Jsme národ houbařů. Sbírání hub má u nás skutečně dlouholetou tradici. Do lesa se za úlovkem vydává téměř sedmdesát procent Čechů. Tak se pojďme podívat, co a kde v Česku v těchto dnech roste:

Růst hub ovlivňují dva hlavní faktory: teplota a dostatečná vlhkost. Proto sledujte srážkovou mapu, kterou najdete: na Českém hydrometeorologickém ústavu. Růst hub do značné míry kopíruje místa s vysokými srážkami. Dalším důležitým faktorem je ovšem suchá půda, proto v oblastech, kde sice teď sprchlo, ale dlouhodobě je zde sucho, houby čekat nemůžete nebo je najdete jen výjimečně. Aktuální mapu sucha v České republice najdete ZDE . „Především v okolí Loun a Roudnice na Labem nebo na Znojemsku, kde je snížené nasycení půdy, může být problém na nějakou houbu vůbec narazit,“ řekl mykolog Stanislav Tutka Blesku.cz.

To samé platí pro Třeboňsko, nicméně i v suchých oblastech mohou být oázy vlhka. „Růst hub je často nevyzpytatelný a naopak tam, kde bychom je čekali nejvíce, se nemusí objevovat vůbec. Záleží na typu terénu, zkušenosti, ale i štěstí,“ říká mykolog. V současné době se můžete těšit kromě hřibovitých hub (roste především hřib kovář, křemenáče a suchohřiby) na méně známé májovky, závojenky podtrnky, smrže, začínají růst i žampiony a klouzci. Vypravit se můžete také na čím dál tím populárnější síran žlutooranžový.

Na co se můžeme těšit na podzim?

Červen bývá prvním houbařským vrcholem, ten hlavní přichází však na konci léta, respektive pak v září a říjnu. Kam pak vyrazit na houby? To nám hodně napoví zkušenosti z minula. Takto vypadala houbařská sezóna loni, to vás může inspirovat k tomu, kam se pak vydat i letos:

Jak vypadal podzim 2019? Takto jsme pro vás zachytili loňskou situaci:

Kam na houby v Praze a středních Čechách

Aktuálně podle příspěvků houbařů na webu nahouby.cz a na sociálních sítích ve Středočeském kraji neodejdete většinou z lesa s prázdnou. Nejsou to sice houbařské žně, ale pokud máte svá místa, houby najdete. Rostou hřiby, kozáky, křemenáče, bedly, čirůvky fialové, václavky… Například uživatelka Cibetka 16. 10. napsala: „Každý den jihovýchodní okraj Prahy košíček všeho možného – podotýkám, umím jen hřibovité, tzn. krom hřibů jako takových ještě kozáky, křemenáče a podobně.“ „Byl jsem v sobotu ve Mcelách, václavky stále rostou, našel jsem jen mladé kousky na pasekách podél okraje lesa. Rozhodně jich nerostou kvanta, to samé platí pro hřibovité houby. Pokud máte svoje místa, dají se najít luxusní podborováci a kozáci,“ píše uživatel Pavel. Podle uživatele Houbytoday rostou také na Brdsku: „Hodně hub všeho druhu, les žije. Hodně hnědáků, je potřeba vybírat. Hřib smrkový a dubáci jen za odměnu pro radost, žádná kvanta. Myslím, že to ještě bude o jedné větší vlně v okolí Brd, počasí přeje.“ Uživatel Jan zašel do lesa v okolí Jevan: „Hodně mokrých, ale za 20 minut půlka košíku.“ Příliš spokojený naopak nebyl uživatel Radek, který se na houby vypravil v místě Loučeň-Patřín: „Dnes asi na 2 hodiny. Sice v lese mokro, ale houby nic moc. Celkem dost bedel a pak nějaké hřiby hnědé, ale většinou starší, co se přehlédly... Nic mladého teď moc neroste. Celkem se ale košík našel.“

Pokud nemáte čas či možnost vyrazit někam do hlubokých lesů, nesmutněte. I v hlavním městě se dá houbařit. Příměstských parků a lesíků, kde houby rostou, je v Praze dost. Nabízí se celá řada lokalit. Těmi nejznámějšími jsou například Krčský les, les na Kamýku, Divoká Šárka, Stromovka, Hvězda, Klánovické lesy a desítky dalších zajímavých míst.

Vysočina, Pardubicko a Královéhradecko

Skvělé úlovky samozřejmě můžete čekat na Vysočině, která je vyhlášeným rájem houbařů. Uživatel Peja si pochvaluje houbaření okolo Bystřice nad Perštýnem: „Dnes téměř plný koš, převážně zdravé suchohřiby a asi 6 výstavních praváků.“ Nadšený byl i uživatel Andy: „Klokočí a okolí ve středu za 2 hoďky 2 koše k prasknutí. Když máte svoje místečka, tak to jde raz dva.“ „Tři Studně a okolí, odpolední sběr, za hodinu a půl plný koš,“ raduje se uživatel RuBr. Podobně spokojený byl i Filip: „Potvrzuji žně na Ždárských vrších, václavky jsme za 2 hodiny nepotkali.“

Radovat se mohou i houbaři na Pardubicku a Královéhradecku. Potvrzuje to například Eva, která o víkendu vyrazila do lesů: „V pátek okolo Trhové Kamenice tři plné koše, sobota okolí Heřmanova Městce dva plné koše během hodiny a půl. Rostou a opravdu hodně, v lese spousta houbařů, a koše přesto plné.“ S prázdnou by domů rozhodně nepřišel ani Speedy: „Dnes v neděli a v už pokročilém odpoledni na Pecce u koupaliště – ani jsem nemusel jít až do lesa a mohl jsem mít koš plný žlutých podmásníků a korunovala tomu zdravá pýchavka obrovská, ostatní pýchavky žel rozjezdil traktor, na hraně lesa mladé bedly vysoké a uvnitř klubající se bedly červenající a spolu s hnědými hřiby – tj. převážně přerostlí a dříve přehlédnutí jedinci, mladých pomálu, ale taky jsou. Houby totiž rostou už na pastvinách před lesem.“ Plné koše hlásí houbaři také z Batňovic, Bělečka, Chlumů a podobně.

Liberecký a Ústecký kraj

Situace je příznivá i na severu Čech. „Semilsko – lesy plné hub a hřibů. Košík hřibů za cca 2 hodiny. Nejvíce hlouběji v lese, kde není tolik slunce. Okolo cest a mýtin nic moc,“ píše uživatel Lejs. Nálezy potvrzuje také Kohik: „Svor Nová Huť – stále ještě rostou hlavně polohříbci, babky a růžovky i šedivky. Je divné, že nikde žádná václavka.“ Spokojený byl i uživatel Bono: „Hub mraky, od začátku jsem vybíral ty lepší kousky a stejně košík a plátěnka plné. Krásné mladé hřiby, podhřiby, ale i podzimní babky, jak říkám babkám s fialovým nádechem. Nakonec i pár křemenáčů. A hodně velkých starých hřibů, které jsem ani nebral.“ Rostou i kolem Osečné, v okolí Bezdězu, Doks, Nové Hutě a na dalších místech. Příznivá je situace i v Ústeckém kraji. „17. 10. 2019 opět z Komárky na Cínovec – rostou jak zblázněný, za dvě hodiny ve dvou lidech 2 velké koše – samí hnědáci, a to jsme tam dvě třetiny nechali, protože byly plesnivý, a ještě taška václavek, na smaženici jsme přihodili pár ryzců, tři druhy holuběnek, klouzky sličný i pár peprných, šupinavky kostrbaté, několik kozáků a lišek a několik malých pýchavek,“ píše uživatel Komik. Stejně tak i Míla: „V neděli 13. 10. v Srní u Zahrádek – půl košíku za tři hodiny. Samé hnědáky, maličké v mechu, ale doporučuji jít kus dál od silnice.“ Stále prý rostou i na Sněžníku, na Hvížďalce a podobně.

Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj

Houbařit se úspěšně dá i na západě a jihu Čech. „Včera jsme byli na houbách nedaleko Ostrova – roste všechno – hnědáci, klouzci, kozáci, hřiby a plno bedel,“ píše Gita. Ve Slavkovském lese houbaři potvrzují hojný výskyt václavky smrkové, dále rostou hřiby, křemenáče, kozáci. Příznivá je situace v Plzeňském kraji, houbaři potvrzují plné koše na Zbirožsku, u Třemošné, v okolí Strašic, Domažlic, u Uněšova, v Mýtě a podobně. I v jižních Čechách jsou místa, kam se stále vyplatí se vypravit. „Dnes jsme navštívili les poblíž Chýnova. Našli jsme dva košíky hub – hříbky, kozáky, lišky, kováře a nejvíc suchohřibů,“ píše Petra. Rostou například i v okolí Českých Budějovic, zatímco v Novohradských horách se letos neurodilo.

Moravskoslezský a Olomoucký kraj

O něco horší je situace na severu Moravy, i tam ale houby nasbíráte. V Olomouckém kraji rostou například v okolí Drahan, Otinovsi, Nivy. „Suchohřiby, spousta václavek a lišky,“ potvrzuje uživatel Tooom. Jan Žváček píše: „Tak dnes na Konicku, dva hřiby smrkové, spousta hřibů panských, pár růžovek a dost bedel. Ale na kosu to není.“ Příliš nových hub není ani v Moravskoslezském kraji, kde hodně pršelo. Houby jsou měkké, rozmočené a červivé. I tam jsou ale místa, kde stále rostou. „Plná nákupní taška – praváci, křemenáče, suchohřiby,“ píše Mime. Úspěšný byl i Mik, který v Ondřejníku našel 6 krásných křemenáčů, a Pepe, který v neděli v okolí Jeseníku a Suché a Pusté Rudné nasbíral za hodinku a půl tři čtvrtě košíku – hřiby, hodně kozáků, křemenáče, babky a suchohřiby.

Zlínský a Jihomoravský kraj

Příliš dobře v současnosti nevypadá podle zpráv houbařů situace na jihu Moravy, většina houbařů sice z lesa neodchází s prázdnou, hřibovitých hub je ale pomálu. Rostou spíše václavky, bedly, čirůvky fialové, sem tam se objeví růžovky, na pastvinách pak žampióny. „Valašská Bystřice 13. 10. 2019 – procházka na hoďku a bylo půl košíku, suchohřiby, začínají václavky, 3 praváci menší a plno muchomůrek červených, tak si myslím, že by ještě nějaký ten hřib mohl narůst,“ píše Hana. Na václavky měl štěstí i uživatel Mr. Wigum: „Dnes asi 3 hodiny v lese. Koš václavek, 1 bedla a 1 čirůvka fialová.“

V některých krajích houbaři stále hlásí bohaté úlovky, i když se úspěšnost samozřejmě odvíjí od konkrétní oblasti. Rostou především podzimní druhy, jako jsou václavky, čirůvky, penízovky, na pastvinách pak žampióny, stále však můžete domů přinést koše plné praváků, hřibů, kozáků, křemenáčů, objevují se i bedly, masáci, lišky a podobně. Vlivem deštivých dnů jsou však na některých místech houby nacucané vodou a začínají plesnivět.

