko, je ale třeba ji až do podzimu pravidelně zalévat každý týden, pak už můžete zálivku omezit, v případě deštivého počasí dokonce úplně vypustit. Mladé dřeviny můžete přihnojit dusíkatými hnojivy, nejlépe na jaře, v pozdějších letech je již přihnojování bezvýznamné.