Samosběr jahod 2024: Kde si jahody určitě nasbíráte o tomto víkendu 25. a 26. května?

Milujete chuť čerstvých a sladkých jahod přímo z jahodové plantáže? Možná rádi chodíte na samosběry jahod kvůli tomu, abyste měli dostatek materiálu pro vaše marmelády, zmrzliny a koláče. A kdo nezkusil tvarohové či kynuté knedlíky plněné čerstvými jahodami, jakoby si jahod ani nevážil. Samosběry jahod jsou právě nyní v plném proudu a mnoho jahodáren otevírá svá pole přes týden, ale i o víkendu. Tak vezměte kyblíky, bedýnky a košíky a vyrazte na samosběr!

Většina plantáží se otevírá časně ráno, někdy už v 6.00 hodin. Některé ale nabízejí také odpolední sběry jahod. Před návštěvou jakékoliv jahodárny si zjistěte, jestli můžete přijet bez předchozího objednání. V případě, že rezervace není potřeba, je nutné počítat s frontami a variantou, že se na vás možná ani nedostane řada.

Jak pěstovat jahody v truhlíku? Podívejte se na video:

Vždy sledujte aktuální informace na webech či facebookových stránkách jednotlivých firem. Pozor si dejte na vyhlášené termíny samosběrů: ne všude probíhají každý den. Pokud je větší množství zájemců a červené plody se vysbírají, musí se na dozrání dalších jahůdek pár dní počkat.

Zájem o české jahody přímo z plantáže je obrovský. A vzhledem ke špatnému jarnímu počasí je letošní jahodová sezóna skromnější, než byla v minulých letech.

Jahody jsou letos dražší

Ceny jahod jsou pro letošní rok vyšší, než tomu bylo například v minulém roce. Důvodem jsou zdražující se vstupy, ale také složité meteorologické podmínky, kterými nás toto jaro překvapilo. Nejenom úroda jahod, ale také například meruněk či švestek, byla nenávratně poškozená.

Počítejte s tím, že se cena jahod může v průběhu sezony měnit. Je to dáno množstvím jahod, aktuální sbíranou odrůdou, počasím a také krajem. Dvojnásobnou cenu někde zaplatíte za předem nasbírané jahody. Samosběry jsou vždy levnější.

Samosběr jahod o víkendu 25. a 26. května 2024: Přehled pro celou ČR

Níže najdete seznam oblíbených míst v celé České republice. Aktuální informace týkající se ceny, adresy i otvírací doby či případné rušení samosběru kvůli deštivému počasí se dozvíte při prokliku přímo na webové stránky jednotlivých plantáží nebo na jejich Facebooku. Informace jsou neustále aktualizovány. Poslední aktualizace proběhla 23. května 2024 v 22:00 hodin.

Hlavní město Praha

Tento víkend zde jahody bohužel nenasbíráte.

Středočeský kraj

Jahodárna Sedlčánky – ALBAFLOR

První samosběry jahod zde budou spuštěné od pátku 24. května 2024. Dorazit můžete každý pracovní den a i o víkendech. Otevírací doba je vždy od 8.00 do 19 hodin, či do vysbírání.

Za kolik: V tuto chvíli 89 Kč/kg samosběr (v průběhu sezony se cena může měnit), 140 Kč/kg natrhané

Ovocné sady Bříství

Jahody už sbírají zaměstnanci farmy pro volný prodej. Je potřeba předem nahlásit požadované množství jahod a jméno, na které budou jahody vydány. Od úterý 21. května je spuštěn také samosběr. Sledujte FB stránky pro aktuální termíny, které neprobíhají denně. Většinou ale vždy začínají v 7.00 hodin ráno. Tento víkend by samosběry měly proběhnout.

Za kolik: 99 Kč/kg samosběr, 160 Kč/kg natrhané

Starokolínské jahody

Samosběr byl zahájen, otevřeno je denně od 7.00 do 20.00 hodin, včetně sobot a nedělí. Lokalita „U Čerpačky“ Starý Kolín – bližší informace na stránkách nebo na telefonu 321 764 141. Sledujte web jahodárny – jakmile jsou jahody vysbírané, musí se samosběry přerušit, než dozraje další úroda. Nyní bude jahodiště opět otevřeno zřejmě až v neděli 26. května 2024.

Za kolik: 60 Kč/kg samosběr

Bodlákovi – Semnice

Na samosběry se můžete dostavit od pondělí 20. května 2024. Probíhají každé pondělí, středu, pátek a sobotu v čase od 6.00 do 12.00 hodin, či do vysbírání.

Za kolik: 80 Kč/kg

Jahodárna Předměřice nad Jizerou

Prodej čerstvých jahod zde již započal. Prodávají se jak předem nasbírané jahody z fóliovníku, tak probíhá také samosběr. Otevřeno bude tuto sobotu od 6.00 hodin. Pro aktuální informace sledujte FB jahodárny. Více informací poskytnou také na telefonu 601 394 479.

Za kolik: 95 Kč/kg samosběr, 200 Kč nasbírané

Jihočeský kraj

Zde si o tomto víkendu bohužel jahody nenasbíráte.

Plzeňský kraj

Ani v Plzeňském kraji pro tento víkend na samosběry jahod nikam nejezděte.

Karlovarský kraj

Pro tento víkend žádná jahodová plantáž nebude otevřená.

Ústecký kraj

Sady Louny

První samosběr bude otevřen tuto sobotu 25. května 2024 od 7.00 do 19.00 hodin. Probíhat bude v Nemilkově u Mostu. Ostatní samosběry jsou zatím uzavřené. Podívat se můžete na mapu aktuálních samosběrů, kde najdete informace o umístění plantáží a otevírací době. Plantáže jsou např. v Havrani, Lišnici a Droužkovicích.

Za kolik: 85 Kč/kg

Liberecký kraj

Na jahody v Libereckém kraji si ještě musíte několik dnů počkat. Pro tento víkend se samosběry nikde nekonají.

Královéhradecký kraj

Jahody Piletice

Samosběr jahod začal. O tomto víkendu si můžete na čerstvé a sladké jahody přijít v sobotu 25. května 2024 od 8.00 do 10.00 hodin. Platba je možná pouze v hotovosti. O dalších časech a termínech sběru budou majitelé informovat na svém webu.

Za kolik: 79 Kč/kg

Jahodárna Čejkovice

První prodej natrhaných jahod z této farmy byl v pátek 17. května 2024, na stánku v Čejkovicích. Jarní mrazivé počasí poškodilo část úrody, proto prodej nebude každý den. Tuto sobotu dopoledne 25. května je již samosběr obsazený. Pokud zbydou nějaké jahody k natrhání budou vypsány nové víkendové termíny na webu plantáže.

Za kolik: Neuvedeno

Pardubický kraj

Na samosběry jahod v Pardubickém kraji si ještě musíte počkat.

Vysočina

Na jahody z Vysočiny si musíte bohužel ještě několik dnů počkat.

Jihomoravský kraj

Jahodárna Brno – Slatina Kandie

Sklizeň jahod zde probíhá od úterý 14. května 2024. Další termíny a časy budou uveřejněny na FB profilu jahodárny. Platba je možná pouze v hotovosti. Nyní jahody dozrávají. Vypsán je samosběr na pátek 24. 5. 2024 od 10.00 do 18.00 hodin. V neděli 26. 5. 2024 by měl proběhnout samosběr na poli Slatina - Kandie.

Za kolik: 85 Kč/kg

Jahody Košťál – Velké Bílovice

Sklizeň jahod zde již probíhá. Samosběr je nyní naplánován na sobotu 25. května 2024 od 7.00 do 17.30 hodin. Další termíny a časy bude uveřejněny na FB profilu jahodárny. Platba je možná pouze v hotovosti. Nyní jahody dozrávají a termíny samosběru zatím nejsou vypsané.

Za kolik: 80 Kč/kg

Ovocnářství Buzrla Moravský Žižkov

Samosběr byl zahájen. Aktuální informace vždy najdete na Facebooku. V tuto chvíli je další sběr plánován na pátek 24. května 2024. Majitelé jahodárny však slibují, že samosběry proběhnou i o víkendu. K dispozici jsou také čerstvě natrhané jahody na objednávku. Na plantáži lze platit kartou.

Za kolik: 130 Kč/kg natrhané, 80 Kč/kg samosběr

Jahody Šakvice u Hustopeče

První samosběr v roce 2024 již proběhl. Na Facebooku budou pravidelně uveřejňovány informace o termínech samosběrů a také odrůdách. Na poli můžete platit kartou. V pátek ale byly potíže s terminálem, proto si raději vezměte i hotovost. Kdo nemá svůj košík, může si zakoupit košík o objemu 4 kg.

Za kolik: 80 Kč/kg

Jahody Chvalkovice

Samosběry jahod již byly spuštěné. Pro aktuální informace sledujte Facebook. Pokud nedojde k mimořádným událostem, probíhají samosběry vždy v úterý, pátek a sobotu odpoledne.

Za kolik: 65 Kč/kg

Olomoucký kraj

Jahody Olomouc – Skrbeň

Úroda jahod byla na této jahodárně značně poškozená rychlým nástupem jara a následným ochlazením. Nebude tedy realizován prodej předem nasbíraných jahod, ale plantáž bude otevřená pouze pro samosběr. První samosběr se bude konat v sobotu 25. května 2024 od 8.00 do 18.00 hodin – sledujte webové stránky s aktuálními informacemi.

Za kolik: 83 Kč/kg

Jahodárna Prostějov – Určická

První samosběry jahod již proběhly. Další termíny sklizní budou upřesněny na webových stránkách – v tuto chvíli jsou vypsány na sobotu 25. 5. 2024 a případně i neděli - podle zájmu o samosběr v sobotu. Platba je možná pouze v hotovosti.

Za kolik: 85 Kč/kg

Farma Měšťákovi – Bochoř u Přerova

Samosběr jahod je již zahájen. Pro aktuální informace sledujte facebookové stránky jahodárny. Farma však již avizuje, že jahod bude méně kvůli mrazům, které přišly po prvním jarním oteplení. Odrůda Karmen bohužel mrazíky nepřežila. Další samosběr je plánován na sobotu 25. května 2024 od 6.00 hodin ráno.

Za kolik: 70 Kč/kg

Zlínský kraj

Jahodárna Vaklima – Holešov

Samosběr je vzhledem k teplému počasí již zahájen. Otevřeno bude od 8.00 do 12.00 hodin nebo do vysbírání jahod. Všechny termíny sběru budou oznámeny na webových stránkách jahodárny. Nyní je stanoven samosběr na 24. 5. 2024 a podle situace bude i o víkendu. Děti do 12 let mají vstup na jahodiště zakázán. Prodej předem nasbíraných jahod nebude možný. Jahodárna funguje pouze v režimu samosběru.

Za kolik: 130 Kč/kg. V současné době se sbírá pouze výběrová jakost jahod, plody jsou krásné, velké a mají výtečnou chuť.

Moravskoslezský kraj

Farma Lička

Jahody jsou už připravené ke sběru. Pro aktuální informace sledujte Facebook a webové stránky. Pozor, účast na samosběru bude možná pouze po předchozí rezervaci prostřednictvím rezervačního systému, který je vždy spuštěn před plánovaným samosběrem. Je proto nutné sledovat web farmy. Samosběry o víkendu budou probíhat jen pro registrované.

Za kolik: 100 Kč/kg