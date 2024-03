Kam uložit sezonní zimní výbavu, lyže i snowboard

Pokud při úklidu pobíháte po celém bytě od jedné práce ke druhé, nedivte se, že vám to příliš nejde od ruky. Buďte tentokrát chytřejší, vezměte si večer do ruky tužku a papír a vše si předem důkladně rozplánujte. Postupujte místnost po místnosti. Dopředu si také na každý den stanovte jasné cíle a ty pak dodržte. Uvidíte, že vaše domácnost bude brzy zářit čistotou .

Lyže uložte k „ledu“

Sluníčko už nám ukazuje svoji sílu, rtuť teploměru stoupá, takže pokud neplánujete výjezd do některého z vysokohorských středisek, lyže a snowboardy zazimujte. Před tím s nimi zajděte do odborného servisu, nechte opravit případné rýhy na skluznici, vyčistit ji a napustit základovým voskem. Skluznice bude až do příští sezóny dobře vyživená, hydratovaná a zachová si pružnost. Skladujte je v obalu. Snowboard nejlépe položený, sjezdové lyže a běžky můžete klidně nechat stát na patkách. Nezapomeňte také na brusle, boby a sáňky.