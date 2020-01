vytisknout velikost písma Jak vypěstovat karambolu a poznat, že už je zralá? Plus 4 skvělé recepty

Karambola alias čínská hvězdice je u nás čím dál dostupnější – jak v podobě plodů, tak i samotných rostlin k pěstování. Pokud jste ji ještě neochutnali, zkuste to. Poradíme vám, jak ji správně jíst, do jakých receptů se hodí a k čemu všemu ji ještě využijete. A na co si dát pozor při jejím pěstování?